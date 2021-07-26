Рак почки входит в группу злокачественных заболеваний, развивающихся из эпителиальных клеток почки. Чаще всего у россиян обнаруживают почечно-клеточный рак (ПКР) и его подтип — светлоклеточный, который встречается в 75% случаев.

Многие знают, что один из самых распространенных видов злокачественных заболеваний — это рак молочной железы. В структуре смертности от онкологических заболеваний первое место занимает рак легкого. Однако, к сожалению, уже скоро мы будем говорить и о ПКР — по темпам прироста заболеваемости он лидер и уже входит в десятку самых частых опухолей. За 10 лет темп прироста заболеваемости в России составил 20%.

Почему может появиться рак почки

Спровоцировать болезнь чаще всего могут два фактора, объясняет онколог Илья Тимофеев.