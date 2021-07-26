Илья Тимофеев
Медицина
Директор Института онкологии Хадасса (Москва), директор Бюро по изучению рака почки (Россия), член Международного комитета Американского общества клинической онкологии (ASCO)
Рак почки входит в группу злокачественных заболеваний, развивающихся из эпителиальных клеток почки. Чаще всего у россиян обнаруживают почечно-клеточный рак (ПКР) и его подтип — светлоклеточный, который встречается в 75% случаев.
Многие знают, что один из самых распространенных видов злокачественных заболеваний — это рак молочной железы. В структуре смертности от онкологических заболеваний первое место занимает рак легкого. Однако, к сожалению, уже скоро мы будем говорить и о ПКР — по темпам прироста заболеваемости он лидер и уже входит в десятку самых частых опухолей. За 10 лет темп прироста заболеваемости в России составил 20%.
Почему может появиться рак почки
Спровоцировать болезнь чаще всего могут два фактора, объясняет онколог Илья Тимофеев.
Первая причина — это неправильное питание и его последствие (ожирение). Оно приводит к нарушению биохимических циклов, что влияет на канцерогенез (процесс образования опухоли). Этот фактор характерен не только для рака почки, но и для большинства других солидных опухолей. Очевидная, но очень важная рекомендация: не забывайте контролировать свой рацион, старайтесь есть как можно больше полезных продуктов. Такая привычка влияет на снижение риска развития злокачественных новообразований.
Вторая причина — это курение. Смолы и другие частицы табака фильтруются почками, остаются в их выводящей системе и приводят к мутациям клеток. Таким образом, со временем у человека развивается опухоль.
Случайная находка
На ранних стадиях почечно-клеточный рак протекает почти бессимптомно, диагностировать это коварное заболевание практически невозможно — опухоль до 4-7 см клинически никак не проявляется.
Мероприятий, направленных на раннее выявление рака почки, не существует. В отличие, например, от рака молочной железы. Специалисты пытались обнаружить рак почки на ранней стадии с помощью УЗИ и КТ, но попытки не увенчались успехом.
«Зачастую выявление рака почки — это случайная находка во время диагностики других заболеваний».
Злокачественное новообразование обнаруживается именно на КТ брюшины и забрюшинного пространства, причем иногда даже можно диагностировать вид рака почки. При необходимости проводится биопсия (извлечение части ткани из подозрительного участка органа с помощью специальной иглы и ее последующее исследование).
Излечимо? Условно
Так как диагностика этого заболевания сложна, специалисты сделали основной акцент на методиках лечения. По данным американских ученых, выздоравливают 74,5% пациентов с раком почки. В России эта цифра еще недавно была значительно ниже — примерно 55%, что связано с доступом к современным методам лечения.
Если у пациента небольшая опухоль и нет метастазов, то ему назначают хирургическое лечение — операции выполняются лапароскопическим методом с помощью робота.
К сожалению, около у 50-60% пациентов с раком почки опухоль к моменту ее выявления уже успевает дать метастазы. В таком случае используются таргетная и иммунотерапия — революционные методы лечения метастатического рака почки. Так, если раньше продолжительность жизни пациентов с метастазами составляла 6-8 месяцев, то новые схемы лечения позволяют увеличить ее до 4 и более лет.
«Новые классы таргетных препаратов позволяют избирательно блокировать мишени на опухолевых клетках, что приводит к их гибели. Иммунотерапия стимулирует лимфоциты, которые распознают и убивают клетки рака почки», — объясняет онколог.
Кстати
Не так давно Международная коалиция больных раком почки (IKCC) проводила опрос для оценки психоэмоционального состояния пациентов. Россия тоже поучаствовала. Результаты показали, что некоторые пациенты чувствуют себя подавленными, побежденными, неспособными продуктивно заниматься повседневными делами. Однако 77% больных, тем не менее, верят в свое будущее и результаты лечения, при этом 40% опрошенных понимают, что возможен рецидив болезни, но не зацикливаются на этом.
Интересно, что в России пациенты больше склонны обсуждать свои переживания либо с врачом, либо с другими пациентами. Только 8% говорят о диагнозе с близкими родственниками или друзьями. Почему так? Опрошенные не хотят расстраивать свою семью, близких друзей. В других странах 32% больных делятся переживаниями с семьей и друзьями. Однако как в России, так и за границей, треть пациентов вообще не готова с кем-либо обсуждать свой диагноз и лечение — не хотят казаться слабыми и вызывать жалость.
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