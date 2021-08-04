В июне-июле на вакцинацию выстроились очереди. Ожидать прививки приходилось 2-3 недели. Открывались новые центры, делали уколы в торговых центрах и даже Ленинградском цирке. Но постепенно интерес к кампании пошел на спад. Теперь на прививку можно попасть даже день в день. Ажиотажа нет. Но это вовсе не значит, что необходимость в вакцинации отпала. На 4 августа в России полностью привились от COVID-19 только 17,9 процента населения — 26 200 452 человека. В лидерах Белгородская область, Чукотский автономный округ и Чечня — в этих регионах привито от 39 до 41 процента жителей. Петербург и Ленинградская область находятся ближе к середине списка с 24,7 и 22,7 процента вакцинированных. В аутсайдерах прививочной кампании Дагестан, Кабардино-Балкария и Владимирская область — от 8 до 15 процентов.

Переболевших в России в среднем около 45-50 процентов. Хватит ли коллективного иммунитета, чтобы остановить четвертую волну? И нужна ли вообще вакцинация? На вопросы «Доктора Питера» ответил независимый аналитик Александр Драган.