В июне-июле на вакцинацию выстроились очереди. Ожидать прививки приходилось 2-3 недели. Открывались новые центры, делали уколы в торговых центрах и даже Ленинградском цирке. Но постепенно интерес к кампании пошел на спад. Теперь на прививку можно попасть даже день в день. Ажиотажа нет. Но это вовсе не значит, что необходимость в вакцинации отпала. На 4 августа в России полностью привились от COVID-19 только 17,9 процента населения — 26 200 452 человека. В лидерах Белгородская область, Чукотский автономный округ и Чечня — в этих регионах привито от 39 до 41 процента жителей. Петербург и Ленинградская область находятся ближе к середине списка с 24,7 и 22,7 процента вакцинированных. В аутсайдерах прививочной кампании Дагестан, Кабардино-Балкария и Владимирская область — от 8 до 15 процентов.
Переболевших в России в среднем около 45-50 процентов. Хватит ли коллективного иммунитета, чтобы остановить четвертую волну? И нужна ли вообще вакцинация? На вопросы «Доктора Питера» ответил независимый аналитик Александр Драган.
Александр Драган
Эпидемиология
аналитик открытых данных, маркетолог
Европа сейчас проживает новую волну эпидемии, вызванную штаммом «дельта». На примере стран, где охват вакцинации 50-60 процентов населения и более, наглядно видно: «дельта» приводит к всплеску заболеваемости — но не приводит к сопоставимому росту госпитализаций и смертей.
Самый наглядный пример — Великобритания. Пик третьей волны пришелся на 21 июля: 47 723 выявленных случаев, если брать скользящее среднее за 7 дней. Это уровень восьмидесяти процентов от пика второй волны. Смертность отстает от заболеваемости в среднем на две недели, значит, прямо сейчас должен быть пик смертности по Великобритании. Ковидная смертность сейчас — 76 человек в сутки (берем 7-дневное скользящее среднее), это всего 6 процентов от пика второй волны. Так на примере Великобритании мы наблюдаем снижение CFR (летальности от выявленных случаев) в 13,3 раза — больше, чем на порядок. Первым компонентом здесь привили 69 процентов населения, двумя — 56,6 процента.
Нидерланды: пик выявленных случаев — 19 июля: 10 тысяч за сутки, это 86 процентов от прошлого зимнего максимума. Пик смертности сейчас: 4 смерти в сутки. Это менее 4 процентов от зимних максимумов. Снижение летальности — в 22,8 раза. Как и в Великобритании, первый компонент здесь получило 69 процентов населения, оба компонента — 50,5 процента.
Греция, Португалия, Франция, Кипр, Италия — все эти страны объединяет высокая доля привитого населения и практически обнуление ковидной смертности в новую волну. Достаточно поизучать графики выявленных случаев, госпитализаций и смертей. Наглядно видно, что при очень высоком порой уровне выявленных случаев ковидная смертность не вырастает сопоставимо. А по данным EuroMoMo (модели, которая оценивает избыточную смертность в странах Европы), мы видим, что в европейском регионе смертность держится на фоновом уровне — избыточных смертей больше нет.
В то же время, на примере непривитой России или Юго-Восточной Азии с охватом вакцинации менее 20 процентов мы видим рекордную по смертности волну эпидемии. Что нас ждет дальше? А нас ждут осень с зимой с новым высоким подъемом — и, боюсь, что с нынешними темпами вакцинации и несерьезным отношением и чиновников, и населения к эпидемии осенний подъем может оказаться еще выше, чем нынешний. Начало учебного года, возвращение в офисы, возобновление деловой активности, холода, закрытые форточки, нахождение в помещениях — все это будет только помогать эпидемии.
Единственное, что способно смягчить (но не остановить) будущую четвертую волну — это иммунная прослойка. На сегодня в России переболело, по грубым оценкам, 45−50 процентов населения, еще 18 процентов прошло полный курс вакцинации — при нынешних темпах к осени наберем в лучшем случае 25−30 процентов привитых. 70−80 процентов населения с иммунитетом — немало, хотя и недостаточно для остановки распространения дельты, для которой граница коллективного иммунитета сдвигается до 90 процентов.
Только не «лямбда»
Есть еще две проблемы. Первая — это реинфекции. Те, кто болел в прошлые две волны, осенью-зимой будут заболевать вновь. И вторая проблема — это новые штаммы. Если до нас доберется какая-то лямбда, которая умеет уходить от иммунного ответа и которая делает очень больно Перу, где с начала эпидемии от ковида умерло уже более 0,6 процента населения (а в отдельных городах — более 1 процента), — нас может ждать что угодно.
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