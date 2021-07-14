В России набирает обороты прививочная кампания. В стране 28,6 млн человек привились от COVID-19, сообщила 13 июля заместитель главы Роспотребнадзора Елена Ежлова.

Решение пойти в пункт вакцинации каждый принимает по своим причинам. Кого-то пугает третья волна коронавируса, растущее число заболевших, тяжелых случаев ковид и смертей. Другие не хотят сидеть дома, и делают прививку, чтобы путешествовать и без проблем ходить по кафе и ресторанам. Иногда помогают решиться на вакцинацию даже неожиданные мотиваторы.

Недавно в Сети появился мультфильм, созданный китайскими аниматорами. В нем довольно доходчиво показано, как работает вакцина от коронавируса.

«К решению сделать прививку я пришла сама, никто не заставлял. Понять, как работает вакцина, мне помог короткий мультфильм, созданный аниматором из Китая. Это не призыв к действию или что-то подобное. Просто будьте здоровы, берегите себя и своих близких!», — пишут в Сети молодые люди, посмотревшие анимацию.

Оригинал мультфильма появился на сайте аниматора из Китая, где собрано несколько мультипликационных короткометражек про забавного кота. Серия про вакцинацию набрала уже почти 6 млн просмотров.

Позже мультфильм перевели на английский и русский язык. Его перепостили в соцсетях и он быстро стал вирусным.

«Юмор делает уроки вакцинации интересными!» — пишут многие пользователи.