В первую очередь необходимо привить медицинских работников. Это аксиома для систем здравоохранения всех стран мира. На всякий случай объясним, почему врачи и медсестры в приоритете на вакцинацию против COVID-19. У них повышен риск заразиться, так как им приходится длительное время контактировать с потенциальными больными новой коронавирусной инфекцией. И у них повышен риск заразить, так как на начальной стадии или из-за особенностей организма вирус может протекать бессимптомно.

Всемирная организация здравоохранения опасалась, что не все медработники согласятся на почти тотальную вакцинацию. Одной из причин ВОЗ назвал принадлежность к этническим меньшинствам, они чаще сомневаются или откладывают прививку.