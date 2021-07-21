В первую очередь необходимо привить медицинских работников. Это аксиома для систем здравоохранения всех стран мира. На всякий случай объясним, почему врачи и медсестры в приоритете на вакцинацию против COVID-19. У них повышен риск заразиться, так как им приходится длительное время контактировать с потенциальными больными новой коронавирусной инфекцией. И у них повышен риск заразить, так как на начальной стадии или из-за особенностей организма вирус может протекать бессимптомно.
Всемирная организация здравоохранения опасалась, что не все медработники согласятся на почти тотальную вакцинацию. Одной из причин ВОЗ назвал принадлежность к этническим меньшинствам, они чаще сомневаются или откладывают прививку.
Британские ученые решили проверить это предположение опытным путем.
«Мы проанализировали этнические различия в отношении к вакцинации против SARS-CoV-2, доверие к вакцинам и предполагается риск COVID-19, — сообщили исследователи в журнале
Всего опросили 11 584 врачей и медсестер. Отказались от вакцинации из них 23 процента (2704 человека). Если разбирать по этнической принадлежности, то медработники из Великобритании были не готовы сделать прививку в 21,3 процентах случаев, представители чернокожих стран Карибского бассейна — 54,2 процента, 38,1 процентов белых и чернокожих стран Карибского бассейна, 34,4 процентов чернокожих африканцев, 33,1 процент китайцев, 30,4 процента пакистанцев.
«Этнические группы колебались значительно чаще», — уверены исследователи.
По каким причинам медики отказываются от прививки:
Молодой возраст;
Женский пол;
Высокий балл по шкале убеждений о заговоре COVID-19;
Низкое доверие к работодателю;
Отсутствие вакцины от гриппа в предыдущем сезоне,
Перенесенный COVID-19;
Беременность.
Также врачи называли среди факторов, которые вызывают нерешительность: отсутствие доверия к власти, безопасность быстро разработанных препаратов, запутанная информация.
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