Исследователи трижды в течение года изучили результаты анализов на антитела у 86% жителей одного небольшого городка в Италии под названием Во с населением 3 тысячи человек. Сначала тестирование проводилось в феврале-марте 2020 года, затем в мае, и позже — в ноябре. Использовались три разные тест-системы (Abbott, DiaSorin и Roche) для количественной оценки антител IgG к N (нуклеокапсидному) белку и S (спайковому) белку, говорится в опубликованном в журнале Nature Communications исследовании.

Выяснилось, что у 98% переболевших COVID-19 антитела сохранялись в течение 9 месяцев. Причем, не имело значения, в какой форме человек перенес заболевание — в тяжелой, легкой, или даже бессимптомной.

- Анализ Abbott показывает заметное снижение титров антител, и, наоборот, антитела, обнаруженные DiaSorin и Roche, по-видимому, остаются на высоком уровне в течение как минимум девяти месяцев, — говорится в исследовании. — Также мы не нашли доказательств того, что уровни антител при симптоматических и бессимптомных инфекциях различаются значительно, поэтому мы предполагаем, что сила иммунного ответа не зависит от симптомов и тяжести инфекции.

Исследователи особенно отмечают, что при сдаче теста на антитела нужно осторожно сравнивать результаты разных тест-систем.

Также ученые обнаружили, что у некоторых людей, которые прошли тестирование на антитела, со временем их уровень даже повысился. Это может говорить о том, что человек вновь встретился с вирусом, и это усилило иммунный ответ организма.