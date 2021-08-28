кофе польза для сердца
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Приятная новость для кофеманов. Среди людей без выявленных сердечно-сосудистых заболеваний регулярное употребление кофе может снижать риски смерти от болезней сердца, инсульта и в целом ранней смерти от любых причин по сравнению с теми, кто не пьет этот напиток. Главное, не превышать норму — не более трех чашек в день. Об этом сообщает сегодня, 28 августа, CNN со ссылкой на новое исследование, представленное накануне на ежегодном собрании Европейского общества кардиологов (ESC). Влияние кофе изучалось на поведении более 468 тыс. участников британского биобанка без признаков сердечных заболеваний на момент набора — как мужчин, так и женщин.

Как уточняет портал Medical News, автором нового исследования стал доктор Центра сердца и сосудов в Будапеште Юдит Симон. Наблюдение за участниками учитывало период в 10-15 лет. Их средний возраст был чуть выше 56 лет. Всех разделили на три группы: тех, кто не пил регулярно кофе (22,1%), кто пил умеренно — до трех чашек в день (58,4%) и тех, кто более трех (19,5%). Выяснилось, что по сравнению с теми, кто не пьет кофе, у придерживающихся умеренного употребления риск смерти от всех причин был ниже на 12%, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 17%, а от инсульта — на 21%.

Более ранние исследования также показывали пользу для взрослых умеренного потребления кофе для профилактики многих других заболеваний — например, печени.

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Размер чашки имеет значение

В CNN напомнили, что норма, которую рекомендуют исследователи, зависит от размера чашек и вида напитка. Так, многие исследования проводятся с использованием черного кофе. Между тем, добавление в него молока или сливок, сахара, ароматизаторов может свести на нет все полезные свойства для сердца. Кроме того, в большинстве работ под чашкой подразумевается емкость в 8 унций (236,5 мл), в то время как в некоторых кофейнях стандартная чашка вдвое больше — 16 унций.

На пользу горячего напитка может повлиять также способ заваривания. К примеру, фильтрованный кофе улавливает соединение — кафестол, который может повысить уровень плохого холестерина (ЛПНП). При заваривании во френч-прессе или при варке в турке это соединение остается в напитке.

Не стоит забывать, что определенные заболевания могут стать противопоказаниям к употреблению кофе. Например, заболевания органов ЖКТ, проблемы со сном. Детям и подросткам напитки с кофеином врачи тоже не разрешают. А взрослым, даже тем, кому можно, не стоит пить кофе на голодный желудок.

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Ранее кардиологи НМИЦ им. Алмазова напоминали, что кофеин обладает так называемым острым прессорным эффектhttps://doctorpiter.ru/articles/23377/ом, то есть после него неизбежно будет повышаться давление. Тем, кто пьет кофе регулярно, медики рекомендовали ограничиться 1-2 чашками в день. А недавно американские ученые выяснили, что 3 чашки кофе в день могут повысить в 4 раза риск развития глаукомы. Правда, это касается только тех, у кого есть генетическая предрасположенность.

Анастасия Романова