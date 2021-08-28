Приятная новость для кофеманов. Среди людей без выявленных сердечно-сосудистых заболеваний регулярное употребление кофе может снижать риски смерти от болезней сердца, инсульта и в целом ранней смерти от любых причин по сравнению с теми, кто не пьет этот напиток. Главное, не превышать норму — не более трех чашек в день. Об этом
Как
Более ранние исследования также показывали пользу для взрослых умеренного потребления кофе для профилактики многих других заболеваний — например, печени.
Размер чашки имеет значение
В CNN напомнили, что норма, которую рекомендуют исследователи, зависит от размера чашек и вида напитка. Так, многие исследования проводятся с использованием черного кофе. Между тем, добавление в него молока или сливок, сахара, ароматизаторов может свести на нет все полезные свойства для сердца. Кроме того, в большинстве работ под чашкой подразумевается емкость в 8 унций (236,5 мл), в то время как в некоторых кофейнях стандартная чашка вдвое больше — 16 унций.
На пользу горячего напитка может повлиять также способ заваривания. К примеру, фильтрованный кофе улавливает соединение — кафестол, который может повысить уровень плохого холестерина (ЛПНП). При заваривании во френч-прессе или при варке в турке это соединение остается в напитке.
Не стоит забывать, что определенные заболевания могут стать противопоказаниям к употреблению кофе. Например, заболевания органов ЖКТ, проблемы со сном. Детям и подросткам напитки с кофеином врачи тоже не разрешают. А взрослым, даже тем, кому можно, не стоит пить кофе на голодный желудок.
Ранее кардиологи НМИЦ им. Алмазова напоминали, что кофеин обладает так называемым острым прессорным эффектhttps://doctorpiter.ru/articles/23377/ом, то есть после него неизбежно будет повышаться давление. Тем, кто пьет кофе регулярно, медики рекомендовали ограничиться 1-2 чашками в день. А недавно американские ученые выяснили, что 3 чашки кофе в день могут повысить в 4 раза риск развития глаукомы. Правда, это касается только тех, у кого есть генетическая предрасположенность.
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