Приятная новость для кофеманов. Среди людей без выявленных сердечно-сосудистых заболеваний регулярное употребление кофе может снижать риски смерти от болезней сердца, инсульта и в целом ранней смерти от любых причин по сравнению с теми, кто не пьет этот напиток. Главное, не превышать норму — не более трех чашек в день. Об этом сообщает сегодня, 28 августа, CNN со ссылкой на новое исследование, представленное накануне на ежегодном собрании Европейского общества кардиологов (ESC). Влияние кофе изучалось на поведении более 468 тыс. участников британского биобанка без признаков сердечных заболеваний на момент набора — как мужчин, так и женщин.

Как уточняет портал Medical News, автором нового исследования стал доктор Центра сердца и сосудов в Будапеште Юдит Симон. Наблюдение за участниками учитывало период в 10-15 лет. Их средний возраст был чуть выше 56 лет. Всех разделили на три группы: тех, кто не пил регулярно кофе (22,1%), кто пил умеренно — до трех чашек в день (58,4%) и тех, кто более трех (19,5%). Выяснилось, что по сравнению с теми, кто не пьет кофе, у придерживающихся умеренного употребления риск смерти от всех причин был ниже на 12%, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 17%, а от инсульта — на 21%.

Более ранние исследования также показывали пользу для взрослых умеренного потребления кофе для профилактики многих других заболеваний — например, печени.