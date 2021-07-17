госпитализация ковид
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В Израиле исследователи изучили данные 152 пациентов, которые были госпитализированы с COVID-19. Все они перед этим сделали прививку от коронавируса — прошли полную вакцинацию. Речь идет, конечно, не о российских вакцинах. Участники исследования привились двухкомпонентной Pfizer — вакциной на основе мРНК. Симптомы заражения коронавирусом появились у них не ранее, чем через семь дней после второй прививки. Согласно исследованию, заболевшими после полной вакцинации были люди из групп экстремального риска.

Дмитрий Прусс

Дмитрий Прусс

Генетика

Ученый-генетик

- Данные получены с вакциной Pfizer и штаммом Альфа, — комментирует результаты исследования в своем блоге в Facebook Дмитрий Прусс, ученый-генетик, работающий в Солт-Лейк-Сити, — Дельта может сместить акценты, но в общих чертах ситуация должна остаться похожей.

Кто попадает в больницу после прививки от COVID-19

  • Каждый четвертый болен раком (среди группы с тяжелым исходом — каждый третий).

  • Каждый четвертый страдал сердечной недостаточностью (среди группы с тяжелым исходом — каждый третий).

  • У каждого третьего не работали почки.

  • Каждый пятый принимал препараты-стероиды, подавляющие иммунитет.

  • Каждый девятый пациент, заразившийся после прививки и госпитализированный, ранее перенес пересадку органов.

  • 7% попавших в больницу после вакцинации принимали противоиммунные препараты, которые назначают пациентам с тяжелыми аутоиммунными заболеваниями или лимфомами.

  • Каждый четвертый госпитализированный имел хронические легочные заболевания.

  • 50% — пациенты с диабетом.

  • 30% — пациенты с ишемической болезнью сердца.

  • 75% — с гипертонией.

  • большинство — в возрасте старше 70 лет.

  • 20% попали в больницу с сопутствующей инфекцией.

- В принципе, понятно, почему такие редкие вещи, как антиаутоиммунные терапии, рак с химией, или пересадки органов не дают прививкам работать, как положено, — поясняет Дмитрий Прусс. — Ведь у многих таких людей иммунитет подавлен настолько, что вакцина неспособна дать надежную защиту. А диабет, давление или сердце — это риск для всех, и может больше сказываться на привитых просто потому, что они старше и это возрастные проблемы иммунитета были основной причиной их тяжелого ковида, а уж заодно добавились более частые в их возрасте болезни.

Если вы сами, или ваши близкие — онкологические больные, или принимают иммуносуппрессанты, или люди в возрасте с больным сердцем и легкими — то будьте более осторожны из-за возможности заболевания в тяжелой форме, несмотря на защиту вакцины.

Дмитрий Прусс привел для сравнения данные по тем пациентам, кто болеет тяжело и попадает в больницу без прививки (по штату Юта в США, где живет и работает генетик).

- С сердечно-сосудистыми, легочными заболеваниями или диабетом среди непривитых — от 8 до 16% госпитализированных, то есть всего вдвое-втрое меньше, чем среди привитых по данным израильского исследования, — пишет ученый-генетик. — А вот с болезнями почек в больницы попадает в 7 раз меньше, а с антииммунными терапиями — в 9 раз меньше, чем среди привитых. Так что некоторые из перечисленных факторов риска довольно узкоспецифичны именно для привитых, а некоторые всех подвергают риску, но более важны среди привитых.

Анна Майская