В Израиле исследователи изучили данные 152 пациентов, которые были госпитализированы с COVID-19. Все они перед этим сделали прививку от коронавируса — прошли полную вакцинацию. Речь идет, конечно, не о российских вакцинах. Участники исследования привились двухкомпонентной Pfizer — вакциной на основе мРНК. Симптомы заражения коронавирусом появились у них не ранее, чем через семь дней после второй прививки.
Дмитрий Прусс
Генетика
Ученый-генетик
- Данные получены с вакциной Pfizer и штаммом Альфа, — комментирует результаты исследования в своем блоге в
Кто попадает в больницу после прививки от COVID-19
Каждый четвертый болен раком (среди группы с тяжелым исходом — каждый третий).
Каждый четвертый страдал сердечной недостаточностью (среди группы с тяжелым исходом — каждый третий).
У каждого третьего не работали почки.
Каждый пятый принимал препараты-стероиды, подавляющие иммунитет.
Каждый девятый пациент, заразившийся после прививки и госпитализированный, ранее перенес пересадку органов.
7% попавших в больницу после вакцинации принимали противоиммунные препараты, которые назначают пациентам с тяжелыми аутоиммунными заболеваниями или лимфомами.
Каждый четвертый госпитализированный имел хронические легочные заболевания.
50% — пациенты с диабетом.
30% — пациенты с ишемической болезнью сердца.
75% — с гипертонией.
большинство — в возрасте старше 70 лет.
20% попали в больницу с сопутствующей инфекцией.
- В принципе, понятно, почему такие редкие вещи, как антиаутоиммунные терапии, рак с химией, или пересадки органов не дают прививкам работать, как положено, — поясняет Дмитрий Прусс. — Ведь у многих таких людей иммунитет подавлен настолько, что вакцина неспособна дать надежную защиту. А диабет, давление или сердце — это риск для всех, и может больше сказываться на привитых просто потому, что они старше и это возрастные проблемы иммунитета были основной причиной их тяжелого ковида, а уж заодно добавились более частые в их возрасте болезни.
Если вы сами, или ваши близкие — онкологические больные, или принимают иммуносуппрессанты, или люди в возрасте с больным сердцем и легкими — то будьте более осторожны из-за возможности заболевания в тяжелой форме, несмотря на защиту вакцины.
Дмитрий Прусс привел для сравнения данные по тем пациентам, кто болеет тяжело и попадает в больницу без прививки (по штату Юта в США, где живет и работает генетик).
- С сердечно-сосудистыми, легочными заболеваниями или диабетом среди непривитых — от 8 до 16% госпитализированных, то есть всего вдвое-втрое меньше, чем среди привитых по данным израильского исследования, — пишет ученый-генетик. — А вот с болезнями почек в больницы попадает в 7 раз меньше, а с антииммунными терапиями — в 9 раз меньше, чем среди привитых. Так что некоторые из перечисленных факторов риска довольно узкоспецифичны именно для привитых, а некоторые всех подвергают риску, но более важны среди привитых.
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