Дмитрий Прусс привел для сравнения данные по тем пациентам, кто болеет тяжело и попадает в больницу без прививки (по штату Юта в США, где живет и работает генетик).

- С сердечно-сосудистыми, легочными заболеваниями или диабетом среди непривитых — от 8 до 16% госпитализированных, то есть всего вдвое-втрое меньше, чем среди привитых по данным израильского исследования, — пишет ученый-генетик. — А вот с болезнями почек в больницы попадает в 7 раз меньше, а с антииммунными терапиями — в 9 раз меньше, чем среди привитых. Так что некоторые из перечисленных факторов риска довольно узкоспецифичны именно для привитых, а некоторые всех подвергают риску, но более важны среди привитых.