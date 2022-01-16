- Эволюция создавала наш мозг для того, чтобы он направлял нас ко всяким жизненным приятностям и уводил подальше от опасностей и сложностей.

Но современная реальность, как правило, требует, чтобы мы шли к этим приятностям уж очень околистым и тернистым путем: не можем мы сейчас, как наш древний предок, обеспечить себе сытный ужин, подкараулив оленя в засаде. Чтобы вкусно поесть, нам придется заработать деньги, выполняя множество дел на работе, а для того, чтобы эта работа у нас появилась, придется потратить силы и время на образование.

При этом древние эволюционные механизмы никто не выключал: мы по-прежнему стремимся делать то, что просто и понятно, то, что у нас гарантированно хорошо получается, и стараемся избегать всего непонятного, сложного и страшного.

Именно в этой нашей особенности и кроются корни прокрастинации: квартальный отчет огромен, непонятен и страшен, а новостная лента в Фейсбуке — вот она: простая, прикольная и увлекательная.

Как перестать прокрастинировать