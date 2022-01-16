Почти два года в мире бушует пандемия коронавируса — вирус продолжает мутировать, с появлением новых штаммов люди стали болеть по-разному. За такой существенный промежуток времени симптомы успели сильно измениться. Однако до сих пор многие жалуются на паросмию — искажение запахов.

Неприятный симптом может проявиться как во время, так и после болезни. Некоторые переболевшие уже полгода как здоровы, а проблема с восприятием запахов до сих пор остается.