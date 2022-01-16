Почти два года в мире бушует пандемия коронавируса — вирус продолжает мутировать, с появлением новых штаммов люди стали болеть по-разному. За такой существенный промежуток времени симптомы успели сильно измениться. Однако до сих пор многие жалуются на паросмию — искажение запахов.
Неприятный симптом может проявиться как во время, так и после болезни. Некоторые переболевшие уже полгода как здоровы, а проблема с восприятием запахов до сих пор остается.
«Все началось с того, что я стала чувствовать странный вкус копченостей, когда ела фасоль. После болезни прошло уже много времени, но я до сих пор не могу есть 4 продукта: мясо, яйца, лук и чеснок. Почему так — не знаю. Все они для меня на вкус как будто сгнившие и пахнут газом. Запахи пропали почти полностью: не ощущала аромат свечи, духов, цветов. После лекарств, которые назначил врач, вернулось процентов 65 запахов. Хорошо, что сейчас могу есть тофу, творог, морепродукты», — рассказывала «Доктору Питеру» переболевшая ковидом 27-летняя Алена.
Переболевшие также жалуются, что любимая еда стала пахнуть тухлыми яйцами, грязными носками, мусором, кислым потом… список можно продолжить, пишет британское издание
Не всегда паросмия развивается быстро, говорят врачи. Так, вы можете по-прежнему ощущать привычные запахи, но когда начинаете есть определенную еду, то она пахнет совсем иначе. Потом, через несколько дней или даже недель искажается восприятие и других ароматов.
Главные «продукты-триггеры» ковидной паросмии:
курица и мясо;
лук;
яйца;
чеснок;
рис.
Именно вышеперечисленные продукты первыми укажут на то, что с запахами не все в порядке, предупреждают медики. Чаще всего мясо и яйца начинают пахнуть чем-то тухлым или кислым. Лук, чеснок и рис начинают отдавать гнилью, горчить, вызывать рвотные позывы.
Официального лечения потери обоняния после ковида пока нет, говорят врачи. Однако не все так безнадежно. Во-первых, чаще всего оно возвращается само. Во-вторых, все же есть способ ускорить процесс. О специальной гимнастике, которая поможет быстрее вернуть обоняние, «Доктору Питеру» рассказал рассказал заместитель директора лор-НИИ Сергей Рязанцев.
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