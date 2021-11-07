Что такое сипинговое питание

Сипинги (от англ. sip — пить маленькими глотками) — жидкие питательные смеси, которые выпускаются в индивидуальных упаковках небольшого объема и готовы к употреблению. Их пьют через соломинку или маленькими глотками, заменяя обычный прием пищи.

По словам гастроэнтеролога Мариинской больницы, бывают также сухие смеси — в виде порошка, которые надо, как детское питание, разводить жидкостью. Из них можно приготовить напиток или добавлять растворенную смесь в готовую пищу, например кашу.

- Однако надо помнить, что их приготовление требует соблюдения особых условий, включая стерильность и четкие пропорции. И сухие, и готовые к употреблению жидкие питательные смеси продаются в аптеках. Существуют также порошковые смеси для спортсменов, которые можно купить даже в обычных продуктовых магазинах, но они не относятся к продуктам лечебного питания, и не настолько сбалансированы по составу, как аптечные смеси, — добавила врач.