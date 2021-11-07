В последнее время от специалистов все чаще можно услышать про сипинговые смеси, которые нередко советуют болеющим или переболевшим COVID-19. Как рассказала «Доктору Питеру» гастроэнтеролог Мариинской больницы Ксения Вютрих, на самом деле такие смеси появились относительно давно, но именно сейчас они на слуху из-за большого числа ковидных пациентов, болеющих дома или восстанавливающихся после стационарного лечения. Тем более при COVID-19 часто пациенты жалуются на сильную слабость и астенический синдром.
Ксения Вютрих
гастроэнтерология
Терапевт-гастроэнтеролог терапевтического отделения Мариинской больницы
- Пациентам, которые не могут по каким-то причинам есть обычную еду, назначают либо энтеральное питание (близкое к естественному, которое пациенты без сознания получают через зонд), либо парентеральное (вводится внутривенно). Если человек может есть сам, но у него велик риск недостаточности питания или снижения массы тела на фоне болезни, ему могут назначить сипинговые смеси — в качестве дополнения к основному рациону, как дополнительный источник калорий, витаминов и микроэлементов, — объяснила Ксения Вютрих.
Заведующий отделением НМИЦ оториноларингологии ФМБА, врач-терапевт Александр Мельников рассказывал «Доктору Питеру» об ошибках лечения COVID-19 в домашних условиях и упоминал о необходимости следить за полноценным питанием. По словам медика, при резком снижении аппетита, что нередко бывает у пожилых пациентов, приходится использовать сипинговое питание.
Что такое сипинговое питание
Сипинги (от англ. sip — пить маленькими глотками) — жидкие питательные смеси, которые выпускаются в индивидуальных упаковках небольшого объема и готовы к употреблению. Их пьют через соломинку или маленькими глотками, заменяя обычный прием пищи.
По словам гастроэнтеролога Мариинской больницы, бывают также сухие смеси — в виде порошка, которые надо, как детское питание, разводить жидкостью. Из них можно приготовить напиток или добавлять растворенную смесь в готовую пищу, например кашу.
- Однако надо помнить, что их приготовление требует соблюдения особых условий, включая стерильность и четкие пропорции. И сухие, и готовые к употреблению жидкие питательные смеси продаются в аптеках. Существуют также порошковые смеси для спортсменов, которые можно купить даже в обычных продуктовых магазинах, но они не относятся к продуктам лечебного питания, и не настолько сбалансированы по составу, как аптечные смеси, — добавила врач.
Если ты здоров, лишние калории ни к чему
По словам Ксении Вютрих, у сипинговых смесей нет жестких противопоказаний — они неплохо переносятся, как правило, не содержат аллергенов и лактозы, помогают стимулировать аппетит благодаря приятным вкусам и поддержать силы пациента. Но несмотря на плюсы, у них есть и минусы — увлекаться ими не стоит.
- Большинство гастроэнтерологов считают, что для пациента нет ничего лучше естественного полноценного питания и применения так называемых лечебных диет. Если человек может есть сам, но из-за болезни потерял аппетит, можно использовать такие смеси самостоятельно, но лучше посоветоваться со специалистом. Это все-таки лечебное питание и его прием должен назначать врач — терапевт, гастроэнтеролог или диетолог.
Специалист может определить необходимость и «дозировку» такого питания для конкретного пациента. Есть, к примеру, смеси для страдающих болезнями печени, почек и так далее. К тому же оно требует врачебного контроля. В одной такой бутылочке, кроме витаминов и микроэлементов, содержится достаточно много жиров, белков и углеводов — до трети суточной нормы калорий. А лишние калории здоровому организму тоже ни к чему, — говорит гастроэнтеролог.
По словам специалиста, бесконтрольный прием таких смесей может привести к появлению тяжести в животе, диарее.
- К тому же большинство смесей не содержат достаточного количества пищевых волокон, необходимых для поддержания микрофлоры кишечника и нормального пищеварения, — добавила доктор.
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