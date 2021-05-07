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Фонтанка.ру
Инфекционные болезни Реабилитация

Врач назвал простой способ, который поможет восстановить легкие после ковида

10:05, 07.05.2021   / 0 комментариев ↓
После коронавирусной инфекции пациенты часто сталкиваются с постковидным синдромом. Например, они могут ощущать постоянную усталость, слабость, у некоторых остаются проблемы с дыханием. Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, как правильно реабилитироваться после болезни и описал простое упражнение, которое поможет восстановить легкие.

pixabay.com
pixabay.com

"По разным оценкам, у 25-70% переболевших в той или иной мере остаются симптомы, которые не связаны с персистированием (сохранением, ‒ Прим. ред.) вируса. То есть вируса уже нет, ПЦР отрицательный, антитела нормализовались, но при этом у человека остается порядка двух десятков самых разнообразных симптомов, которые формируются в постковидный синдром. Он может выражаться в усталости,  слабости, когда внезапно заканчивается энергия и человек не может дальше заниматься своими делами", – рассказал Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.

Возвращаться к привычному образу жизни после болезни нужно постепенно, напомнил врач. Эксперт рекомендует начинать с прогулок: для начала преодолейте 500 метров, потом километр. Постепенно увеличивайте дистанцию. Первое время не гуляйте в одиночестве - вам может потребоваться поддержка, если вы внезапно ощутите упадок сил. 

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Восстановить легкие поможет простое упражнение, которое называется "прямоугольник". 

"Мы находим любой прямоугольный предмет, например, картину на стене или окно, и начинаем пробегать по периметру глазами. На короткой части прямоугольника делаем вдох, на длинной части делаем выдох. У нас получается соотношение примерно один к двум: длина вдоха – единица, длина выдоха – две единицы", – пояснил Алексей Водовозов.

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