Главный реабилитолог Петербурга: Есть только один совет по реабилитации после ковида, который подойдет любому

Переболевшие ковидом и после выздоровления долго не могут избавиться от слабости, одышки и ищут в интернете способы восстановления легких. По словам главного реабилитолога Петербурга Станислава Макаренко, самодеятельность чревата новыми проблемами. Даже безобидное на первый взгляд надувание шариков или скандинавская ходьба иногда могут принести больше вреда, чем пользы.

Как рассказал «Доктору Питеру» главный реабилитолог Петербурга, заместитель главного врача по реабилитации Городской больницы №40 Станислав Макаренко, нет одной «волшебной таблетки» для всех, поэтому к советам в интернете по самореабилитации после ковидной пневмонии, пусть даже легкой, надо относиться осторожно. По словам врача, из общих рекомендаций, которая подошла бы каждому – прогулки на свежем воздухе хотя бы раз в день не менее получаса. Прежде чем начинать другие дыхательные или спортивные упражнения после болезни, специалист советует проконсультироваться с врачом – терапевтом, пульмонологом, реабилитологом или врачом ЛФК. В петербургских поликлиниках амбулаторная реабилитация возобновлена с 23 июня.

- Осложнения после ковида у всех разные, набор сопутствующих заболеваний тоже. Поэтому единых советов для всех по реабилитации на дому нет. Взять, к примеру, скандинавскую ходьбу. Вроде бы ничего сложного нет. Но с помощью скандинавской ходьбы можно задействовать и верхний плечевой пояс, и тазовый пояс, и дыхательную систему. Все зависит от того, как человек будет двигаться, как использовать палки. В нашей больнице мы используем ходьбу для реабилитации ковидных пациентов, но с назначения врача. Он решает, какой должна быть нагрузка, какой интенсивности, длительности. Сказать всем, возьмите палки и идите, неправильно. Человек без подготовки даст не ту нагрузку и в итоге может получить новую проблему – начнут болеть колени или тазобедренный сустав, обострится остеохондроз. Поэтому для начала лучше получить консультацию врача, какие методы подходят лично вам, пройти инструктаж. В каждой поликлинике есть дневной стационар, где работают в том числе врачи ЛФК, физиотерапевты, к которым можно обратиться за помощью.

Кроме того, врач привел в пример надувание воздушных шариков, которое иногда рекомендуется для восстановления после пневмоний. По словам Станислава Макаренко, после ковидной пневмонии этот метод противопоказан.

- Есть наблюдения, что при надувании шариков у ковидных пациентов, наоборот, идет ухудшение самочувствия. В легких создается дополнительное давление, которое может нанести вред пациенту, - говорит врач.

Переболевшим ковидом реабилитолог также не советует уезжать этим летом далеко от дома. Несмотря на очевидную пользу морского воздуха для легких, по словам врача, восстановление после болезни лучше проходить в привычном климате.

- Если говорить не про отдых, а про восстановление, то любая реабилитация должна проходить в привычной для человека климатической зоне. Перепад температур, перелеты, разные часовые пояса – все это дополнительный стресс для организма. Тем более в Ленобласти и близлежащих областях много санаториев, которые готовы принимать пациентов, - сказал главный реабилитолог Петербурга.

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