По словам Оксаны Никитиной, для этой процедуры подойдет сульфатно-магниевая вода. Газ из нее нужно выпустить заранее, затем подогреть до 36-37 градусов и залить в ингалятор.

«Обильно орошать полость носа. Это подталкивает регенерацию слизистой носа, помогает вернуть утраченное обоняние», — советует Оксана Никитина.

Вместо минеральной воды можно взять изотонический раствор морской воды. Но насколько эта практика действенная, по словам лор-врача, не известно, но вреда от нее точно не будет.

Также для восстановления обоняния врач рекомендует так называемые обонятельные тренировки. Например, с применением эфирных масел (розы, эвкалипта, лимона, ментола, розмарина, бергамота, чайного дерева). Тренировки надо проводить дважды в день: в течение 15 секунд вдыхать и выдыхать масло, делая 10-секундные перерывы и чередуя четыре аромата. Через три месяца рекомендуется их поменять.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказывала, что Ннрушения обоняния после перенесенной инфекции иногда могут длиться до года и более. Чаще такое наблюдается у молодых женщин. По словам специалиста, пожилые люди реже жалуются на такие последствия болезни, что можно объяснить снижением с возрастом чувствительности обонятельных и вкусовых рецепторов.