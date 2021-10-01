Оториноларингологи признаются, что до сих пор нет специфического лечения потери обоняния после коронавирусной инфекции. При подтвержденном коронавирусе врачи назначают общую терапию, которая том числе содействует возвращению обоняния. По словам специалистов Мариинской больницы, которая практически всю пандемию принимала пациентов с COVID-19, при проблемах с обонянием хорошо помогает ингаляция с минеральной водой.
Оксана Никитина
врач-оториноларинголог Мариинской больницы
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«Обильно орошать полость носа. Это подталкивает регенерацию слизистой носа, помогает вернуть утраченное обоняние», — советует Оксана Никитина.
Вместо минеральной воды можно взять изотонический раствор морской воды. Но насколько эта практика действенная, по словам лор-врача, не известно, но вреда от нее точно не будет.
Также для восстановления обоняния врач рекомендует так называемые обонятельные тренировки. Например, с применением эфирных масел (розы, эвкалипта, лимона, ментола, розмарина, бергамота, чайного дерева). Тренировки надо проводить дважды в день: в течение 15 секунд вдыхать и выдыхать масло, делая 10-секундные перерывы и чередуя четыре аромата. Через три месяца рекомендуется их поменять.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказывала, что Ннрушения обоняния после перенесенной инфекции иногда могут длиться до года и более. Чаще такое наблюдается у молодых женщин. По словам специалиста, пожилые люди реже жалуются на такие последствия болезни, что можно объяснить снижением с возрастом чувствительности обонятельных и вкусовых рецепторов.
В июне заместитель директора НИИ уха, горла, носа и речи Сергей Рязанцев тоже рассказывал о пользе обонятельных тренировок. По словам специалиста лор-НИИ, аносмией (полной потерей обоняния) страдают 60-70% переболевших COVID-19, но она, как правило, обратима. Как объяснял доктор, тренировка заключается в регулярном (2-3 раза в день) вдыхании носом пахучих веществ — ароматов цветов, специй и так далее. Вдыхать надо глубоко, чтобы запах достигал обонятельной щели в носу. Однако для таких тренировок не подойдут средства, содержащие спирт — например, одеколон или нашатырь. Они воздействуют на организм не через обонятельный анализатор, а через тройничный нерв. То есть даже при аносмии люди могут чувствовать эффект нашатырного спирта и при этом думать, что к ним возвращается обоняние. А это ошибочное впечатление. К тому же глубокое вдыхание нашатыря чревато ожогом слизистой.
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