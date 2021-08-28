У некоторых проблемы с обонянием после ковида проходят достаточно быстро, но в некоторых случаях могут продолжаться гораздо дольше — иногда более года.
«Есть пациенты, у которых обоняние и вкус восстанавливаются в течение одного-полутора месяцев, а есть и те, у которых нарушения обоняния длятся до года и более. Чаще это наблюдается у молодых женщин», —
По словам специалиста, люди в возрасте реже жалуются на такие последствия болезни. Это можно объяснить снижением чувствительности обонятельных и вкусовых рецепторов, которое наступает с возрастом.
В начале лета в петербургском НИИ уха, горла, носа и речи рассказали, что тяжелую аносмию после ковида врачи видят редко, у большинства же обоняние восстанавливается примерно через 3 месяца. По словам заместителя директора лор-НИИ Сергея Рязанцева, официального лечения постковидной потери обоняния до сих пор нет, все применяющиеся методы на уровне ноу-хау медиков. К примеру, ускорить процесс восстановления помогает обонятельная тренировка. Она заключается во вдыхании носом 2-3 раза в день пахучих веществ — ароматов цветов, специй и так далее. Вдыхать надо глубоко, чтобы запах достигал обонятельной щели в носу. Но, как предупреждает специалист, для таких занятий не подойдут средства на спирту, — например, одеколон или нашатырь. Дело в том, что они воздействуют на организм не через обонятельный анализатор, а через тройничный нерв и к тому же могут вызвать ожог слизистой.
Однако иногда потеря обоняния может стать симптомом других заболеваний. Так, ее называют ранним признаком деменции. Так, частичную или полную потерю обоняния связали с начальной стадией болезни Паркинсона. Многие пациенты за несколько лет до обнаружения явных симптомов (тремора, нарушения походки) переставали как прежде чувствовать запахи.
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