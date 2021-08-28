У некоторых проблемы с обонянием после ковида проходят достаточно быстро, но в некоторых случаях могут продолжаться гораздо дольше — иногда более года.

«Есть пациенты, у которых обоняние и вкус восстанавливаются в течение одного-полутора месяцев, а есть и те, у которых нарушения обоняния длятся до года и более. Чаще это наблюдается у молодых женщин», — цитирует ТАСС заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

По словам специалиста, люди в возрасте реже жалуются на такие последствия болезни. Это можно объяснить снижением чувствительности обонятельных и вкусовых рецепторов, которое наступает с возрастом.