Как показал обзор Journal of Ophthalmic & Vision Research 2021 года, каждый десятый инфицированный коронавирусом испытывает проблемы с глазами — из 8 200 человек об этом сообщили 11% (932 человека). При этом большинство из имевших глазные симптомы (83%) испытывали болезненные ощущения в той или иной форме,
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«Сухие глаза»
На такой симптом пожаловались 16% из тех, у кого были проблемы с глазами после заражения коронавирусом. Недостаточное увлажнение глазной поверхности может приводить к зуду, покраснению и нечеткости зрения.
Покраснение
Об этом симптоме рассказали 13,3% пациентов. Покраснение белков может сопровождаться ощущением жжения, а краснота — постепенно распространяться на веки.
Зуд
Симптом, похожий на аллергическую реакцию или сенную лихорадку (поллиноз), испытали после заражения коронавирусом 12,6%. Зуд усиливается, как только человек начинает тереть глаза, — вместо этого специалисты рекомендуют ежедневно очищать глаза с помощью чистой прохладной салфетки.
Боль в глазах
На боль, которая варьировалась по степени от легкой до сильной, пожаловались 9,6%. Исследователи из Университета Англия Раскин (Anglia Ruskin University) также обнаружили, что из 83 пациентов с подтвержденным коронавирусом, у 16% болели глаза. Конъюнктивит тоже был включен в список как Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), так и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) как менее распространенный симптом коронавируса.
Выделения из глаз
О выделениях из одного или обоих глаз сообщили 8,8% пациентов. Обычно они представляли собой водянистую слизь белого, желтого или зеленоватого цвета. Некоторые эксперты считают, что этот симптом встречается чаще при заражении новыми штаммами коронавируса, особенно «британским» (альфа-вариант).
Другие исследования также показали, что с коронавирусом может быть связана еще светочувствительность, известная как светобоязнь.
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