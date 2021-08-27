Как показал обзор Journal of Ophthalmic & Vision Research 2021 года, каждый десятый инфицированный коронавирусом испытывает проблемы с глазами — из 8 200 человек об этом сообщили 11% (932 человека). При этом большинство из имевших глазные симптомы (83%) испытывали болезненные ощущения в той или иной форме, пишет Express.

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«Сухие глаза»

На такой симптом пожаловались 16% из тех, у кого были проблемы с глазами после заражения коронавирусом. Недостаточное увлажнение глазной поверхности может приводить к зуду, покраснению и нечеткости зрения.

Покраснение

Об этом симптоме рассказали 13,3% пациентов. Покраснение белков может сопровождаться ощущением жжения, а краснота — постепенно распространяться на веки.