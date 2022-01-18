Прожить до ста лет, крепкого здоровья — это, наверное, самые распространенные пожелания в день рождения. С возрастом туда добавляется еще и «хорошая память». Ученые стараются выяснить, от чего зависит сохранение физического и интеллектуального здоровья. Есть подозрения, что виноват в старении наш иммунитет.
Ольга Радаева
Медицина
Доктор медицинских наук, профессор кафедры иммунологии микробиологии и вирусологии МГУ им. Н.П.Огареваwww.instagram.com/radaeva_olga_/
- Иммунитет контролирует все, но потенциально — это мощная репрессивная машина, которая может повернуться против своего хозяина, — уверена доктор медицинских наук, профессор кафедры иммунологии, микробиологии и вирусологии МГУ им. Н.П. Огарева Ольга Радаева.
Дело в том, что иммунитет дает старт защитной реакции, которая спасает нас ежедневно. Называется она — «воспаление». Но воспаление наносит организму не только пользу, но и серьезный вред. А с возрастом этот вред начинает только прогрессировать.
- Чем старше мы становимся, тем быстрее «необоснованное» воспаление вызывает прогрессирование атеросклероза, снижение толерантности к глюкозе, это приводит человека к слабости и неспособности интересно жить, — говорит Радаева. — Существует даже научный термин «Inflammaging» — возрастное воспаление.
Как это работает: провоспалительные каскады воздействуют на рецепторы, которые контролируют когнитивные функции и настроение.
- Многие замечают, что с возрастом человек считает, что и трава раньше была зеленее, и фрукты вкуснее, и люди лучше, — напоминает иммунолог. — Возможной причиной такого состояния является нарушение иммунного баланса.
Ольга Радаева считает, что первый и главный компонент в борьбе за счастливую жизнь — это регулярная физическая активность.
- Это известно с детства, но современному человеку нужны реальные научные доказательства, иначе он не встанет с удобного дивана, — говорит врач. — Если вы сделаете сейчас зарядку с включением упражнений на выносливость, циклические упражнения, потому что у силовых описаны менее выраженные положительные эффекты в борьбе с воспалительным старением, то в стареющих Т-лимфоцитах запуститься программа самоуничтожения.
Это позволит освободить место для молодых клеток, нейтрофилы (вид лейкоцитов, которые формируют в костном мозге и защищают организм от многих инфекций) забегают быстрее.
- И не пытайтесь прикрыться тем, что вам поздно, есть хронические заболевания, — предупреждает Ольга Радаева. — Позитивный эффект от физкультуры быстрее становится заметным у нетренированных людей с диагнозами.
Иммунолог привела пример. У женщины в постменопаузе успешно пролечили рак молочной железы. А благодаря аэробным тренировкам увеличилось деление (пролиферация) Т-клеток. И было это значительно заметнее, чем у здоровых сверстниц.
- Поэтому призываю научно обоснованно: встали с дивана и как у Высоцкого: «Вдох глубокий, руки шире, не спешите, три четыре!», — настоятельно рекомендует врач.
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