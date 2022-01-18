- Иммунитет контролирует все, но потенциально — это мощная репрессивная машина, которая может повернуться против своего хозяина, — уверена доктор медицинских наук, профессор кафедры иммунологии, микробиологии и вирусологии МГУ им. Н.П. Огарева Ольга Радаева.

Дело в том, что иммунитет дает старт защитной реакции, которая спасает нас ежедневно. Называется она — «воспаление». Но воспаление наносит организму не только пользу, но и серьезный вред. А с возрастом этот вред начинает только прогрессировать.