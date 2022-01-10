По данным Национального института здоровья США, около 40% людей в возрасте 65 лет и старше страдают от возрастных нарушений памяти, при этом только у 1% из них ежегодно они прогрессируют до состояния деменции. Как понять, что проблемы с памятью начали отличаться от возрастных, и, главное, когда обращаться за помощью и в принципе дать себе интеллектуальную нагрузку, чтобы «растормошить» нейроны головного мозга. На эти вопросы
По словам доктора Верны Р. Портер, невролога и руководителя отделения деменции, болезни Альцгеймера и нейрокогнитивных расстройств в Медицинском центре Провиденс-Сент-Джон (Калифорния), основное отличие между возрастной потерей памяти и деменцией в том, что в норме так называемая старческая забывчивость не должна сказываться на способности вести обычную повседневную жизнь, мешать работе, хобби и семейным отношениям.
«Другими словами, „провалы в памяти“ должны мало влиять на вашу повседневную жизнь или способность выполнять рутинные дела. Напротив, слабоумие характеризуется заметным, стойким и в итоге приводящим к инвалидности снижением двух или более интеллектуальных способностей (памяти, способности общаться, рассуждать или абстрактно мыслить), которые серьезно мешают и нарушают вашу обычную деятельность», — говорит Верна Р. Портер.
10 тревожных признаков потери памяти у человека, которые нельзя оставлять без внимания:
Он по несколько раз задает один и тот же вопрос.
Забывает во время разговора тему или фразу.
Во время разговора путает слова. Например, диван называет стулом.
Ему требуется все больше и больше времени на выполнение обычных домашних дел. К примеру, оплату счетов и так далее.
Он часто теряет дома вещи.
Он может заблудиться во время прогулки или поездки на машине в относительно знакомом районе.
У него часто внезапно и без особой причины меняется настроение и поведение.
Забывает имена друзей.
Оставляет включенной плиту или постоянно готовит «горелый» ужин, что говорит о снижении концентрации внимания.
В тяжелых случаях начинает испытывать трудности при пользовании обычными бытовыми приборами — к примеру, микроволновой печью.
Когда не все потеряно
Медики успокаивают: если вы вовремя заметили тревожные признаки, есть шанс свести к минимуму риски потери памяти и помочь мозгу полноценно работать. По словам доктора медицинских наук Кэрри Лама, у человеческого мозга есть такое важное свойство как нейропластичность — его нейроны и нервные клетки продолжают расти на протяжении всей жизни. Это значит, что мозг постоянно меняется и способен адаптироваться к изменениям. Но, по словам специалиста, развивается он только тогда, когда ему дают такую возможность — нагружают его умственной работой.
«Стимулирование, изучение нового приводит к росту нейронов и укреплению нейронной сети вашего мозга. Если же умственной стимуляции нет, „заброшенные“ нейроны начинают постепенно деградировать, прокладывая человеку путь к когнитивным расстройствам и ухудшению памяти», — заключает доктор Лам.
Не только умственная нагрузка
Японские ученые из Университета Цукуба рассказали, как самостоятельно повлиять на нейронную активность мозга. По их словам, достаточно всего 10 минут бега средней интенсивности. Исследователи предположили, что во время бега в человеческом мозге усиливается общая нейронная активность в префронтальной коре. Этот участок головного мозга отвечает за общение, скорость принятия решений, достижение целей, самоконтроль и другие когнитивные функции.
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