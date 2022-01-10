По данным Национального института здоровья США, около 40% людей в возрасте 65 лет и старше страдают от возрастных нарушений памяти, при этом только у 1% из них ежегодно они прогрессируют до состояния деменции. Как понять, что проблемы с памятью начали отличаться от возрастных, и, главное, когда обращаться за помощью и в принципе дать себе интеллектуальную нагрузку, чтобы «растормошить» нейроны головного мозга. На эти вопросы ответили эксперты издания Eatthis.

По словам доктора Верны Р. Портер, невролога и руководителя отделения деменции, болезни Альцгеймера и нейрокогнитивных расстройств в Медицинском центре Провиденс-Сент-Джон (Калифорния), основное отличие между возрастной потерей памяти и деменцией в том, что в норме так называемая старческая забывчивость не должна сказываться на способности вести обычную повседневную жизнь, мешать работе, хобби и семейным отношениям.

«Другими словами, „провалы в памяти“ должны мало влиять на вашу повседневную жизнь или способность выполнять рутинные дела. Напротив, слабоумие характеризуется заметным, стойким и в итоге приводящим к инвалидности снижением двух или более интеллектуальных способностей (памяти, способности общаться, рассуждать или абстрактно мыслить), которые серьезно мешают и нарушают вашу обычную деятельность», — говорит Верна Р. Портер.

10 тревожных признаков потери памяти у человека, которые нельзя оставлять без внимания:

Он по несколько раз задает один и тот же вопрос. Забывает во время разговора тему или фразу. Во время разговора путает слова. Например, диван называет стулом. Ему требуется все больше и больше времени на выполнение обычных домашних дел. К примеру, оплату счетов и так далее. Он часто теряет дома вещи. Он может заблудиться во время прогулки или поездки на машине в относительно знакомом районе. У него часто внезапно и без особой причины меняется настроение и поведение. Забывает имена друзей. Оставляет включенной плиту или постоянно готовит «горелый» ужин, что говорит о снижении концентрации внимания. В тяжелых случаях начинает испытывать трудности при пользовании обычными бытовыми приборами — к примеру, микроволновой печью.

Когда не все потеряно

Медики успокаивают: если вы вовремя заметили тревожные признаки, есть шанс свести к минимуму риски потери памяти и помочь мозгу полноценно работать. По словам доктора медицинских наук Кэрри Лама, у человеческого мозга есть такое важное свойство как нейропластичность — его нейроны и нервные клетки продолжают расти на протяжении всей жизни. Это значит, что мозг постоянно меняется и способен адаптироваться к изменениям. Но, по словам специалиста, развивается он только тогда, когда ему дают такую возможность — нагружают его умственной работой.

«Стимулирование, изучение нового приводит к росту нейронов и укреплению нейронной сети вашего мозга. Если же умственной стимуляции нет, „заброшенные“ нейроны начинают постепенно деградировать, прокладывая человеку путь к когнитивным расстройствам и ухудшению памяти», — заключает доктор Лам.