По словам невролога Валерия Куваева, все «бодрилки» дают кратковременный эффект, но лучше ими не злоупотреблять — если регулярно по боевой тревоге мобилизовать ресурсы и потом не пополнять их, в скором времени они истощатся.
Валерий Куваев
Медицина
Врач-невролог клиники «Чайка»
- Мозг по умолчанию работает оптимально, исходя из своих возможностей. Главное, ему не мешать. Надо стараться достаточно отдыхать каждый день и не забывать про отпуска в течение года, достаточно спать, полноценно питаться, избавляться от тревожных мыслей и вовремя лечить имеющиеся болезни, — считает невролог.
5 способов быстро активизировать мозг
Выпить кофе или чай. Это одни из самых популярных стимуляторов, но каждая выпитая за день чашка будет давать все меньше и меньше эффекта. Также есть риск перестараться — передозировка кофеина может вызвать тревожность, беспокойство, нарушение внимания и плохой сон. Особо осторожными с этими напитками надо быть тем, кто страдает проблемами с желудком и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Поспать 10-20 минут. Если навалилась усталость и сонливость, может помочь короткий сон. Он не скажется на ночном сне, при этом позволит организму немного «перезагрузиться».
Охладиться. Холод помогает немного взбодриться, главное, не заболеть. Можно выйти на улицу и немного пройтись, можно проветрить комнату.
Понюхать что-то ароматное. Немного взбодрить могут, например, запах кофе, корицы, имбиря. Но не надо слишком усердствовать.
Устроить короткую тренировку. Такой способ хорошо мобилизует силы, но если есть проблемы со здоровьем, лучше заранее обсудить упражнения с врачом ЛФК.
Успеть за 10 минут
Недавно японские ученые назвали способ улучшить работу мозга всего за 10 минут. Как выяснили специалисты Университета Цукуба, это время надо потратить на бег средней интенсивности. Они предположили, что во время бега усиливается общая нейронная активность в префронтальной коре головного мозга. Этот участок мозга отвечает за общение, скорость принятия решений, достижение целей, самоконтроль и другие когнитивные функции.
Важно
Накануне важного мероприятия важно хорошо выспаться. А вот от алкоголя лучше совсем отказаться, даже если вы хотите выпить для успокоения. Спиртные напитки могут привести к обратному эффекту — соображать вы будете хуже.
Есть также продукты, которые стимулируют и «бодрят» мозг. В Роспотребнадзоре в топ-5 продуктов, полезных для работы мозга, называют жирную рыбу, льняное масло, горький шоколад, яйца и грецкие орехи.
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