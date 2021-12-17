Важно

Накануне важного мероприятия важно хорошо выспаться . А вот от алкоголя лучше совсем отказаться , даже если вы хотите выпить для успокоения. Спиртные напитки могут привести к обратному эффекту — соображать вы будете хуже.

Есть также продукты, которые стимулируют и «бодрят» мозг. В Роспотребнадзоре в топ-5 продуктов, полезных для работы мозга, называют жирную рыбу, льняное масло, горький шоколад, яйца и грецкие орехи.