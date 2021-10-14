Как долго сохраняется иммунитет к коронавирусной инфекции и насколько он сильный — один из самых главных вопросов, который волнует как переболевших, так и вакцинированных. Между тем, случаи повторного заражения COVID-19 не отрицают ни исследователи, ни врачи.

В июне 2021-го британские ученые оценили риск повторно заразиться COVID-19 при высоком титре антител. Они собрали данные о количестве повторных заболеваний у более 2 100 человек, в крови которых были обнаружены антитела. Выяснилось, что повторно заболели 2% участников, причем разницы между начальным уровнем антител у заболевших повторно и у остальных людей с антителами ученые не нашли.

Ранее американские ученые попытались выяснить, у кого велик риск повторно заболеть COVID-19. Для этого они проанализировали данные пациентов с повторными положительными результатами ПЦР-тестов, полученными более чем через 3 месяца после первого ковида, и двумя отрицательными между ними. Оказалось, что средний возраст заразившихся второй раз составил 64,5 года, большинство из них — мужчины. Кроме того, 83% вторично заболевших курили в течение предыдущего года, 61% страдает ожирением, а 83% имели ослабленный иммунитет, и почти все — более двух сопутствующих заболеваний, включая гипертонию и диабет.

Как рассказывал «Доктору Питеру» семейный врач Борис Шеляпин, повторные случаи важно верифицировать, потому что многие так называют просто случаи недомогания или даже ОРВИ. В своей личной практике доктор не встречал пациентов с подтвержденным повторным заражением. Однако он сослался на масштабное исследование SIREN в Великобритании, которое показало, что повторно заражаются около 1% заболевших COVID-19 — разными вариантами штамма. В то же время, по словам терапевта Станислава Демина, люди болеют ковидом не только повторно, но и в третий, и в четвертый раз, причем иногда достаточно тяжело. Связано это с мутациями вируса.