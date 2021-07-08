Уникальный пациент

Две недели назад Никита выписался из «ковидной» больницы Святого Георгия. КТ по-прежнему показывает 35 % поражения легких, как и при госпитализации. Но болезнь уже отступила, ПЦР-тесты с отрицательным результатом.

- Я благодарен врачам больницы, которые сработали четко, я был под наблюдением, и к счастью, до кислородного концентратора или, тем более, ИВЛ дело не дошло, — говорит Никита.

С весны прошлого года молодой человек переболел ковидом три раза! Каждый случай инфицирования был подтвержден тестом ПЦР.

- Первый раз , в апреле 2020 года, прошел совсем бессимптомно, и если бы не тест, который нас обязали сделать на работе, я бы так и не узнал о том, что заболел.

Второй раз — в ноябре 2020 года — я болел легко, с температурой 37,2 градуса. Недомогание чувствовал несколько дней, потом болезнь ушла. Тогда ковидом заболели все мои домашние и я уже вместе с ними сдавал ПЦР-тест.