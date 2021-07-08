Уникальный пациент
Две недели назад Никита выписался из «ковидной» больницы Святого Георгия. КТ по-прежнему показывает 35 % поражения легких, как и при госпитализации. Но болезнь уже отступила, ПЦР-тесты с отрицательным результатом.
- Я благодарен врачам больницы, которые сработали четко, я был под наблюдением, и к счастью, до кислородного концентратора или, тем более, ИВЛ дело не дошло, — говорит Никита.
С весны прошлого года молодой человек переболел ковидом три раза! Каждый случай инфицирования был подтвержден тестом ПЦР.
- Первый раз, в апреле 2020 года, прошел совсем бессимптомно, и если бы не тест, который нас обязали сделать на работе, я бы так и не узнал о том, что заболел.
Второй раз — в ноябре 2020 года — я болел легко, с температурой 37,2 градуса. Недомогание чувствовал несколько дней, потом болезнь ушла. Тогда ковидом заболели все мои домашние и я уже вместе с ними сдавал ПЦР-тест.
Третий раз оказался самым тяжелым. В середине июня заболел. Была постоянная высокая температура под 40, сбить которую можно было только уколами, кашель, заложенный нос, пропали запахи. Терапевта из поликлиники на Есенина (это район метро Просвещения) я так и не дождался, как оказалось, он был один на участке, все остальные врачи на больничном. Я вызвал «скорую» после того, как увидел в мокроте от кашля сгустки крови. Врачи, кстати, так и не объяснили мне природу этих кровяных сгустков, обмолвившись что, видимо, был поцарапан пищевод. Меня тут же госпитализировали в больницу святого Георгия. В приемном покое взяли мазок на ковид и сделали КТ. Анализы подтвердили коронавирус. Пролежал в больнице пять дней. Врачей не сильно удивило, что я болею ковидом уже третий раз, для них мой случай — не первый.
Сейчас Никита наблюдается у пульмонолога, и как только будет можно, пойдет делать прививку от коронавируса.
- После двух первых случаев болезни я был какой-то расслабленный, относился к вирусу пренебрежительно, — говорит Никита. — А переболев третий раз, скепсис пропал, побегу прививаться тем, что есть. Повторения ковида я больше не хочу. Особенно, когда приходит понимание, как коронавирус накуролесил у тебя в голове — у меня были слуховые галлюцинации, словно я находился под водой, до сих пор часть запахов не вернулись, очень сложно находиться на открытой территории, на улице — я не понимаю расстояние до объекта и его масштаб. Все это неприятно давит.
Повторное заражение — это казуистика
В мире фиксируются случаи, когда коронавирусом заболевают в третий раз,
«То есть, вирус обходит иммунные барьеры и спокойно заражает второй-третий раз. И зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два», — говорит врач.
По словам медика, виноваты в этом могут быть новые штаммы COVID-19. Например, с индийским человек может считать, что уже выздоровел, а после этого попасть в больницу под ИВЛ.
«Мы понимаем, что если упущена ситуация в начале заболевания и человек не получил стартовой терапии, то есть большой риск, что он может попасть в больницу после видимого периода благополучия, на 7–8-й день после начала болезни, так как индийский штамм обходит наши иммунные барьеры», — подчеркнул Тимаков.
Впрочем, другие врачи полагают, что заразиться коронавирусом в третий раз весьма маловероятно, а на тяжесть заболевания количество перенесенных инфекций повлиять не может.
«Маловероятно, что человек может заболеть ковидом в третий раз и тем более заболеть тяжелее. Это казуистика. У 2–3% населения иммунитет и поле вакцинации не формируется, так и здесь. Тяжесть заболевания зависит от состояния иммунной системы. Если она слабая, человек будет каждый раз тяжело болеть», —
Как рассказал «Доктору Питеру» врач-биофизик Петр Кольцов, пока очень сложно отличить реальные случаи повторного инфицирования от длительной персистенции (присутствия в организме) вируса.
«Антитела то пропадают, то появляются, но это вообще ни о чем не говорит, — считает врач. — ПЦР-тесты также дают часто ложноположительные результаты. Поэтому верить им на 100 процентов нельзя. Определить повторное заражение можно, только проведя анализ генетического секвенирования вируса, который покажет конкретный штамм SARS-CoV-2. В России этот анализ практически никому не делают».
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