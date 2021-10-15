Как начинается инсульт
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Каждая минута на счету, если у вас начинается инсульт. Чем раньше вы попадете в больницу, тем меньшей окажется зона повреждения мозга, или удастся вовсе избежать каких-либо последствий. Поэтому врачи уверены, всем нам необходимо знать признаки надвигающегося инсульта, чтобы среагировать вовремя.

Внезапная слабость и онемение

Вас должно насторожить онемение или слабости на одной стороне тела — в руке, ноге или лице. Инсульт возникает из-за того, что в головном мозге затрудняется кровоток. Клетки не получают кровь, богатую кислородом, и начинают отмирать. Угасают и функции, за которые отвечали погибшие клетки. Например, если в этой области регулировалось ощущение, то вы почувствуете онемение. Если поражена область, которая отвечает за речь, то сложности возникнут с разговором.

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Ухудшение зрения в одном или обоих глазах

Один из типичных симптомов того, что у вас начинается инсульт — вы перестаете замечать объекты сбоку, видите только то, что находится у вас прямо перед глазами. Врачи полагают, что возникает трудность не с самим зрением, а с визуальной обработкой информации, человек не способен осмыслить, что именно он видит.

Потеря памяти

Еще один симптом, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, это проблемы с пониманием речи и памятью.

- Кратковременная потеря памяти — наиболее распространенная форма потери памяти из-за начавшейся ишемической атаки, вы можете забыть то, что происходило сегодня, но ярко помнить события, случившиеся несколько лет назад, — уверены в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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Сильная головная боль без причины

Когда сосуд заблокирован тромбом, он может лопнуть и вызывать кровотечение в определенной области головного мозга. Этот процесс сопровождается резкой сильной головной болью.

Головокружение

Вы можете почувствовать, что земля уходит у вас из-под ног. Или мир начинает вращаться вокруг вас. Это говорит о том, что инсульт происходит в мозжечке или стволе мозга — это области, которые контролируют баланс.

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Тест FAST

Эти четыре признака смогут в течение 3 часов после появления первых симптомов диагностировать инсульт:

  • F (face) — лицо. Попросите человека улыбнуться, не обвисла ли одна из сторон лица?

  • А (arm) — руки. Попросите человека поднять обе руки. Смог ли он сделать это синхронно? Не опускается ли вниз одна рука?

  • S (speak) — речь: попросите человека повторить простую фразу. Речь должна быть внятной.

  • T (time) — время: если у человека есть хотя бы одно нарушение из трех, вызывайте скорую помощь.

Алена Безменова