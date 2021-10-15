Каждая минута на счету, если у вас начинается инсульт. Чем раньше вы попадете в больницу, тем меньшей окажется зона повреждения мозга, или удастся вовсе избежать каких-либо последствий. Поэтому врачи уверены, всем нам необходимо знать признаки надвигающегося инсульта, чтобы среагировать вовремя.

Внезапная слабость и онемение

Вас должно насторожить онемение или слабости на одной стороне тела — в руке, ноге или лице. Инсульт возникает из-за того, что в головном мозге затрудняется кровоток. Клетки не получают кровь, богатую кислородом, и начинают отмирать. Угасают и функции, за которые отвечали погибшие клетки. Например, если в этой области регулировалось ощущение, то вы почувствуете онемение. Если поражена область, которая отвечает за речь, то сложности возникнут с разговором.