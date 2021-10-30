Как уже известно, в группе риска находятся люди, старше 60 лет, люди с хроническими, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями — именно их коронавирус атакует в первую очередь, болезнь протекает тяжело, человека может еще долго одолевать постковидный синдром.

Группа ученых из США, Германии и Швейцарии решила выяснить, почему ожирение — это почти всегда признак того, что болезнь будет протекать в тяжелой форме. Результаты исследования опубликованы на платформе biorxiv.org.

В ходе эксперимента ученым удалось определить, что жировая ткань — это «депо» для новой коронавирусной инфекции. Именно в ней происходят процессы, которые запускают тяжелую воспалительную реакцию. Ученые смогли идентифицировать как минимум две разновидности клеток-мишеней для коронавируса в жировой клетчатке: зрелые адипоциты и местные макрофаги.