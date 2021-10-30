Как уже известно, в группе риска находятся люди, старше 60 лет, люди с хроническими, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями — именно их коронавирус атакует в первую очередь, болезнь протекает тяжело, человека может еще долго одолевать постковидный синдром.
Группа ученых из США, Германии и Швейцарии решила выяснить, почему ожирение — это почти всегда признак того, что болезнь будет протекать в тяжелой форме. Результаты исследования
В ходе эксперимента ученым удалось определить, что жировая ткань — это «депо» для новой коронавирусной инфекции. Именно в ней происходят процессы, которые запускают тяжелую воспалительную реакцию. Ученые смогли идентифицировать как минимум две разновидности клеток-мишеней для коронавируса в жировой клетчатке: зрелые адипоциты и местные макрофаги.
Справка:
Адипоциты — основной тип клеток, из которых состоит жировая ткань. Представляют собой округлые клетки, содержащие одну или несколько жировых капель в цитоплазме. Бывают бурые и белые. Белые адипоциты участвуют в жировом обмене, помогают вырабатывать энергию, бурые адипоциты осуществляют термогенез (производят тепло).
Макрофаги — это клетки, которые могут активно захватывать и переваривать бактерии, остатки погибших клеток и других чужеродных или токсичных для организма частиц. Они есть практически в каждом органе или ткани, выступают в качестве первой линии иммунной защиты от патогенов.
Когда вирус проникает в адипоциты, то он там прекрасно себя чувствует и начинает активно размножаться. Что касается макрофагов, то опасная инфекция как бы «подчиняет» их себе. Этот процесс потом может происходить и во всех тканях организма.
Таким образом можно утверждать, что жировая ткань поддерживает инфекцию SARS-CoV-2, дает ей возможность и время набраться сил, а потом обернуться тяжелыми последствиями для всего организма.
Тяжело заболеть ковидом также рискуют курильщики и гипертоники, предупреждают врачи. Сейчас, когда страну накрыла мощная коранавирусная волна, стоит отказаться от вредной привычки и хотя бы раз в неделю измерять свое артериальное давление. Профессор Аркадий Верткин объяснил, как именно наши привычки влияют на тяжелое течение ковида.
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