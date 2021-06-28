Популярному врачу и телеведущему Евгению Комаровскому подписчики в Instagram задают вопросы не только про здоровье детей. Доктор часто пишет про коронавирус, дает советы, поэтому его стали спрашивать и на эту тему. Один из вопросов выглядит так: «Есть лишний вес, очень боюсь, что когда заболею ковидом, то будут осложнения или тяжелое течение болезни. Правда ли, что все люди с лишним весом будут болеть тяжело и сложно выздоравливать после ковида? Просто в остальном я активный, дома не сижу, хронических болезней вроде пока нет».

«Люди с лишним весом, как правило, имеют гипертоническую болезнь, часто даже не подозревая об этом, — отвечает Комаровский. — А именно она в сочетании с лишним весом определенным образом влияет на кровообращение в легочной ткани, на внутригрудное давление. То есть при осложнении коронавирусной инфекции, особенно при цитокиновом шторме, у таких пациентов сердечно-сосудистая система работает очень напряженно, с большим трудом».