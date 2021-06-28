Евгений Комаровский
Медицина
Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущийwww.instagram.com/doctor_komarovskiy/?hl=ru
Популярному врачу и телеведущему Евгению Комаровскому подписчики в Instagram задают вопросы не только про здоровье детей. Доктор часто пишет про коронавирус, дает советы, поэтому его стали спрашивать и на эту тему. Один из вопросов выглядит так: «Есть лишний вес, очень боюсь, что когда заболею ковидом, то будут осложнения или тяжелое течение болезни. Правда ли, что все люди с лишним весом будут болеть тяжело и сложно выздоравливать после ковида? Просто в остальном я активный, дома не сижу, хронических болезней вроде пока нет».
«Люди с лишним весом, как правило, имеют гипертоническую болезнь, часто даже не подозревая об этом, — отвечает Комаровский. — А именно она в сочетании с лишним весом определенным образом влияет на кровообращение в легочной ткани, на внутригрудное давление. То есть при осложнении коронавирусной инфекции, особенно при цитокиновом шторме, у таких пациентов сердечно-сосудистая система работает очень напряженно, с большим трудом».
Цитокиновый шторм — тяжелое осложнение COVID-19. Это смертельно опасная воспалительная реакция в организме, которая приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма.
У людей с лишним весом по-особому фунционируют рецепторы, через которые вирус проникает в организм, поясняет врач. Это также может способствовать тяжелому течению болезни. В любом случае ожирение рассматривается как фактор риска, но не нужно сразу впадать в панику — огромное количество людей с лишним весом переносят болезнь легко.
«Но именно сочетание ожирения и — обращаю ваше внимание на эту важную подробность! — неконтролируемой гипертонической болезни серьезно повышает вероятность тяжелого течения болезни», — добавляет медик.
Всем людям с избыточным весом нужно помнить, что повышенное давление, скорее всего, их спутник, о котором они могут даже не подозревать. Поэтому необходимо контролировать артериальное давление, причем независимо от того, есть у вас подозрение на коронавирус или нет. Ваша задача — хорошо подумать о том, как стабилизировать давление и уменьшить вес, напоминает Комаровский.
«И если у вас лишний вес и вы не болели ковидом, то первым делом нужно себя защитить — вакцинироваться от коронавирусной инфекции. При первой же возможности, любой доступной вакциной», — заключил эксперт.
Пациенты с ожирением и сахарным диабетом входят в группу риска, болезнь может протекать тяжело или даже закончиться летальным исходом.
Анна Волкова
Эндокринология
Профессор ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова, врач-эндокринолог. Основные направления научной деятельности связаны с патологией щитовидной железы, ожирением, сахарным диабетом.
«У людей с избыточным весом и ожирением высоко расположена диафрагма и, соответственно, нарушена физиология легких — нижние отделы поджаты и не могут нормально расправляться, а значит, в них нарушена вентиляция. В таких некомфортных для органа условиях, развивается застой, поэтому любая попавшая туда инфекция хорошо себя чувствует, развивается пневмония. В обычных, „нековидных“ условиях, она чаще бактериальная, сейчас — вирусная, — объяснила „Доктору Питеру“ профессор Анна Волкова».
По словам эксперта, у человека с избыточным весом может и не выявляться высокий уровень сахара в крови, но нередко это вопрос времени. А когда пациент, страдающий ожирением, инфицирован COVID-19, у него уже плохие прогнозы на выздоровление, из-за нарушения вентиляции легких, он поступает в реанимацию. Если к ожирению «прилагается» хроническая гипергликемия, это дополнительный риск.
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