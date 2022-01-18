Антрополог не скрывает, что в России есть проблема с вакцинацией, и началась она в июне 2020 года, когда варианты препаратов еще находились на стадии разработки. Ученые провели опросы в 19 странах мира, в том числе и в России, об отношении к будущей вакцинации. В России доля тех, кто категорически отказывается от вакцинации, оказалась самой высокой — 41 процент.

- Сейчас отказываются вакцинироваться около 45 процентов, и они поддерживают свои убеждения распространением некоторых слухов, — говорит Александра Архипова.

В период социальных катастроф количество слухов только возрастает, ведь это же «проявление заботы». Усиливается желание человека поддерживать контакты с близкими людьми, проявлять заботу.