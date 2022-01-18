В 1953 году слух о том, что еврейская учительница травит своих учеников, докатился от Москвы до Томской области всего лишь за сутки. В эпоху интернета он может преодолеть тысячи километров за считанные минуты, а то и секунды. Слухи вообще распространяются очень быстро. Они идут в народ из-за заботы о ближнем, но в очень странном ее проявлении.
Александра Архипова
Антропология
социальный антрополог, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, руководитель исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора»
Не слухи, а забота
- Ученый Робин Данбар много лет изучал эволюцию человеческого мозга и обнаружил очень простую закономерность: с ростом объема мозга мы можем запоминать больше особей вокруг нас, но наступает критическая масса, когда остается возможность запоминать новых, но невозможно поддерживать с ними контакт, — говорит в проекте
Антрополог не скрывает, что в России есть проблема с вакцинацией, и началась она в июне 2020 года, когда варианты препаратов еще находились на стадии разработки. Ученые провели опросы в 19 странах мира, в том числе и в России, об отношении к будущей вакцинации. В России доля тех, кто категорически отказывается от вакцинации, оказалась самой высокой — 41 процент.
- Сейчас отказываются вакцинироваться около 45 процентов, и они поддерживают свои убеждения распространением некоторых слухов, — говорит Александра Архипова.
В период социальных катастроф количество слухов только возрастает, ведь это же «проявление заботы». Усиливается желание человека поддерживать контакты с близкими людьми, проявлять заботу.
- Однажды знакомый спросил, почему моя мама, которая имеет два высших образования, знающая, что я занимаюсь разоблачением разных фейковых новостей, каждое утро посылает мне по мессенджеру всякие ужасные истории, слухи и сплетни про ковид, — поделилась личным опытом Александра Архипова. — Происходит это потому, что распространение новостей — это проявление заботы.
Панические настроения
А еще это связано с очень интересных эффектом: в ситуации потери внутреннего контроля человек ищет контроль извне. Психологи Дженнифер Уитсон и Адам Галински провели серию экспериментов: вводили людей в состояние стресса, а потом устраивали опрос на тему разных слухов, конспирологических теорий и наличии знаков там, где их нет. Люди в расстроенном состоянии видели такие знаки гораздо чаще и охотнее, когда успокаивались, этот эффект пропадал. В ситуации паники, индивидуальной или социальной, мы начинаем больше соглашаться с разными иллюзиями.
Борьба с вакцинацией возникла сразу же, как изобрели первую вакцину.
- Есть один глобальный страх человека — страх манипуляции с телом, он невероятно силен, — говорит Архипова. — Все антропологи знают, что это один из главных страхов и главных табу — манипуляции с телом, манипуляции со всем, что происходит извне и входит в тебя.
5 главных представлений антиваксеров о прививках
Вакцина — только предлог для убийств и манипуляции. В 1830-е годы рассказывали, что врачи дают яд вместо лечения. Вакцинация от ковида, как говорят сейчас, нацелена на то, чтобы сократить население Земли.
Вакцина вызывает опасные заболевания.
- Раньше вакцину обвиняли в том, что она вызывает коклюш и дифтерит, сейчас — бесплодие и рак, — приводит пример Александра Архипова.
Вакцина содержит опасные добавки. Противники иммунизации разбирают состав по буквам, находя в нем то, что может, по их мнению, серьезно пошатнуть здоровье.
Вакцина меняет ДНК. В 19 веке предполагали, что вакцина способна превратить человека в животное.
- Прививки делали на основе коровьей оспы, считалось, что человек и сам станет коровой, — рассказала Александра Архипова.
В наше время это представление трансформировалось в то, что вакцина изменяет ДНК.
Вакцина заражает сама по себе. В этом случае с годами ничего не изменилось. Как и в 19 веке, в 21 веке существует мнение, что прививка может вызвать болезнь, от которой должна защитить.
Но слухи, связанные с антипрививочным движением, возникают не самыми первыми. В феврале-начале марта 2020 года, в ситуации полнейшей неопределенности, самыми популярными были народно-медицинские инструкции, как лечиться от ковида.
- Предлагали делать это чесноком, луком, много рекомендаций по поводу настойки соды, — говорит Александр Архипова. — Вообще существует идея, что надо повышать в организме рН, и тогда ты легко вылечишься от ковида. Тут показательно, что россияне начали терять контроль задолго до объявления эпидемии, власти говорили, что у нас все будет просто замечательно, а в это время закрывались Европа и Америка, шли страшные репортажи про госпитали. Ничего было непонятно, и в этот момент люди бросились искать способы самолечения.
Вторая волна слухов приходится на декабрь 2020 года, когда начинается вакцинация. Это уже «волна антипрививочников».
- Хотя появляются эти слухи задолго до старта прививочной кампании, — поделилась наблюдениями Александра Архипова. — И они очень устойчивы, слабо меняются. После декабря 2020 года они, что очень плохо, выходят на плато — побеждают все остальные слухи, регулярно развиваются и совершенно не спадают. А в ноябре 2021 года и вовсе произошел их резкий рост.
Кто распространяет слухи
Чаще женщины, чем мужчины: распределение примерно 63 процента женщин на 37 процентов мужчин.
У 73 процентов тех, кто распространяет слухи, есть высшее образование.
Около четверти распространителей проживают в Москве или Санкт-Петербурге.
Больше половины — в возрасте от 40 до 60 лет.
- Это те люди, которых ситуация с коронавирусом поражает сильнее всего: они должны заботиться о себе, о своих детях, которые не ходят в школу и институт, заботиться о пожилых родителях, — объясняет антрополог.
Этот тройной стресс вызывает эффект, что именно эта группа максимально распространяет слухи. Нет никакой единой группы антипрививочников, которые бы чем-то еще характеризовались.
3 вида антипрививочников
Вакцина — это не вакцина. Людям вводят нечто иное, препарат для убийства или социального контроля. Сюда входят и те, кто считает, что вакцина заражает страшными болезнями, самим ковидом.
- Как правило, такие люди были убежденными антипрививочниками еще до начала всякого ковида, — уверена Архипова.
Вакцина — это вакцина, но надо взвесить риски. Это люди, которые сдерживаются, не доверяют врачам, не понимают, как вакцина повлияет на здоровье.
- Интересный факт: среди тех, кого я называю перестраховщиками, очень много людей, которые топят за вакцинацию среди окружающих людей, есть пример одной женщины, которая, отказываясь от вакцины, уговаривала весь офис вакцинироваться, чтобы создать вокруг себя «вакцинный пузырь», — рассказала Александра Архипова.
Вакцина — это вакцина, но есть недоверие к агентам. Недоверие проявляется к правительству, фармакологам, врачам. Они даже верят в вакцину, но непонятно, кто ее «набодяжил».
- Такие люди предпочитают вакцинироваться «Пфайзером», ждут его одобрения и ввоза, — говорит Архипова. — Но отсутствие прививки — это очень плохая вещь.
Антрополог уверена, нет никакого специального воздействия, которое стимулирует слухи о вреде прививок от ковида. Просто под влиянием стресса люди больше верят иллюзиям о присутствии внешнего врага.
- В нормальной ситуации он быстро пропадает, а если это социальная катастрофа — то закрепится, — подчеркивает Архипова. — В ситуации стресса люди усиливают общение и обмен слухами. При этом слухи и конспирологические теории предлагают простое объяснение происходящему. В этом виноват наш мозг. Наш мозг, как ребенок, который любит сладкое. И это сладкое для мозга — получение быстрых объяснений.
Наступает эпоха ковида, что происходит — абсолютно непонятно, а конспирология дает тебе простые объяснения, и эти объяснения являются «сахаром» для мозга, поэтому они легко распространяются и заимствуются.
Ученая объяснила, что люди очень часто не знают, чего именно они не знают. Научный процесс устроен сложно, большинству непонятно, на чем устроено научное знание в той или иной области.
- Все это мешает, с одной стороны, адекватно воспринимать медицинскую и биологическую информацию, а с другой — это приводит к искажению понимания, как устроена мутация вируса, как он распространяется, — говорит Архипова.
Убедить не выйдет
При этом переубедить антипрививочников очень сложно. Группа канадских и американских психологов провела эксперимент: вбрасывала в чаты противников вакцинации ссылки на фактчекинг, разоблачающий разные утверждения. После этого участники чата с еще большей силой отстаивали свои убеждения. Даже если они были противоположны разоблачениям.
- Поэтому разубеждать противника прививок прямым действием в лоб — это на самом деле довольно слабая по эффективности стратегия, — убеждена Архипова. — Бороться со слухами бессмысленно, потому что это естественный процесс человеческой коммуникации. Абсолютно естественный. Есть способ, но очень медленный, очень долгий, с очень отложенным эффектом. Некоторые страны ввели программы обучения чтению медиа. Люди приходят на эту программу, учатся работать с информацией, искать источники и проверять их.
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