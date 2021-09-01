Как создавался миф о «ядовитом опылении с воздуха»

Сейчас в топе слухов — «ковид-химический пневмонит».

- В социальных сетях активно распространяется мифология о заражении с воздуха, — рассказывает Александра Архипова. — Если коротко: никакой пандемии нет, потому что нет ковида. А вместо ковида у нас — химический пневмонит, возникший из-за того, что нас опыляют с воздуха ядовитыми веществами. Об этом якобы рассказал академик Чучалин. Ряд стран уже подали по этому поводу в суд на ВОЗ и пилоты (непонятно, откуда) признались в этом преступлении (неожиданно, правда?) — именно они якобы распрыскивали ядовитые вещества. Самое интересное во всем этом — это количество репостов. В открытых соцмедиа (без мессенджеров) их более 50 тысяч за три месяца, и это очень много. Сейчас все стали побаиваться публиковать такие посты, ушли в ватсапы и телеграм-каналы, боятся мониторингов Следственного комитета. Так что 50 тысяч — это очень большая цифра.

Природу этого мифа антрополог разбирает по деталям — когда возник, как и почему. На примере «ковид-химического пневмонита» в принципе понятно, как работает мифотворческий механизм.

- Эта мифология совершенно не новая, — рассказывает Александра Архипова. — Она появилась летом-осенью 2020 года в России (а может, дальше и раньше), а потом, как часто случается с городскими легендами и слухами, ушла «в спячку», потому что в ней не было потребности. Тема ковида перестала интересовать. Так продолжалось, пока за вакцинацию в июне 2021 года не принялись всерьез. И вот тогда противники вакцинации, те, кто не признает коронавирус как болезнь, снова начали обсуждать правомерность того, что с ними делают.

19 апреля 2020 года «Российская газета» публикует довольно сложное для неспециалиста интервью известного пульмонолога, академика РАН Александра Чучалина, который подробно и с обилием терминов рассказывает про то, что есть коронавирус и использует словосочетание «химический пневмонит». Посмотрите внимательно на цитату:

«На компьютерных томограммах, которые сегодня в Москве выполняются каждому больному с подозрением на коронавирус, мы видим, что легочная ткань атакована вирусами и как она меняется под их воздействием. Сформирована концепция химического пневмонита — так называемое „матовое стекло“. В контакте альвеол (клеток легкого) и кровеносных сосудов-капилляров происходит газообмен, и важнейшую роль в нем играет гиалуроновая кислота. Вирус поражает мембрану, то есть оболочку, альвеол, что приводит к излиянию из них гиалуроновой кислоты — так формируется феномен „матового стекла“ — повышение плотности легочной ткани».

В этой цитате нет ничего безумного, но она очень сложная. Журналисты начинают пересказывать и упрощать. В качестве заголовка появляется фраза: «Врачи выяснили, что при коронавирусе развивается химический пневмонит». В этой фразе, если прочитать ее очень невнимательно, можно увидеть отрицание признанной природы коронавируса.

Дальше это расходится по блогам тех, кто не верит в коронавирус как болезнь, и ищет любое подтверждение этому факту. Тем более, что словосочетание «химическая пневмония» как бы намекает, что речь идет об отравлении. И здесь уже рукой подать до старой, обкатанной временем теории о химтрейлах: якобы конденсационный след от самолета в небе — на самом деле распыление ими всякой отравы. Эта теория распространилась по миру в 1990–2000 годах. Видимо, сторонников этой теории в России было много, просто они не были заметны в общественном пространстве, потому что эта вера не превращалась в действие, то есть она не могла влиять на события. Но в эпоху коронавируса вера в химтрейлы стала весьма популярна.

К этому стоит добавить и истории еще советского времени о врагах, которые все время что-то над нами распыляют с самолетов. Они и сейчас популярны, особенно там, где ситуация напряженная: в 2016 году в Донецкой народной республике ходили слухи, что украинские самолеты распыляют какие-то новые возбудители сифилиса, созданные (естественно!) в США.

Это соединение исторически разных сюжетов в один только на первый взгляд кажется безумной случайностью. На самом деле перед нами — интересное свойство конспирологического мышления. Конспиролог, верящий — искреннее, глубоко — в одну теорию, поверит и в другую, и неважно, насколько они противоречат друг другу