«Мы договорились, что они к нам приедут, мы им все покажем: как работают врачи, какие условия, в каком состоянии привозят пациентов, как их лечат», — рассказывает главный врач в эфире YouTube -канала «Соловьев Live».

А в итоге получилось вот что: сначала мы попросили их сдать экспресс-тесты на ковид, измерить температуру, но сразу же пошла какая-то агрессия, продолжает рассказывать медик. Антипрививочники начали заявлять, что никаких СИЗов надевать не собираются, как им захочется, так они и пойдут в красную зону. Но врачи поставили конкретные условия: либо все соблюдают четкие правила, либо ничего не получится. Но из 8-10 человек, которые подошли, только 3 решили сделать тест и согласились пойти внутрь в средствах индивидуальной защиты.

«Я решил лично им все показать. Мы обсудили ситуацию, решил сходить в отделения к пациентам, которые готовы поговорить, а также посмотреть на реанимацию и операции, которые проводят врачи. Мы зашли сначала в палату к тяжелому пациенту — у него был тромбоз артерии из-за ковида, больше 70% поражения легких. Антипрививочники стали ему задавать, мягко говоря, неприятные вопросы: «А когда тебе отрезали ногу?», — ужасается врач.

