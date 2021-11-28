Главный врач московской городской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко пригласил в красную зону антипрививочников, чтобы те посмотрели, как на самом деле чувствуют себя те, кто заразился ковидом. На встречу приехала небольшая группа антиваксеров, которая сразу же стала заявлять, что все происходящее — сплошная провокация.
«Основной мой посыл заключается в том, чтобы пойти в красную зону без всяких средств защиты и доказать, что все это фейк и провокация. Ведь дурят народ, держат в страхе выражениями „красная зона“, „врачи умирают“, „умирают пачками люди“. Я — антивакцинатор, не боюсь этого слова, выступаю конкретно против прививок», — сказал один из протестующих.
Еще один антиваксер заявил, что никакого вируса нет, а все, что происходит вокруг — это «химическое отравление ядами, ими опрыскивают улицы Москвы».
«Мы договорились, что они к нам приедут, мы им все покажем: как работают врачи, какие условия, в каком состоянии привозят пациентов, как их лечат», — рассказывает главный врач в эфире
А в итоге получилось вот что: сначала мы попросили их сдать экспресс-тесты на ковид, измерить температуру, но сразу же пошла какая-то агрессия, продолжает рассказывать медик. Антипрививочники начали заявлять, что никаких СИЗов надевать не собираются, как им захочется, так они и пойдут в красную зону. Но врачи поставили конкретные условия: либо все соблюдают четкие правила, либо ничего не получится. Но из 8-10 человек, которые подошли, только 3 решили сделать тест и согласились пойти внутрь в средствах индивидуальной защиты.
«Я решил лично им все показать. Мы обсудили ситуацию, решил сходить в отделения к пациентам, которые готовы поговорить, а также посмотреть на реанимацию и операции, которые проводят врачи. Мы зашли сначала в палату к тяжелому пациенту — у него был тромбоз артерии из-за ковида, больше 70% поражения легких. Антипрививочники стали ему задавать, мягко говоря, неприятные вопросы: «А когда тебе отрезали ногу?», — ужасается врач.
«Пациент начал со слезами на глазах рассказывать, как его спасали, но нормального диалога не получилось. Я всех быстро увел».
Несмотря на то, что антиваксерам предложили самим выбирать, с кем поговорить, они задавали провокационные вопросы и обвиняли болеющих в наигранности. Сводили их и к тяжелым — тем, кто лежит на ИВЛ и ЭКМО. Показали 2 большие операции.
Одна антиваксерша предложила доктору зайти на ее канал, после того, как они вернутся с «ковидной экскурсии».
«Я не видел еще такого цинизма. Они смеялись над больным пациентом, который перед ними плакал, называли его актером из цирка. Они совершенно не хотят знать правду!»
Помимо этого антиваксеры заявили, что лечить всех надо пенициллином. И никаких разумных доводов про лекартсва и прививки слышать не хотели.
С чего все началось
Главврачи ковидных больниц пригласили в «красные зоны» и морги известных противников вакцинации. Медики написали открытое письмо, подписи под которым поставили, в частности, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко и главврач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы № 15 Валерий Вечорко, главврач ГКБ № 67 Андрей Шкода.
На приглашение посмотреть на «красную зону» все знаменитости отреагировали по-разному. Однако одно их объединяет: никто не решился все-таки принять его. «Доктор Питер» рассказывал, что именно ответили звезды.
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