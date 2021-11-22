- Есть три группы антиваксеров, они разделены в зависимости от взглядов на вакцинацию, — говорит советник генерального директора ВЦИОМ, социолог Елена Михайлова.

Вакциноскептики

Они самые малочисленные. Больше всего среди них тех, кто не доверяет препаратам, боится последствий — 15 процентов, на втором месте неуверенность в качестве вакцины и предположение о ее неэффективности — так считают 13 процентов представителей этой группы.

Вакцинокритики

Для них доминирующий фактор отказа от прививки — «недостаточная исследованность вакцины». И вторая причина — опасения из-за возможных последствий прививок.

Вакцинодиссиденты

Каждый третий в этой группе уверен, что вакцина не прошла все стадии исследования, поэтому считают ее небезопасной.