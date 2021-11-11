География

Опрос показал, что жители больших городов (Чикаго, Нью-Йорк, Лос-Анджелес) с большей охотой ставили себе вакцину, нежели жители Далласа и пригородов. Так, в Чикаго о нежелании делать прививку заявили 11,2% участников опроса, в Нью-Йорке 10,1%, в Лос-Анджелесе — 11,5%, а в Далласе количество антиваксеров достигло 19,7%.

Возраст

По результатам опроса, молодежь более склонна отрицать необходимость прививки, нежели люди в возрасте от 60 лет и старше.

Бедность и безработица

Ученые выяснили, что антиваксеров гораздо больше среди людей с низким доходом. Немало среди них и безработных (20,8 %).

Причем, уверены авторы работы, это не просто совпадение.

- Ограниченные экономические ресурсы (безработных антипрививочников, — при. ред.) связаны с противоречивыми жизненными приоритетами, которые не позволяют людям отдавать предпочтение вакцинации, — отмечают исследователи.