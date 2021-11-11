Международная группа ученых изучила тех, кто отказывается делать прививку от коронавируса. Оказалось, что у всех антипрививочников есть общие приметы.
Авторы
Политические взгляды
Как выяснили исследователи, среди нежелающих прививаться гораздо больше тех, кто придерживается умеренных (25,5%) и консервативных (26,7%) политических взглядов, чем либералов — их было всего 10,9% среди всех антипрививочников.
География
Опрос показал, что жители больших городов (Чикаго, Нью-Йорк, Лос-Анджелес) с большей охотой ставили себе вакцину, нежели жители Далласа и пригородов. Так, в Чикаго о нежелании делать прививку заявили 11,2% участников опроса, в Нью-Йорке 10,1%, в Лос-Анджелесе — 11,5%, а в Далласе количество антиваксеров достигло 19,7%.
Возраст
По результатам опроса, молодежь более склонна отрицать необходимость прививки, нежели люди в возрасте от 60 лет и старше.
Бедность и безработица
Ученые выяснили, что антиваксеров гораздо больше среди людей с низким доходом. Немало среди них и безработных (20,8 %).
Причем, уверены авторы работы, это не просто совпадение.
- Ограниченные экономические ресурсы (безработных антипрививочников, — при. ред.) связаны с противоречивыми жизненными приоритетами, которые не позволяют людям отдавать предпочтение вакцинации, — отмечают исследователи.
Итого, типичный антиваксер выглядит так: это относительно молодой житель небольшого городка или даже деревни, бедный, безработный, придерживающийся консервативных взглядов.
Мотивация
А вот причины, по которым люди принимали решение не прививаться, оказались самыми разными.
25,8% не согласны с тем, что коронавирус сам по себе куда опаснее, чем вакцинация.
21,7% участников опроса считают, что прививки все равно не помогут остановить пандемию коронавируса.
25,5 % заявили, что не считают препарат для вакцинации безопасным.
27,1 % сказали, что не доверяют науке, которая стоит за разработкой вакцины.
Причем 47,8% участников опроса подчеркнули, что ничто не сможет заставить их сделать прививку.
Среди тех, кто для себя окончательно еще не решил, колоть вакцину или нет, 23,8 % людей выжидают, чтобы посмотреть, как вакцина повлияет на других людей, а еще 58,5 % сначала хотят убедиться, что прививка не вызывает серьезных осложнений.
Кстати
В большинстве регионов России оставаться антипрививочником сложнее с каждым днем: в большинстве регионов уже ввели или планируют ввести систему QR-кодов, без которых не получится посещать места с большим скоплением людей. В Петербурге, например, для части граждан была введена обязательная вакцинация.
Однако при этом многие продолжают обсуждать возможность введения повсеместной обязательной вакцинцинации. В частности, за нее выступал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По ее словам, к необходимости ставить прививки детей вообще нужно приучать с раннего возраста.
При этом если по какой статье могут наказывать медицинских работников-антиваксеров, то вот какая кара ждет нежелающих ставить прививку, если вакцинация все-таки станет обязательной — неизвестно. Юрист Евгения Примечаева рассказывала «Доктору Питеру», допустима ли вообще подобная мера и не противоречит ли она российскому законодательству.
Комментарии7