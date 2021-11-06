Сейчас в реанимации лежит сразу несколько пациентов с тяжелым поражением легких. При этом у них нет сопутствующих заболеваний, и им — не больше 40 лет.

- Девушка, 34 года, 92 процента поражения, акушерка молодая — 92 процента, парень, 33 года — 78 процентов, было еще два парня, до сорока, от 80 до 95 процентов, — перечисляет реаниматолог.

Есть в ОРИТ и пациент со 100-процентным поражением легких. Обычно такое пишут в посмертном эпикризе — но этот мужчина жив.

- При этом он в сознании, а на КТ — 100 процентов поражения, — рассказал Сергей Винников. — Он дышит кислородом, причем не на самом высоком потоке, бывают потоки и выше. Кушает, пьет, у него нормальные показатели давления. Не знаю, что будет дальше. Состояние может измениться в течение часа: захлопнется последняя альвеола и все. Очень часто бывают тромбоэмболические осложнения.

Мужчине — 58 лет, заболел он за сутки до поступления в госпиталь. У него было всего 25 процентов поражения легких. Но состояние ухудшалось стремительно, за два дня поражение достигло 100 процентов.