Профессор-биолог Анча Баранова в эфире в Instagram сообщила, что сейчас «полно отрицательных ПЦР-тестов у детей, которые потом подтверждены высокими антителами». Иначе говоря, тест на коронавирус у детей часто дает ложноотрицательный результат.
Анча Баранова
Биология, медицина
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)www.instagram.com/professor.ancha/
«Очень много случаев, когда ребенок с отрицательным ПЦР-тестом сдает анализ, и у него высокие антитела. Ребенок же не вакцинирован, антитела с неба прилететь не могли», — объяснила Анча Баранова подписчикам.
«Доктор Питер» спросил у специалистов лабораторной диагностики, как часто встречаются ложноотрицательные ПЦР-тесты у детей и почему мазок может давать неверный результат. По словам врача-инфекциониста, главного врача «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, такие случаи бывают, но уже нечасто.
Андрей Поздняков
Инфекционные болезни
Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист
- Такие случаи были примерно год назад, когда еще циркулировал уханьский штамм. Тогда у детей были минимальные проявления инфекции — ПЦР-тесты могли показывать отрицательный результат, а потом обнаруживались антитела. Это связано с тем, что изначальный штамм коронавируса «цепляется» за АСЕ-рецепторы. У детей их изначально мало, поэтому у них было меньше вируса в организме, чем у взрослых. По этой причине определить инфекцию у детей с помощью ПЦР было сложно. Сейчас превалирует дельта-штамм, его много, он ведет себя по-другому.
Почему сейчас при COVID-19 у ребенка ПЦР-тест может все равно его «не видеть»? Инфекционист назвал 2 причины:
Небольшая вирусная нагрузка — у детей меньше АСЕ-рецепторов, поэтому вирус недолго находится на слизистых оболочках. Дальше коронавирус либо уходит глубже, где его нельзя диагностировать с помощью ПЦР, либо элиминируется из организма.
На результат ПЦР-теста может повлиять техника взятия мазка из носа и ротоглотки. У маленьких детей сделать это технически сложнее.
- Важно отметить, что антитела у детей обнаруживаются также в меньших количествах, чем у взрослых. У них небольшой иммунный ответ, антитела уходят быстро. Высокий уровень антител у детей может быть маркером развития мультисистемного синдрома у детей, — пояснил инфекционист.
Когда лучше делать ПЦР-тест?
Чтобы повысить шансы на обнаружение коронавируса, если он действительно есть в организме, Андрей Поздняков советует при появлении первых симптомов ОРВИ делать ПЦР-тест ребенку как можно раньше — желательно в 1-2-й день с начала заболевания.
- Кроме того, надо постараться соблюдать хотя бы минимальные правила перед взятием мазка — не есть, не пить, не сморкаться и так далее, — уточнил доктор.
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