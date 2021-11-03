- Такие случаи были примерно год назад, когда еще циркулировал уханьский штамм. Тогда у детей были минимальные проявления инфекции — ПЦР-тесты могли показывать отрицательный результат, а потом обнаруживались антитела. Это связано с тем, что изначальный штамм коронавируса «цепляется» за АСЕ-рецепторы. У детей их изначально мало, поэтому у них было меньше вируса в организме, чем у взрослых. По этой причине определить инфекцию у детей с помощью ПЦР было сложно. Сейчас превалирует дельта-штамм, его много, он ведет себя по-другому.

Почему сейчас при COVID-19 у ребенка ПЦР-тест может все равно его «не видеть»? Инфекционист назвал 2 причины: