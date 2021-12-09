Не только запустить антитела, но и сформировать клеточную память — такими качествами должна обладать вакцина от новой коронавирусной инфекции, чтобы успешно справляться не только с течением заболевания, но и в принципе с возможностью заразиться. Об этом заявил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, завкафедрой микробиологии и вирусологии Сеченовского университета Виталий Зверев на Международной конференции по противодействию COVID-19, которая 9 декабря проходит в Петербурге.
Виталий Зверев
Микробиология
Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, завкафедрой микробиологии и вирусологии Сеченовского университета
По мнению академика Зверева, настоящий иммунный ответ запускают именно живые вирусные вакцины, он привел в пример прививку от полиомиелита, которая точно дает пожизненный иммунитет.
- Когда мы начинаем создавать новую вакцину, мы должны осознавать, какой природы он должна быть, — заявил Виталий Зверев и попытался объяснить феномен, когда динамика заболеваемости начинает расти вместе с вакцинацией. — Сейчас стало очевидно, что люди вакцинированные остаются переносчиками заболевания, при этом они считают, что могут вести себя по-другому, они не соблюдают правила: не носят маски, не выдерживают безопасного расстояния, — предположил Зверев.
Еще одним объяснением, почему заболеваемость может расти вместе с ростом вакцинации, микробиолог назвал то, что вакцина еще не достигла пика активности.
- Возможно, я скажу крамольную вещь, но есть вероятность, что вакцины стимулируют исключительно выработку антител, — заявил Виталий Зверев.
Когда антитела истощаются, мы становимся уязвимыми перед вирусом, поскольку клеточная память не сформировалась.
У молодых и здоровых антитела истощаются спустя полгода, у других — через 2 месяца. И мы становимся заложниками ревакцинации.
Высказал Виталий Зверев и опасение, что у нас формируется иммунитет к вектору, а, значит, при ревакцинации есть опасность, что наш организм вообще не ответит на нее.
- Векторными вакцинами мы прививаем, прежде всего, от вектора, — говорит Зверев. — На вектор формируется полноценный иммунитет, очень надежный, в том числе клеточный. А не к той части вируса, который этот вектор переносит.
Решение проблемы микробиолог видит в том, чтобы создавать другие вакцины. При этом учитывать, что вирус меняется. И особое внимание обращать на тех людей, которые уже переболели.
- Люди переболевшие — это наш «золотой фонд», они составляют иммунную прослойку, — заявил Виталий Зверев. — Переболевший практически не может переносить вирус, у него работает мукозальный иммунитет, который борется с вирусом. Все те, кто переболел в начале пандемии, в редких случаях заражаются повторно, это единичные случаи, они составляют десятые доли процента.
Также у Виталия Зверева есть сомнения по поводу необходимости вакцинации детей.
- У меня есть впечатление, что мы еще не готовы, так как есть вероятность, что мы будем модифицировать вакцину, а детей собираемся прививать старым вариантом, — высказал свое мнение ученый.
Что необходимо делать
Изучать изменчивость вируса.
Мониторить уровень иммунитета.
Создавать специфические противовирусные препараты.
Риск летального исхода с точностью 97%
В стенах НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера изучают влияние цитокинов на развитие и прогнозы COVID-19.
Арег Тотолян
Микробиология
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, академик РАН
- Нам удалось обнаружить, что показатели 8 молекул цитокинов значительно снижены спустя полтора-два месяца после заболевания, это может говорить о том, что развивается иммунодефицитное состояние, которое может лежать в основе постковидного синдрома, — заявил директор НИИЭМ им. Пастера, академик РАН Арег Тотолян. — Все эти молекулы относятся к регулированию лимфоцитарного звена.
В НИИЭМ им. Пастера удалось с точностью в 97 процентов по анализу цитокинов определить благоприятный или летальный исход COVID-19. Исследование проводили у больных в реанимации.
- Прогностическую информативность дает сочетание интерлейкина 6 и 18 (IL-6 и IL-8), — объяснил Арег Тотолян.
«Волна» в 17 недель
В Российском научно-исследовательском противочумном институте «Микроб» смогли установить периодичность волн SARS-CoV-2 и их длительность.
Владимир Кутырев
Микробиология
Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб», микробиолог, генетик, эпидемиолог, академик РАН
- Мы провели анализ мировой заболеваемости и выяснили, что пики подъемов и снижения регистрируются в среднем через 17 недель, — заявил директор НИПЧИ «Микроб», микробиолог, генетик, эпидемиолог, академик РАН Владимир Кутырев.
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