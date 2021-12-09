Высказал Виталий Зверев и опасение, что у нас формируется иммунитет к вектору, а, значит, при ревакцинации есть опасность, что наш организм вообще не ответит на нее.

- Векторными вакцинами мы прививаем, прежде всего, от вектора, — говорит Зверев. — На вектор формируется полноценный иммунитет, очень надежный, в том числе клеточный. А не к той части вируса, который этот вектор переносит.

Решение проблемы микробиолог видит в том, чтобы создавать другие вакцины. При этом учитывать, что вирус меняется. И особое внимание обращать на тех людей, которые уже переболели.