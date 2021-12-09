Ревакцинация
Фото
iStock/Getty Images

Не только запустить антитела, но и сформировать клеточную память — такими качествами должна обладать вакцина от новой коронавирусной инфекции, чтобы успешно справляться не только с течением заболевания, но и в принципе с возможностью заразиться. Об этом заявил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, завкафедрой микробиологии и вирусологии Сеченовского университета Виталий Зверев на Международной конференции по противодействию COVID-19, которая 9 декабря проходит в Петербурге.

Виталий Зверев

Виталий Зверев

Микробиология

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, завкафедрой микробиологии и вирусологии Сеченовского университета

По мнению академика Зверева, настоящий иммунный ответ запускают именно живые вирусные вакцины, он привел в пример прививку от полиомиелита, которая точно дает пожизненный иммунитет.

- Когда мы начинаем создавать новую вакцину, мы должны осознавать, какой природы он должна быть, — заявил Виталий Зверев и попытался объяснить феномен, когда динамика заболеваемости начинает расти вместе с вакцинацией. — Сейчас стало очевидно, что люди вакцинированные остаются переносчиками заболевания, при этом они считают, что могут вести себя по-другому, они не соблюдают правила: не носят маски, не выдерживают безопасного расстояния, — предположил Зверев.

Читайте также

Еще одним объяснением, почему заболеваемость может расти вместе с ростом вакцинации, микробиолог назвал то, что вакцина еще не достигла пика активности.

- Возможно, я скажу крамольную вещь, но есть вероятность, что вакцины стимулируют исключительно выработку антител, — заявил Виталий Зверев. 

Когда антитела истощаются, мы становимся уязвимыми перед вирусом, поскольку клеточная память не сформировалась.

У молодых и здоровых антитела истощаются спустя полгода, у других — через 2 месяца. И мы становимся заложниками ревакцинации.

Высказал Виталий Зверев и опасение, что у нас формируется иммунитет к вектору, а, значит, при ревакцинации есть опасность, что наш организм вообще не ответит на нее.

- Векторными вакцинами мы прививаем, прежде всего, от вектора, — говорит Зверев. — На вектор формируется полноценный иммунитет, очень надежный, в том числе клеточный. А не к той части вируса, который этот вектор переносит.

Решение проблемы микробиолог видит в том, чтобы создавать другие вакцины. При этом учитывать, что вирус меняется. И особое внимание обращать на тех людей, которые уже переболели.

- Люди переболевшие — это наш «золотой фонд», они составляют иммунную прослойку, — заявил Виталий Зверев. — Переболевший практически не может переносить вирус, у него работает мукозальный иммунитет, который борется с вирусом. Все те, кто переболел в начале пандемии, в редких случаях заражаются повторно, это единичные случаи, они составляют десятые доли процента.

Читайте также

Также у Виталия Зверева есть сомнения по поводу необходимости вакцинации детей.

- У меня есть впечатление, что мы еще не готовы, так как есть вероятность, что мы будем модифицировать вакцину, а детей собираемся прививать старым вариантом, — высказал свое мнение ученый.

Что необходимо делать

  1. Изучать изменчивость вируса.

  2. Мониторить уровень иммунитета.

  3. Создавать специфические противовирусные препараты.

Читайте также

Риск летального исхода с точностью 97%

В стенах НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера изучают влияние цитокинов на развитие и прогнозы COVID-19.

Арег Тотолян

Арег Тотолян

Микробиология

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, академик РАН

- Нам удалось обнаружить, что показатели 8 молекул цитокинов значительно снижены спустя полтора-два месяца после заболевания, это может говорить о том, что развивается иммунодефицитное состояние, которое может лежать в основе постковидного синдрома, — заявил директор НИИЭМ им. Пастера, академик РАН Арег Тотолян. — Все эти молекулы относятся к регулированию лимфоцитарного звена.

В НИИЭМ им. Пастера удалось с точностью в 97 процентов по анализу цитокинов определить благоприятный или летальный исход COVID-19. Исследование проводили у больных в реанимации.

- Прогностическую информативность дает сочетание интерлейкина 6 и 18 (IL-6 и IL-8), — объяснил Арег Тотолян.

Читайте также

«Волна» в 17 недель

В Российском научно-исследовательском противочумном институте «Микроб» смогли установить периодичность волн SARS-CoV-2 и их длительность.

Владимир Кутырев

Владимир Кутырев

Микробиология

Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб», микробиолог, генетик, эпидемиолог, академик РАН

- Мы провели анализ мировой заболеваемости и выяснили, что пики подъемов и снижения регистрируются в среднем через 17 недель, — заявил директор НИПЧИ «Микроб», микробиолог, генетик, эпидемиолог, академик РАН Владимир Кутырев.

Алена Безменова