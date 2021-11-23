Великобритания по уровню вакцинации находится на 27 месте. Прививку получили 73,01 процента взрослого населения. То есть, привит каждый седьмой из десяти. Если бы речь шла об «альфа»-штамме, то, вероятно, эпидемия могла в стране на этом завершиться. Однако «дельта»-штамм требует большего «коллективного иммунитета».

Данные английской статистики огласили в России — на радость противникам иммунизации. В некоторых возрастных группах количество госпитализаций среди привитых даже выше, чем среди невакцинированных. При том, что авторы статистики оговариваются: к привитым относят только тех, кто уже получил два компонента препарата и прошло уже минимум две недели с даты последней инъекции.

На утро 22 ноября вторую дозу вакцины получили уже 80,3 процента жителей Великобритании от 12 лет и старше. И вот какую статистику на этом фоне фиксируют в стране: в возрастной группе от 40 до 49 лет на каждые 100 тысяч вакцинированного населения зарегистрированы 2111 случаев заражения, среди непривитых заражены «всего» 933 на 100 тысяч населения. В группе 50-59 лет 1440 заболевших вакцинированных против 666 заразившихся непривитых. Если оперировать голыми цифрами, можно заявить, что вакцина не только не защищает от заражения, но и провоцирует его. Разница составляет 2-2,5 раза.