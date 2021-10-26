Снижать иммунную реакцию на прививку могут и некоторые лекарственные препараты, которые принимают пожилые . В их числе цитостатики и кортикостероиды, которые нередко назначаются на длительное время при ревматологических и онкологических заболеваниях.

«Пациентам, получающим такую терапию, нужно обязательно перед вакцинацией посетить лечащего врача, который, уточнит отсутствие противопоказаний и, при возможности, скорректирует дозы», — советуют специалисты.

В целом, как утверждают в Роспотребнадзоре, несовместимых с прививкой лекарств не существует — в большинстве случаев их прием надо продолжать по схеме, подобранной врачом ранее.

Верхнего возрастного предела для вакцинации тоже нет , но только для введения двух препаратов — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Поэтому эксперты не видят помех для введения этих вакцин и в 80, и даже в 90 лет — наоборот, по их словам, с учетом высокой летальности от COVID-19 среди пациентов старше 80 лет, преклонный возраст считается дополнительным показанием для вакцинации. Как впрочем, и наличие хронических заболеваний.

«Любые хронические заболевания являются дополнительным показанием для проведения вакцинации. Прививку нужно делать в стабильном состоянии, когда нет обострения, подобрана схема терапии», — уточняют в надзорном ведомстве.