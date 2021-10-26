Как говорят в Роспотребнадзоре, людям 60+ прививку от коронавируса нужно проводить в первую очередь. В ведомстве для подкрепления своей позиции приводят статистику Росстата, по которой 83% умерших от COVID-19 — пациенты в возрасте старше 60 лет.
«По результатам проведенного в Великобритании анализа, у невакцинированных граждан старше 60 лет вероятность летального исхода в 5 раз выше, чем в группе до 50 лет, а среди тех, кто уже отметил 80-летний юбилей, риск смерти от коронавирусной инфекции возрастает более чем в 11 раз. Люди пожилого возраста в зоне особого риска при заболевании коронавирусной инфекцией. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам», —
И хотя в ведомстве не видят каких-то принципиальных особенностей в вакцинации пожилых, но признают, что действие прививки у возрастных пациентов может отличаться.
«Среди людей в возрасте старше 60 лет чаще встречаются случаи замедленного и недостаточного формирования иммунного ответа из-за возрастных физиологических особенностей. Этому способствуют недостаток физической активности и недостаточное время пребывания на свежем воздухе, заболевания желудочно-кишечного тракта, дефицит витаминов и минералов. В случаях выявления иммунодефицитных состояний необходимо посоветоваться с лечащим врачом, чтобы определить правильную схему коррекции нарушения», — сообщают в Роспотребнадзоре.
Снижать иммунную реакцию на прививку могут и некоторые лекарственные препараты, которые принимают пожилые. В их числе цитостатики и кортикостероиды, которые нередко назначаются на длительное время при ревматологических и онкологических заболеваниях.
«Пациентам, получающим такую терапию, нужно обязательно перед вакцинацией посетить лечащего врача, который, уточнит отсутствие противопоказаний и, при возможности, скорректирует дозы», — советуют специалисты.
В целом, как утверждают в Роспотребнадзоре, несовместимых с прививкой лекарств не существует — в большинстве случаев их прием надо продолжать по схеме, подобранной врачом ранее.
Верхнего возрастного предела для вакцинации тоже нет, но только для введения двух препаратов — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Поэтому эксперты не видят помех для введения этих вакцин и в 80, и даже в 90 лет — наоборот, по их словам, с учетом высокой летальности от COVID-19 среди пациентов старше 80 лет, преклонный возраст считается дополнительным показанием для вакцинации. Как впрочем, и наличие хронических заболеваний.
«Любые хронические заболевания являются дополнительным показанием для проведения вакцинации. Прививку нужно делать в стабильном состоянии, когда нет обострения, подобрана схема терапии», — уточняют в надзорном ведомстве.
Считается, что иммунитет против коронавирусной инфекции формируется в течение 42-45 дней после введения первой дозы двухкомпонентных вакцин. Иначе говоря, в течение полутора месяцев защитного действия вакцины еще нет, поэтому нельзя забывать о повышенных мерах защиты. Но и после этого срока вероятность заболеть сохраняется — прививка лишь снижает риск заболевания, тяжелого течения и летальных исходов, но не исключает полностью.
Нужна ли пожилым прививка от гриппа?
В Роспотребнадзоре считают, что «пожилым обязательно нужно прививаться от гриппа, поскольку каждая из вакцин вызывает выработку специфичных антител против определенных вирусов и лишь немного повышает сопротивляемость к другим инфекциям». Специалисты советуют выдержать интервал между введением разных вакцин в течение не менее месяца. Напомним, на днях Минздрав разрешил проводить одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа — соответствующие изменения были внесены в инструкцию вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). В этом случае две вакцины рекомендуется вводить в разные руки — в правое и левое плечо.
Кстати
По данным Роспотребнадзора, с 18 по 24 октября в России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. В основном на территории страны сейчас циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии (парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и др.), в то же время в общей структуре положительных находок выросла доля вируса гриппа. Превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается среди взрослых и школьников 7-14 лет. По совокупному населению эпидпороги заболеваемости превышены в 66 регионах.
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