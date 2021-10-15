Поэтому проводятся «народные исследования» безопасности вакцин, люди делятся личным опытом в соцсетях, еще больше запутывая друг друга.

После «КовиВака» выпадают волосы, а после «Спутника V» можно вылечиться от СПИДа, — в тематических группах, посвященных вакцинации, можно встретить самые неожиданные истории о побочных эффектах после прививки от ковида. Но даже приблизительной картины «побочек» от прививок нет — власть предпочитает говорить о полной безопасности российских вакцин.