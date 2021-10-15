Поэтому проводятся «народные исследования» безопасности вакцин, люди делятся личным опытом в соцсетях, еще больше запутывая друг друга.
После «КовиВака» выпадают волосы, а после «Спутника V» можно вылечиться от СПИДа, — в тематических группах, посвященных вакцинации, можно встретить самые неожиданные истории о побочных эффектах после прививки от ковида. Но даже приблизительной картины «побочек» от прививок нет — власть предпочитает говорить о полной безопасности российских вакцин.
Все, что есть в публичном доступе, — это данные об инфекционной заболеваемости. Благодаря этому мониторингу известно, например, что с января по июль 2021 года официально было
Список возможных осложнений после прививки
Поствакцинальные случаи собирают в Минздраве и Роспотребнадзоре, все они изучаются. Но информация считается закрытой. Судить о том, какие осложнения могут давать вакцины, можно по «косвенным признакам» — например, в
«Для вакцин к побочным проявлениям после иммунизации относятся все, потребовавшие госпитализации, либо закончившиеся летально, а также следующие осложнения:
Абсцесс, флегмона в месте введения.
Анафилактический шок/анафилактоидная реакция.
Коллапс/коллаптоидная реакция.
Генерализованная сыпь, полиморфная экссудативная эритема, отек Квинке, синдром Лайелла, др. формы тяжелых аллергических реакций.
Энцефалическая реакция (энцефалопатия).
Судороги/судорожный синдром.
Острый миокардит, острый нефрит, тромбоцитопеническая пурпура, агранулоцитоз, гипопластическая анемия, системные заболевания соединительной ткани, хронический артрит.
Внезапная смерть, другие случаи летальных исходов, имеющие временную связь с прививками».
«Единственный способ остановить эпидемию — это вакцины»
На
Сергей Царенко
Реаниматология
Врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии ГКБ № 52, доктор медицинских наук, профессор
«Вакцины — это единственный способ остановить пандемию, — говорит Сергей Царенко. — Народ прививается плохо. Одна из главных причин — «знакомый врач не советует». Это сплошь и рядом. При детальном рассмотрении выясняется, что это знакомый стоматолог, проктолог, гинеколог, ЛОР-врач, которые не должны понимать в вакцинах, но почему-то дают советы. К сожалению, даже врачи, работающие в ковидных госпиталях, не всегда понимают эффективность вакцинации и ориентируются на какие-то обрывочные сведения — «а вот он вакцинировался, и все равно заболел или умер». Я хочу, чтобы мы четко понимали, какие есть вакцины, и какая их эффективность. Сами понимали, и людям могли рассказать.
Вакцины делятся на три типа: инактивированные (классические), векторные традиционные и векторные-РНК-вакцины и пептидные. Надо честно говорить, что они стоят и какая их эффективность. Если не будем честными, то нам и верить не будут.
Как устроен «Спутник V»
«Спутник V» устроен из двух частей — праймера и бустера, — рассказывает Сергей Царенко. — Праймер — это аденовирус человека А26 (вектор). В нем сделано две модификации. Первая — обрезаны органы размножения, и поэтому он не воспроизводит себя. Вторая — в аденовирус вставлен кусочек ДНК с S-белком коронавируса. В результате через три недели у 70 процентов вакцинированных возникает антительный ответ на аденовирус и на S-белок. Этого маловато, и чтобы повысить эффективность вакцинации, проводится бустеринг (усиление).
Для этого берется уже другой аденовирус — А5 (чтобы антитела против А26 не помешали А5 проникнуть в эпителиальную клетку). В него тоже внедрена ДНК с S-белком. Таким образом, в эпителиальную клетку дважды презентуется S-белок, в результате чего антитела появляются уже у 92-х процентов привитых».
«Спутник V»: противопоказания
Тяжелые аллергические заболевания в анамнезе
Период грудного вскармливания
Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний — вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваний ЖКТ — вакцинацию проводят после нормализации температуры.
Возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)
Отдельно выделяются противопоказания для 2-го компонента «Спутника V»:
Тяжелые поствакцинальные осложнения на введение 1 компонента вакцины — анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 градусов.
Из-за недостатка информации вакцинация может представлять риск для пациентов:
с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания)
со злокачественными образованиями
Как устроен «КовиВак»
«Инактивированные вакцины — это „КовиВак“ (НИИ им. Чумакова) и „Синофарм“ (Китай), — рассказывает реаниматолог Сергей Царенко. — Для их создания взяли живой вирус, денатурировали его при помощи химического вещества, — появился частично поврежденный вирус. Его и вводят в организм. По данным китайцев, после такой вакцины антительный ответ появляется у 55% привитых, наши про эффективность „КовиВака“ пока молчат. Если мы понимаем, как работает иммунитет, после введения инактивированных вакцин антитела формируются на искаженный S-белок, и поэтому они оказываются менее эффективными, когда сталкиваются с живым S-белком. Это нормально, любая инактивированная вакцина менее эффективна, чем векторная. Вспомните, сколько раз нас прививали от полиомиелита».
Напомним, «КовиВак» по-прежнему нельзя людям старше 60 лет. Минздрав России только недавно разрешил проведение клинических исследований вакцины в этой возрастной категории. В испытаниях будут участвовать 250 добровольцев.
На сегодняшний день полный цикл вакцинации этим препаратом прошли более 500 тысячи жителей России. В центре Чумакова обещают, что благодаря модернизации производства можно нарастить мощности в 2-2,5 раза, в результате чего «КовиВак» станет доступнее для россиян.
«КовиВак»: противопоказания
Серьезная поствакцинальная реакция на любую предыдущую вакцинацию в анамнезе (температура выше 40 градусов, гиперемия или отек более 8 см в диаметре) или осложнение (коллапс или шокоподобное состояние, развившиеся в течение 48 часов после вакцинации; судороги, сопровождаемые или не сопровождаемые лихорадочным состоянием).
Отягощенный аллергический анамнез (анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема).
Беременность и период грудного вскармливания.
Возраст до 18 лет.
Возраст после 60 лет.
Временные противопоказания:
Острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, включая период реконвасцеленции. Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления. При ОРВИ легкого течения и острых кишечных инфекциях вакцинацию можно проводить после нормализации температуры и/или исчезновения острых симптомов заболевания.
Хронические инфекционные заболевания в стадии обострения. Вакцинацию проводят в период ремиссии. Возможность вакцинации лиц, страдающих хроническими заболеваниями, определяет лечащий врач, исходя из состояния пациента.
Как устроена «ЭпиВакКорона»
«Разработчики взяли S-белок коронавируса и раскрошили его на части, — рассказывает Сергей Царенко. — Из 20 таких частей, кусочков пептидов, взяли всего три и смастерили трехмерную конструкцию при помощи белка сверчка. По сути, такая вакцина лучше переносится, но менее эффективна по сравнению с теми, в которых используется целый S-белок. И чем дальше будет меняться вирус, тем меньше будет антительный ответ у такой вакцины».
«ЭпиВакКорона»: противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и другим).
Тяжелые формы аллергических заболеваний.
Реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины.
Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения — прививки проводят не ранее, чем через месяц после выздоровления или ремиссии.
Иммунодефицит (первичный).
Злокачественные заболевания крови и новообразования.
Беременность и период грудного вскармливания.
Дети до 18 лет.
Напомним, эффективность «ЭпиВакКороны» вызывает большие сомнения у маститых ученых. Независимые исследования подтвердили, что защитные антитела у привитых не вырабатываются. До сих пор не опубликовано ни одной серьезной статьи в авторитетных международных изданиях. Есть живые свидетельства о том, что после вакцинации этим препаратом люди заражаются ковидом, тяжело болеют и умирают.
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