прививка от коронавируса
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Поэтому проводятся «народные исследования» безопасности вакцин, люди делятся личным опытом в соцсетях, еще больше запутывая друг друга.

После «КовиВака» выпадают волосы, а после «Спутника V» можно вылечиться от СПИДа, — в тематических группах, посвященных вакцинации, можно встретить самые неожиданные истории о побочных эффектах после прививки от ковида. Но даже приблизительной картины «побочек» от прививок нет — власть предпочитает говорить о полной безопасности российских вакцин.

Все, что есть в публичном доступе, — это данные об инфекционной заболеваемости. Благодаря этому мониторингу известно, например, что с января по июль 2021 года официально было зарегистрировано 41 поствакцинальное осложнение, 33 из них — у детей до 14 лет. Какая именно вакцина привела к осложнениям, в статистике не указывается.

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Список возможных осложнений после прививки

Поствакцинальные случаи собирают в Минздраве и Роспотребнадзоре, все они изучаются. Но информация считается закрытой. Судить о том, какие осложнения могут давать вакцины, можно по «косвенным признакам» — например, в письме Минздрава России от 29.06.2021 N 30-4/И/2-9825 «О порядке проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19», подписанном замминистра Евгением Камкиным, подробно расписан перечень поствакцинальных осложнений. Цитируем этот отрывок полностью.

«Для вакцин к побочным проявлениям после иммунизации относятся все, потребовавшие госпитализации, либо закончившиеся летально, а также следующие осложнения:

  • Абсцесс, флегмона в месте введения.

  • Анафилактический шок/анафилактоидная реакция.

  • Коллапс/коллаптоидная реакция.

  • Генерализованная сыпь, полиморфная экссудативная эритема, отек Квинке, синдром Лайелла, др. формы тяжелых аллергических реакций.

  • Энцефалическая реакция (энцефалопатия).

  • Синдром Гийена-Барре.

  • Судороги/судорожный синдром.

  • Острый миокардит, острый нефрит, тромбоцитопеническая пурпура, агранулоцитоз, гипопластическая анемия, системные заболевания соединительной ткани, хронический артрит.

  • Внезапная смерть, другие случаи летальных исходов, имеющие временную связь с прививками».

«Единственный способ остановить эпидемию — это вакцины»

На лекции, которая прошла в рамках съезда анестезиологов-реаниматологов России, профессор Сергей Царенко, возглавляющий реанимацию московской больницы № 52, рассказал о том, какими вакцинами от коронавируса следует прививаться.

Сергей Царенко

Сергей Царенко

Реаниматология

Врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии ГКБ № 52, доктор медицинских наук, профессор

«Вакцины — это единственный способ остановить пандемию, — говорит Сергей Царенко. — Народ прививается плохо. Одна из главных причин — «знакомый врач не советует». Это сплошь и рядом. При детальном рассмотрении выясняется, что это знакомый стоматолог, проктолог, гинеколог, ЛОР-врач, которые не должны понимать в вакцинах, но почему-то дают советы. К сожалению, даже врачи, работающие в ковидных госпиталях, не всегда понимают эффективность вакцинации и ориентируются на какие-то обрывочные сведения — «а вот он вакцинировался, и все равно заболел или умер». Я хочу, чтобы мы четко понимали, какие есть вакцины, и какая их эффективность. Сами понимали, и людям могли рассказать.

Вакцины делятся на три типа: инактивированные (классические), векторные традиционные и векторные-РНК-вакцины и пептидные. Надо честно говорить, что они стоят и какая их эффективность. Если не будем честными, то нам и верить не будут.

Как устроен «Спутник V»

«Спутник V» устроен из двух частей — праймера и бустера, — рассказывает Сергей Царенко. — Праймер — это аденовирус человека А26 (вектор). В нем сделано две модификации. Первая — обрезаны органы размножения,  и поэтому он не воспроизводит себя. Вторая — в аденовирус вставлен  кусочек ДНК с S-белком коронавируса. В результате через три недели у 70 процентов вакцинированных возникает антительный ответ на аденовирус и на S-белок. Этого маловато, и чтобы повысить эффективность вакцинации, проводится бустеринг (усиление). 

Для этого берется уже другой аденовирус — А5 (чтобы антитела против А26 не помешали А5 проникнуть в эпителиальную клетку). В него тоже внедрена ДНК с S-белком. Таким образом, в эпителиальную клетку дважды презентуется S-белок, в результате чего антитела появляются уже у 92-х процентов привитых».  

«Спутник V»: противопоказания

  • Тяжелые аллергические заболевания в анамнезе

  • Период грудного вскармливания

  • Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний — вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваний ЖКТ — вакцинацию проводят после нормализации температуры.

  • Возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)

Отдельно выделяются противопоказания для 2-го компонента «Спутника V»:

  • Тяжелые поствакцинальные осложнения на введение 1 компонента вакцины — анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 градусов.

Из-за недостатка информации вакцинация может представлять риск для пациентов:

  • с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания)

  • со злокачественными образованиями

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Как устроен «КовиВак»

«Инактивированные вакцины — это „КовиВак“ (НИИ им. Чумакова) и „Синофарм“ (Китай), — рассказывает реаниматолог Сергей Царенко. — Для их создания взяли живой вирус, денатурировали его при помощи химического вещества, — появился частично поврежденный вирус. Его и вводят в организм. По данным китайцев, после такой вакцины антительный ответ появляется у 55% привитых, наши про эффективность „КовиВака“ пока молчат. Если мы понимаем, как работает иммунитет, после введения инактивированных вакцин антитела формируются на искаженный S-белок, и поэтому они оказываются менее эффективными, когда сталкиваются с живым S-белком. Это нормально, любая инактивированная вакцина менее эффективна, чем векторная. Вспомните, сколько раз нас прививали от полиомиелита».

Напомним, «КовиВак» по-прежнему нельзя людям старше 60 лет. Минздрав России только недавно разрешил проведение клинических исследований вакцины в этой возрастной категории. В испытаниях будут участвовать 250 добровольцев.

На сегодняшний день полный цикл вакцинации этим препаратом прошли более 500 тысячи жителей России. В центре Чумакова обещают, что благодаря модернизации производства можно нарастить мощности в 2-2,5 раза, в результате чего «КовиВак» станет доступнее для россиян.

«КовиВак»: противопоказания

  • Серьезная поствакцинальная реакция на любую предыдущую вакцинацию в анамнезе (температура выше 40 градусов, гиперемия или отек более 8 см в диаметре) или осложнение (коллапс или шокоподобное состояние, развившиеся в течение 48 часов после вакцинации; судороги, сопровождаемые или не сопровождаемые лихорадочным состоянием).

  • Отягощенный аллергический анамнез (анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема).

  • Беременность и период грудного вскармливания.

  • Возраст до 18 лет.

  • Возраст после 60 лет.

Временные противопоказания:

  • Острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, включая период реконвасцеленции. Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления. При ОРВИ легкого течения и острых кишечных инфекциях вакцинацию можно проводить после нормализации температуры и/или исчезновения острых симптомов заболевания.

  • Хронические инфекционные заболевания в стадии обострения. Вакцинацию проводят в период ремиссии. Возможность вакцинации лиц, страдающих хроническими заболеваниями, определяет лечащий врач, исходя из состояния пациента.

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Как устроена «ЭпиВакКорона»

«Разработчики взяли S-белок коронавируса и  раскрошили его на части, — рассказывает Сергей Царенко. — Из 20 таких частей, кусочков пептидов, взяли всего три и смастерили трехмерную конструкцию при помощи белка сверчка. По сути, такая вакцина лучше переносится, но менее эффективна по сравнению с теми, в которых используется целый S-белок. И чем дальше будет меняться вирус, тем меньше будет антительный ответ  у такой вакцины».

«ЭпиВакКорона»: противопоказания

  • Гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и другим).

  • Тяжелые формы аллергических заболеваний.

  • Реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины.

  • Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения — прививки проводят не ранее, чем через месяц после выздоровления или ремиссии.

  • Иммунодефицит (первичный).

  • Злокачественные заболевания крови и новообразования.

  • Беременность и период грудного вскармливания.

  • Дети до 18 лет.

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Напомним, эффективность «ЭпиВакКороны» вызывает большие сомнения у маститых ученых. Независимые исследования подтвердили, что защитные антитела у привитых не вырабатываются. До сих пор не опубликовано ни одной серьезной статьи в авторитетных международных изданиях. Есть живые свидетельства о том, что после вакцинации этим препаратом люди заражаются ковидом, тяжело болеют и умирают.

«Мама умерла от ковидной пневмонии. Четыре месяца после второй дозы „Эпивака“,  — рассказал 11 октября своим подписчикам в Фейсбуке врач-терапевт и эндокринолог Петр Талантов. — Если кто-то из ваших близких привит „Эпиваком“, ревакцинируйте „Спутником“ досрочно. Особенно пожилых».

Ирина Фигурина