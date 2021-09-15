Независимый аналитик Виктор Кабанов анализирует темпы вакцинации и объемы производства отечественных вакцин с декабря 2020 года.

— Темпы вакцинации в стране опустились до майских показателей, когда в среднем за неделю расходовали 140 тысяч доз в день, — рассказал он «Доктору Питеру». — В летний ажиотаж, благодаря добровольно-принудительной вакцинации, по всей стране (исключая Москву и Московскую область) усредненная цифра за неделю составляла больше 600 тысяч доз в день. Это была максимальная цифра. Это все информация по «Спутнику V», которым в основном вакцинируют население. Остальных вакцин выпускается очень мало.

«ЭпиВакКорона»: в медвежьи углы без Интернета

Регистрация партий «ЭпиВакКороны» по данным Росдравнадзора пошла на убыль с июля, когда за весь месяц было выпущено всего 9 партий (в июне — 15). За 21 день августа зарегистрировали всего две партии, но буквально в последние дни месяца подоспели еще 6 партий, итого — 8. С 1 сентября были выпущены еще пять партий «ЭпиВакКороны». Правда, сколько доз содержится в одной партии, неизвестно. Можно предполагать все, что угодно.

— К примеру, одна из первых партий, выпущенных под Зеленоградом, состояла из четырех доз, — говорит Виктор Кабанов. — И тогда же, в декабре, производитель «Спутника» выпустил партию в полмиллиона доз. Так что разброс был огромный.

О том, что запасы вакцины полностью исчерпаны в Москве и почти — в Петербурге, «Доктор Питер» писал еще в начале июля — когда кампания по вакцинации была в самом разгаре. Окончательно вакцина исчезла из двух столиц в августе. Когда ожидаются новые поставки, власти не сообщают.

— Говорят о том, что Москва и Петербург отказалась от применения «ЭпиВака» в связи с ее низкой эффективностью, — отмечает аналитик.

Напомним, новосибирская разработка в этом году стала самой обсуждаемой в научной и медицинской среде. Авторитетные биологи сомневаются в том, что вакцина действительно способна защитить человека от коронавируса.

- А вот в регионах доля «ЭпиВакКороны» может доходить до 10%, — говорит Виктор Кабанов. — Однажды, еще летом, проскочила информация, что партия в 40 тысяч доз пришла в Якутск. Примечательно, что никакой другой вакцины тогда в Якутию не поставляли. Видимо, это связано с тем, что расстояния там гигантские и при транспортировке вакцины с требованием соблюдать строгий температурным режимом проще использовать «ЭпиВак». Также с Камчатки и Сахалина мне пишут, что эту вакцину развозят по медвежьим углам. У меня вообще складывается такое впечатление, что «ЭпиВакКорону» развозят в те места, где нет Интернета. Потому что мы собираем в сети анкеты по всей страны, анализируя, где и какой вакциной прививают людей, и в этих анкетах «Эпивака» практически нет.

У меня вообще складывается такое впечатление, что «ЭпиВакКорону» развозят в те места, где нет Интернета.

Тем временем, в новосибирском центре «Вектор» сообщают, что уже около миллиона россиян прошли полный курс вакцинации препаратом от коронавируса «ЭпиВакКорона». Разработчики также сообщили, что новая партия вакцины в ближайшее время поступит в российские регионы. В оборот попадет около 1,3 миллиона прививок, которые произвели по полному циклу. Примечательно, что в тоже время, когда «Вектор» докладывал о миллионе привитых россиянах, перед московскими врачами выступил Владимир Путин, который отмечая успехи российской научной школы, перечислил и две версии вакцины от коронавируса «Спутника», и «КовиВак», но не назвал «ЭпиВакКорону».

«КовиВак» — производство встало?

С 27 августа не было зарегистрировано ни одной партии «КовиВака».

- Про «КовиВак» не известно ничего, кроме того, что его выпускается совсем мало, — говорит Виктор Кабанов. — В разы меньше, чем «Эпивака». Иногда он появляется в регионах в совершенно смешных объемах.