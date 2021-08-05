«До конца лета пройдет»
Считается, что повышенная температура после вакцины — не просто норма, а главный маркер, благодаря которому можно быть уверенным в том, что вырабатывается антительный ответ. Но о чем говорит субфебрильная температура, которая не приходит в норму много дней?
«Доктор Питер» уже рассказывал о юной петербургской пианистке Виктории Слуцкой, у которой после первой прививки от коронавируса в тот же день поднялась температура до 39,6, она держалась сутки, потом упала до 37,5 и теперь так и остается на этой отметке уже почти полгода. Девушка была на приеме у главного иммунолога Петербурга в институте детских инфекций (ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА России», — Прим. ред.), но причину такого странного температурного «сбоя» установить не удалось. Ко всему прочему добавились странные боли в кистях рук.
В июне Вика две недели провела в ревматологической больнице № 25, ее полностью обследовали, но точного диагноза все равно нет. Руки болят по-прежнему, температура выше 37 градусов каждый день.
- Врачи не понимают, что происходят и говорят, что «до конца лета должно все пройти», — рассказывает Наталья, мама девушки.
В России экстренные извещения о поствакцинальных осложнениях в течение 12 часов с момента их выявления дублируются в два ведомства: Росдравнадзор и Роспотребнадзор. Кроме того, все данные поступают в Минздрав. То есть система регистрации и расследования поствакцинальных осложнений в нашей стране существует. Но в открытом доступе этой информации нет. В
«Вы просто очень мнительные»
История петербурженки Виктории Слуцкой, как оказалось, не является исключительной. Еще около 13 человек, также страдающие от длительной повышенной температуры после прививки, даже создали свою группу в мессенджере, познакомившись другом с другом на сайте «Доктора Питера». «Публикация о девушке, у которой несколько месяцев держится повышенная температура, — это история и про нас», — говорит Виктория из Кемерово. Примечательно, что в основном это молодые женщины, большинство из них не имели в прошлом никаких серьезных проблем со здоровьем. Вот их истории.
Валерия, 30 лет, Кемерово:
- Первую дозу «Спутника» я сделала 2 июля. Днем была прививка, а поздним вечером поднялась температура до 38,5. Она плохо сбивалась сутки, но потом я ее все-таки сбила. Первую неделю она доходила максимум до 37,6, а сейчас 37,3-37,4. К ночи она нормализуется, а утром, к 11.00 она уже больше 37. У меня не было слабости после прививки, она появилась недели две назад. Поначалу я не чувствовала особо температуру — сейчас начала. Лицо гореть начало и руки. Я обошла уже всех специалистов — была у иммунолога, ревматолога, инфекциониста. В поликлиниках сидят интерны, молодые парни. Один мне сразу сказал: «Я не знаю, что с вами. Может быть, кто-то поопытнее скажет». Я хожу по частным клиникам, трачу деньги, но без всякого результата. Врачи говорят — у вас астения, сбой терморегуляции. Ревматолог, посмотрев мои анализы, заявила, что титры повышены, и это может быть старт аутоиммунного заболевания. Что сейчас делать, непонятно, как лечить — тоже. Врач назначила сдать посев на скрытые инфекции и иммуноферментный анализ на паразитов, отменила все иммуномодуляторы, которые были прописаны другим доктором. Одни врачи назначают лекарство, другие отменяют. Непонятно в итоге, что можно принимать, и что вообще делать.
Екатерина, 35 лет, Москва:
- 29 июня сделала первый компонент вакцины «Спутник», вечером температура поднималась до 38, головная боль, головокружение. Сильнейшая слабость — настолько сильная, что следующие три дня я не могла ходить. Ноги подкашивались. Температура эти три дня держалась 37,5. На четвертый день я смогла встать и пройти метров 5-7 и все, снова ноги подкашивались и я садилась. Две недели просидела дома, потому что больше десяти метров я пройти не могла. Через 2 недели первый раз вышла на улицу. Все это время температура 37-37,3, слабость, голова болит, горят глаза и лицо, очень сильно жарит. Сдавала много анализов, делала КТ, ПЦР-тесты, все отрицательное. Врачи ничего не знают, и раньше с таким не сталкивались. На вторую прививку (она должна была быть 20 июля) я не пошла.
Виктория, 32 года, Московская область:
- После первого компонента «Спутника» постоянно держится температура 37-37,4. Бывает, что не сбивается ничем, из-за нее горит тело, лицо, глаза и часто дикая слабость. Врачи разводят руками: общие анализы крови в норме, реактивный белок в норме, куда обращаться, понятия не имеем. Какой-то замкнутый круг. Температуре второй месяц пошел. Я ее даже не измеряла, пока не начало лицо гореть часто. Работать в таком состоянии невозможно, сил нет вообще. Обычно от такой температуры озноб, ломота, а тут кипит все тело. Все известные препараты пробовала, ничем не сбивается.
Делала КТ и ПЦР-тест, все чисто. Врачи ничего объяснить не могут, только разводят руками — мол, вакцина новая, до конца не исследованная. Печально, что ты идешь за помощью, а идти, по сути, некуда. В поликлинику не попасть, врачей нет. Обследовать все платно нереально. Максимум, что дали бесплатно, — это общий анализ крови, анализ на гормоны. Остальные специалисты — все за свой за счет.
Екатерина, 38 лет, Московская область:
- Первый компонент «Спутника» я сделала 25 июня. Первые 10 дней два раза приезжала скорая (назначила противовирусное и антибиотики), было высокое давление, пульс 100, нехватка воздуха, одышка, сильная мигрень. Температура на третий день 39,7, затем вторую неделю до 38, третью, четвертую неделю 37,5, сейчас до 37. До сих пор сильная слабость, бывают головокружения, давление порой низкое, потливость, пять недель была на больничном, диагноз врачи ставят: дисфункция вегетативной системы. Ковид исключен. До прививки такого не было, появились панические атаки. В государственной поликлинике запись к иммунологу на полгода вперед, а по ДМС мне сказали, что это вопрос вообще не к этому специалисту: мол, мне повезло, что я вообще не умерла. Анализы крови и мочи у меня практически идеальные, щитовидку проверила и глюкозу, тоже все в норме (у меня аутоиммунное заболевание щитовидки).
Зарина, 40 лет, Москва:
- После первого компонента «Спутника V» температура поднялась до 37,1-37,5. Ощущение жара, горит лицо, у меня ощутимо прямо будто мозг кипит, глаза горят. Были и гриппозные симптомы: заложенность носа, носоглотки, болело горло, на третий день заболели уши. Паниковать начала на пятый день, когда температура не упала, состояние в норму не пришло.
Сдавала общий анализ крови, СОЭ (скорость оседания эритроцитов), С- реактивный белок самостоятельно. В анализе крови повышены эозинофилы (это говорит о патологии, которая требует диагностики и лечения). С-реактивный белок тоже немного повышен. Вчера была в пункте вакцинации по автоматической записи на второй компонент. Объяснила ситуацию, что температура держится 23 дня уже. Предоставила результаты анализа, врач предположил, что аллергическая реакция на какой-то компонент из вакцины и прописал пропить витамины 10 дней. Медотвод на 30 дней. Посоветовала обратиться к терапевту и пройти обследование. Вызвать врача на дом не получилось, по номеру 122 велели идти в фильтр-бокс в поликлинику самостоятельно. Ходила к дежурному врачу, сидела в очереди почти 4 часа. Врач сказал, что у всех по-разному организм реагирует, назначил иммуномодулятор пропить 10 дней. Пропила, ничего не изменилось.
«А самое неприятное, что многие начинают утверждать, что эту температуру мы себе придумали. Говорят, что очень мнительные. Надо успокоиться и все пройдет. Возможно, люди не так переживали бы, если бы нам дали ответы на вопросы, отчего и почему так долго держится повышенная температура, предупреждали бы, что такая побочка может быть. К сожалению, все скрывается».
Алексей Яковлев
Медицина
д.м.н., профессор, завкафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ, заслуженный врач РФ
- В этих случаях требуется совершенно иное медицинское обследование. Я рекомендую обратиться к врачу-иммунологу. Потому что все-таки стандартная реакция после прививки — это подъем температуры в течение нескольких суток, чувство разбитости, утомляемости и так далее. Почему у людей так долго держится температура выше 37 градусов — предмет для более пристального изучения. Нужно смотреть, что происходит с различными функциями иммунной системы, почему такое происходит. Понятно, что это редкое явление, которое требует более углубленного изучения. Я считаю, что изучением поствакцинальных осложнений должны заниматься разработчики вакцин, они должны изучать такие нестандартные реакции. Но есть ли у них мощности для таких исследований, у меня большие сомнения. Но в любом случае должна быть реальная работа по изучению необычных реакций после вакцины.
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