«До конца лета пройдет»

Считается, что повышенная температура после вакцины — не просто норма, а главный маркер, благодаря которому можно быть уверенным в том, что вырабатывается антительный ответ. Но о чем говорит субфебрильная температура, которая не приходит в норму много дней?

«Доктор Питер» уже рассказывал о юной петербургской пианистке Виктории Слуцкой, у которой после первой прививки от коронавируса в тот же день поднялась температура до 39,6, она держалась сутки, потом упала до 37,5 и теперь так и остается на этой отметке уже почти полгода. Девушка была на приеме у главного иммунолога Петербурга в институте детских инфекций (ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА России», — Прим. ред.), но причину такого странного температурного «сбоя» установить не удалось. Ко всему прочему добавились странные боли в кистях рук.

В июне Вика две недели провела в ревматологической больнице № 25, ее полностью обследовали, но точного диагноза все равно нет. Руки болят по-прежнему, температура выше 37 градусов каждый день.

- Врачи не понимают, что происходят и говорят, что «до конца лета должно все пройти», — рассказывает Наталья, мама девушки.