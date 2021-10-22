Как правильно подготовиться к прививке от коронавируса? Надо ли сдавать тест на антитела перед вакцинацией, можно ли алкоголь перед прививкой и стоит ли принимать успокоительные или препараты от аллергии, чтобы уменьшить реакцию на вакцину? «Доктор Питер» собрал все самые актуальные рекомендации.

Боюсь боли и температуры после укола. Надо ли пить антигистаминные перед прививкой от коронавируса?

Эксперты Роспотребнадзора советуют не принимать лекарства от аллергии перед походом в пункт вакцинации. Никакая специальная медикаментозная подготовка к прививке от коронавируса не нужна. Более того, лекарства могут только навредить, заявляют в Роспотребнадзоре.

Как показало недавнее исследование, прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации.

По словам экспертов, если вы пьете противоаллергические препараты по назначению врача — регулярно, то надо продолжать их прием, не прерываясь, чтобы сделать прививку. Это касается тех пациентов, у кого есть аллергия, требующая приема препаратов.

Но нередко такие пациенты могут получить временный медотвод от прививки от коронавируса.