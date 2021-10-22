Как правильно подготовиться к прививке от коронавируса? Надо ли сдавать тест на антитела перед вакцинацией, можно ли алкоголь перед прививкой и стоит ли принимать успокоительные или препараты от аллергии, чтобы уменьшить реакцию на вакцину? «Доктор Питер» собрал все самые актуальные рекомендации.
Боюсь боли и температуры после укола. Надо ли пить антигистаминные перед прививкой от коронавируса?
Эксперты Роспотребнадзора советуют не принимать лекарства от аллергии перед походом в пункт вакцинации. Никакая специальная медикаментозная подготовка к прививке от коронавируса не нужна. Более того, лекарства могут только навредить, заявляют в Роспотребнадзоре.
Как показало недавнее исследование, прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации.
По словам экспертов, если вы пьете противоаллергические препараты по назначению врача — регулярно, то надо продолжать их прием, не прерываясь, чтобы сделать прививку. Это касается тех пациентов, у кого есть аллергия, требующая приема препаратов.
Но нередко такие пациенты могут получить временный медотвод от прививки от коронавируса.
Если вы аллергик, обязательно сообщите об этом врачу перед прививкой. Врач порекомендует, какой вакциной привиться, у них разный состав.
Аллергия может быть абсолютным противопоказанием против прививки от коронавируса. Об этом
Я давно не была у врача. Чувствую себя хорошо, но вдруг у меня какое-то скрытое заболевание. Надо ли перед прививкой от коронавируса делать анализы?
Перед вакцинацией проходить обследования не обязательно. Таких требований у Минздрава нет. Важно — ваше личное самочувствие в день прививки.
- Перед прививкой пациента осматривает врач, измеряет давление, сатурацию, проверяет температуру, и состояние слизистых (нос, горло), чтобы исключить острые заболевания, — пояснили в Роспотребнадзоре.
Россияне, которые сделали прививки от коронавируса импортными вакцинами за границей, рассказывают, что обычно никакого осмотра в пунктах вакцинации, в отличие от российских, не проводится. Уколы делают волонтеры, причем порой даже без медицинского образования.
Надо ли сдавать ПЦР-тест и тест на антитела перед прививкой от коронавируса?
Сдавать ПЦР-тест или тест на антитела к коронавирусу, чтобы убедиться, что вы не перенесли заболевание бессимптомно, личный выбор каждого. Так говорят в Роспотребнадзоре. Тоже самое прописано и в рекомендациях Минздрава.
Данные об антителах к коронавирусу пока настолько разрозненные, что нет достоверных данных, какое их количество реально защищает от заражения, а какое нет. Причем, исследования говорят, что у вас могут быть высокие титры антител, но вы можете заболеть COVID-19. Равно как и при низких — реально избежать заражения коронавирусом. Такие парадоксальные выводы сделал врач-терапевт Игорь Соколов и на основе своего практического опыта.
Я боюсь уколов. Можно ли пить успокоительные перед прививкой от коронавируса?
- Да, можно, — говорят эксперты Роспотребнадзора. — На фоне тревоги, стресса может подниматься давление. Поэтому в день вакцинации рекомендуется принять гипотензивные препараты, назначенные лечащим врачом.
Если у меня есть хронические заболевания — гипертония, гастрит и так далее, то как мне подготовиться к прививке?
- Людям с любыми хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую очередь, поскольку они находятся в группе повышенного риска серьезных осложнений, связанных с COVID-19, но перед вакцинацией нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом, — пояснили в Роспотребнадзоре.
Если после первой прививки я заразился коронавирусом, что делать?
Вторая доза вакцины не вводится.
Реакция на прививку
После прививки поднялась температура, болит голова, ломит тело. Что делать?
- После прививки от коронавируса может подняться температура, это не страшно, — поясняют в Роспотребнадзоре. — В этом случае стоит принять жаропонижающее, обладающее противовоспалительным и обезболивающим эффектом.
После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, такие случаи действительно были.
При появлении симптомов, в том числе ОРВИ у привитого человека, нужно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко и не имеют осложнений.
Можно ли пить алкоголь перед прививкой от коронавируса и почему нет?
В самом начале кампании по вакцинации от COVID-19 россиянам рекомендовалось отказаться от алкоголя перед прививкой как минимум за две недели. Позже рекомендации обновили — не пить алкоголь перед прививкой стоит в течение трех дней. Воздержаться от спиртного необходимо и после введения вакцины.
Почему алкоголь нельзя перед прививкой? «Это напряжение для организма. Если мы хотим, чтобы у нас было здоровье и защитная реакция — не надо пить спиртное», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Разработчики вакцины «Спутник» объясняли, что никто не говорит о полном запрете на алкоголь во время вакцинации.
- Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию, — пояснил руководитель Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. — Важно понимать, что чрезмерное употребление алкоголя способно значительно снизить иммунитет, а значит, и снизить эффективность от вакцинирования или вообще сделать его бессмысленным.
Курить во время вакцинации тоже нежелательно?
В течение трех дней после вакцинации от коронавируса следует отказаться от курения — вредная привычка может спровоцировать образование тромбов, сообщили врачи.
- Одно и тоже влияние (как от алкоголя) — это спазмы сосудов и сгущение крови, которое является самым ведущим при ковиде. При воздействии на организм любыми вирусами, не только COVID-19, идет сгущение крови, сужение сосудов и резкое тромбообразование — все те же самые риски. Чтобы исключить их, нельзя пить алкоголь и курить, — рассказала
После вакцинации не стоит ехать в жаркие страны
После прививки лучше избегать длительного пребывания на солнце - как после первой дозы вакцины, так и после второй. Сроки такие: три недели после первого компонента и две — после второго. Нужно дождаться, пока произойдет выработка антител. Об этом заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев.
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