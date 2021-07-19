- При обострении хронических заболеваний необходимо подождать, пока не наступит ремиссия, а через 2-4 недели после этого привиться, — напоминает врач клинической диагностики Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL. — Аналогично нужно действовать и в случае ОРВИ — дождаться выздоровления и сделать прививку через 2-4 недели. В том случае, если болезнь протекает легко, то прививаться можно после того как температура нормализуется.

Конечно, нельзя исключать случаев, когда то или иное заболевание протекает скрыто, отмечает эксперт.

Какие анализы помогут оценить состояние здоровья перед вакцинацией

общий анализ крови — необходим для оценки уровня гемоглобина и исключения воспалительных реакций в организме,

общий анализ мочи — поможет обнаружить инфекции мочеполовых путей, они особенно распространены среди пожилых людей. Часто болезнь может протекать бессимптомно, но при этом негативно влиять на здоровье.

- Важный показатель, который также не стоит игнорировать — С-реактивный белок, — рекомендует врач. — Его концентрация повышается, если человек болеет прямо сейчас. Это универсальный маркер, свидетельствующий о воспалении. В том случае, если он будет повышен, то от вакцинации стоит временно отказаться, перенеся прививку на более поздний срок. Результат анализа крови на С-реактивный белок можно получить в течение 1-2 дней. Этот лабораторный минимум стоит сдать как перед вакцинацией от ковида, так и перед любой другой прививкой.