Сейчас в России можно привиться четырьмя вакцинами. Это «Спутник V», который также известен под названием «ГамКовидВак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», а также «Спутник Лайт».
Все вакцины кроме последней требуют двукратного введения — их нужно вводить с перерывом минимум в 21 день, в некоторых случаях этот период может быть увеличендо трех месяцев. «Спутник Лайт» требует только однократного введения — эта вакцина представляет собой первую дозу препарата «Спутник V».
Противопоказаний к вакцинации немного, но они есть:
гиперчувствительность к компонентам вакцины;
тяжелые аллергические реакции в анамнезе, например, отек Квинке;
острые респираторные и другие инфекционные заболевания;
обострение хронических заболеваний;
беременность и грудное вскармливание;
возраст до 18 лет (пока не завершены испытания вакцины в группе подростков).
Ольга Малиновская
Медицина
Врач клинической лабораторной диагностики
- При обострении хронических заболеваний необходимо подождать, пока не наступит ремиссия, а через 2-4 недели после этого привиться, — напоминает врач клинической диагностики Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL. — Аналогично нужно действовать и в случае ОРВИ — дождаться выздоровления и сделать прививку через 2-4 недели. В том случае, если болезнь протекает легко, то прививаться можно после того как температура нормализуется.
Конечно, нельзя исключать случаев, когда то или иное заболевание протекает скрыто, отмечает эксперт.
Какие анализы помогут оценить состояние здоровья перед вакцинацией
общий анализ крови — необходим для оценки уровня гемоглобина и исключения воспалительных реакций в организме,
общий анализ мочи — поможет обнаружить инфекции мочеполовых путей, они особенно распространены среди пожилых людей. Часто болезнь может протекать бессимптомно, но при этом негативно влиять на здоровье.
- Важный показатель, который также не стоит игнорировать — С-реактивный белок, — рекомендует врач. — Его концентрация повышается, если человек болеет прямо сейчас. Это универсальный маркер, свидетельствующий о воспалении. В том случае, если он будет повышен, то от вакцинации стоит временно отказаться, перенеся прививку на более поздний срок. Результат анализа крови на С-реактивный белок можно получить в течение 1-2 дней. Этот лабораторный минимум стоит сдать как перед вакцинацией от ковида, так и перед любой другой прививкой.
А что с антителами?
По рекомендациям Минздрава, сдавать анализ на антитела перед прививкой не рекомендуется. Но обычно люди, переболевшие COVID-19, cчитают важным понять, образовались ли антитела к вирусу после выздоровления. Узнать об этом помогут тесты. Ориентироваться надо на референсные значения.
После прививки проверять уровень антител нужно делать не ранее, чем через 21 день после введения второй дозы.
— Выбор теста на антитела после вакцинации зависит от сделанной прививки, — напоминает Ольга Малиновская. — В случае вакцинации препаратами «Спутник V» или «КовиВак» нужно определять антитела к S-белку коронавируса или к RBD-фрагменту S-белка. А после вакцинации «ЭпивакКороной» используется только особая тест-система, созданная производителем вакцины.
Минздрав рекомендует
После вакцинации от коронавируса не следует ходить в баню и пить алкоголь, заявил Мурашко. «Нужно помнить, что спорт нужно исключить, какие-то большие нагрузки. Рекомендуют все-таки такое лечебно-охранительный режим. Ну, и конечно же, исключить какие-то походы в баню, алкоголь в это день точно не нужно употреблять», — напомнил министр здравоохранения РФ.
Ранее «Доктор Питер» давал разъяснения врача, что делать до и после прививки от коронавируса.
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