В России официально зарегистрированы три двухкомпонентные вакцины — «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» и однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».
Полностью вакцинированным человек считается только после введение обеих доз прививки — при использовании двухкомпонентных вакцин. Это необходимо для формирования устойчивого иммунитета к коронавирусной инфекции.
Иммунная система каждого организма уникальна, поэтому скорость формирования иммунитета у каждого человека будет индивидуальной.
Туйаара Санникова
кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Филиала ФНКЦ ФМБА России в Крыму
- Устойчивый иммунитет особо важен в связи с мутацией вируса, появлением новых штаммов, которые могут вызывать более опасное течение заболевания, — говорит врач, кандидат медицинских наук Туйаара Санникова. — Следует отметить, что вакцинация не подразумевает того, что человек однозначно не будет инфицирован. Но риск заражения действительно снижается. При этом вакцинированный человек, даже если и заболеет, то перенесет болезнь, скорее всего, в нетяжелой форме.
Основа защиты от коронавируса — антитела, которые вырабатываются после перенесенного заболевания или после вакцинации.
Устойчивые антитела вырабатываются у переболевшего человека приблизительно на 10-14 день болезни. У людей, прошедших вакцинацию, первые антитела появляются через семь дней после введения первого компонента, а полноценная иммунная защита формируется через 42 дня. Отслеживать антитела можно через полтора месяца после получения первой вакцины.
Существует определенный, достаточно небольшой процент людей, у которых после вакцинации антитела появляются в небольшом количестве или вовсе не вырабатываются.
- Чаще всего с такой проблемой сталкиваются люди старшего возраста, так как в их организме иммунный ответ формируется медленнее, — комментирует врач. — Прием некоторых препаратов, например, кортикостероидов или цитостатиков, замедляет выработку антител. Отсутствие антител также может быть связано с наличием определенных хронических заболеваний, особенностями лимфатической системы, а также образом жизни человека. Самой банальной причиной нехватки антител может стать ошибка тест-системы, поэтому прежде, чем бить тревогу, стоит сдать повторный тест на антитела.
Кортикостероиды применяются при лечении кожных заболеваний, оказывают широкое влияние на врожденный и адаптивный иммунитет.
Цитостатики используются не только для лечения злокачественных процессов, но также ревматических и аутоиммунных болезней. Они нарушают жизнедеятельность клетки, вынуждая идти на самоубийство — апоптоз.
Кирилл Ювченко
врач-хирург, специалист по организации здравоохранения
- Антитела могут не вырабатываться у пациентов со сниженным иммунитетом, например, больных ВИЧ и онкобольных. Также отсутствие иммунного ответа может быть у людей с аутоиммунными заболеваниями и тех, кто недавно пережил трансплантацию органа, так как им по медицинским показаниям приходится принимать препараты, подавляющие иммунитет. Кроме того, есть определенный процент людей, которые в принципе не воспринимают вирус, они не болеют и не приобретают антител. Причины отсутствия реакции у таких пациентов пока не изучены, — считает медицинский директор и главный врач Lifetime+ Кирилл Ювченко.
На данный момент неизвестно, какое количество антител является оптимальным для защиты от коронавируса, признают в научном сообществе.
- Минимальный порог антител зависит от типа тест-системы. Оценивать количество антител стоит по референтным значениям. Самое главное, чтобы число антител было выше минимальной границы, — советует Туйаара Санникова.
В случае, если после вакцинации вторым компонентом вакцины у человека не выработались антитела, то через полгода можно пройти ревакцинацию другим препаратом.
Ранее «Доктор Питер» дал разъяснения врача лабораторной диагностики, как правильно расшифровывать тест на антитела.
- Защитными от заражения считаются именно AT к S белку. Он содержится в вакцинах (а не сам вирус!) и именно его нужно определять. Это значит, если вы переболели в легкой форме, и АТ к S белку не выработались или выработались в недостаточном количестве, то вероятность, что вы заболеете снова, очень велика, — пояснила врач Олеся Топильская.
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