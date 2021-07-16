- Устойчивый иммунитет особо важен в связи с мутацией вируса, появлением новых штаммов, которые могут вызывать более опасное течение заболевания, — говорит врач, кандидат медицинских наук Туйаара Санникова. — Следует отметить, что вакцинация не подразумевает того, что человек однозначно не будет инфицирован. Но риск заражения действительно снижается. При этом вакцинированный человек, даже если и заболеет, то перенесет болезнь, скорее всего, в нетяжелой форме.

Основа защиты от коронавируса — антитела, которые вырабатываются после перенесенного заболевания или после вакцинации.

Устойчивые антитела вырабатываются у переболевшего человека приблизительно на 10-14 день болезни. У людей, прошедших вакцинацию, первые антитела появляются через семь дней после введения первого компонента, а полноценная иммунная защита формируется через 42 дня. Отслеживать антитела можно через полтора месяца после получения первой вакцины.