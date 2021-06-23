Оказалось, что повторно заболели COVID-19 всего два процента людей как в группе медиков, так и в группе пациентов. Примечательно, что ученые не нашли разницы между начальным уровнем антител у тех, кто заболел повторно, и у остальных людей с антителами.

«Одной из сильных сторон нашего исследования является то, что мы оценили заболеваемость инфекцией в период высокой распространенности коронавируса в Великобритании, связанной с быстрым появлением варианта B. 1.1.7 (британского штамма, — Прим. Ред.)» — пишут исследователи. — Низкое количество повторного заражения свидетельствует о хорошем уровне защитного иммунитета против этого варианта после естественной инфекции».

Таким образом, и у пациентов, и у персонала без антител риск заразиться коронавирусной инфекцией был существенно выше, чем у тех, у кого были антитела. Впрочем, необходимы дальнейшие исследования гуморального и клеточного иммунитета после коронавируса, считают ученые, это позволит рассчитать длительность защиты.

Как поведет себя иммунитет провакцинированного при встрече с индийским штаммом, вопрос открытый. По словам Владимира Гущина, одного из разработчиков вакцины, сотрудника Центра им. Гамалеи, эффективность «Спутника V» против нового штамма составляет 85%.