До сих пор неизвестно, какой минимальный титр антител способен защитить человека от коронавируса. Нет ответа и на вопрос, как долго «работает» иммунитет после перенесенной болезни.
Британские ученые под руководством Лауры Шаллкросс из Университетского Колледжа Лондона собрали данные о количестве повторных заболеваний коронавирусом у пациентов (682 человека) и работников (1429 человек) лечебно-реабилитационных центров для престарелых, у которых в крови обнаружили антитела.
Исследование было
За состоянием участников следили с первого октября 2020 года по 1 февраля 2021 года. Образцы крови собирали с июля по ноябрь 2020 года, а затем через 4 и 6 месяцев. В них тестировались антитела IgG к нуклеокапсиду и спайк-белку коронавируса. Сотрудников лечебно-реабилитационных центров тестировали на наличие коронавируса каждую неделю, а пациентов каждый месяц.
Оказалось, что повторно заболели COVID-19 всего два процента людей как в группе медиков, так и в группе пациентов. Примечательно, что ученые не нашли разницы между начальным уровнем антител у тех, кто заболел повторно, и у остальных людей с антителами.
«Одной из сильных сторон нашего исследования является то, что мы оценили заболеваемость инфекцией в период высокой распространенности коронавируса в Великобритании, связанной с быстрым появлением варианта B. 1.1.7 (британского штамма, — Прим. Ред.)» — пишут исследователи. — Низкое количество повторного заражения свидетельствует о хорошем уровне защитного иммунитета против этого варианта после естественной инфекции».
Таким образом, и у пациентов, и у персонала без антител риск заразиться коронавирусной инфекцией был существенно выше, чем у тех, у кого были антитела. Впрочем, необходимы дальнейшие исследования гуморального и клеточного иммунитета после коронавируса, считают ученые, это позволит рассчитать длительность защиты.
Как поведет себя иммунитет провакцинированного при встрече с индийским штаммом, вопрос открытый. По словам Владимира Гущина, одного из разработчиков вакцины, сотрудника Центра им. Гамалеи, эффективность «Спутника V» против нового штамма составляет 85%.
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