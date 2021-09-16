Прививка от ковида — это по сути аллерген и иммуностимулятор. Именно поэтому после его парентерального введения возможны различные побочные эффекты — головокружение, слабость, недомогание, тошнота, головная и мышечная боль, а также кашель. Это может происходить по ряду причин.
Татьяна Шарковская
медицина
аллерголог-иммунолог, врач первой категории, к.м.н., эксперт Академии врачей UniProf
- Если у ребенка или у взрослого есть аллергия на компоненты вакцины, кашель проявляется как легкая аллергическая реакция, — пояснила врач-аллерголог-иммунолог Татьяна Шарковская, — Вторая причина — в поствакцинальном периоде может произойти присоединение инфекции, которая задействует нижние дыхательные пути, в результате возникает кашель. Также кашель после прививки может быть проявлением легкого ОРВИ, когда в верхних дыхательных путях накапливается большое количество слизи и раздражается слизистая дыхательного горла.
Что делать, если после прививки появился кашель?
— Нужно обратиться к врачу, который послушает легкие, посмотрит горло и при наличии признаков какой-либо инфекции назначит лечение, — рекомендует иммунолог. — Если кашель не сопровождается признаками инфекции, можно сделать ингаляцию с физраствором или минеральной водой (заливают в небулайзер только после выпуска газов). Продолжительность ингаляции — 2-3 минуты. Если после этой процедуры кашель проходит, то он связан с сухостью слизистой верхних дыхательных путей, что можно расценивать как легкую аллергическую реакцию на компоненты вакцины.
Михаил Кутушов
медицина
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
- Если после прививки возникают побочные эффекты, то это можно назвать своего рода реакцией организма на чужеродный агент, поэтому очень важно пить достаточно воды, — поясняет врач-токсиколог Михаил Кутушов. — Также после прививки возникает угроза тромбообразования из-за спайкового (S) белка, гидрогеля Darpa, алюминия и оксида графена, если они входят в состав вакцин от COVID-19. Поэтому требуется постоянный контроль за свертывающей и антисвертывающей системой крови.
Ранее Росздравнадзор сообщил, что с начала официальной массовой вакцинации в России зафиксировали около 7 тысяч обращений на нежелательные реакции коронавирусных вакцин. Какие именно жалобы возникают у привитых, не уточняется, но в ведомстве отметили, что они возникают всего лишь у 0,018% от всех вакцинированных.
Также ранее биолог, научный журналист Илья Колмановский рассказал, что тяжесть побочных эффектов после прививки от коронавируса никак не предсказывает эффективность вакцинации. По его словам, в целом «побочки» сильнее у более молодых людей, и слабее — у пожилых людей. При этом, защита работает не хуже.
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