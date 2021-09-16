- Если у ребенка или у взрослого есть аллергия на компоненты вакцины, кашель проявляется как легкая аллергическая реакция, — пояснила врач-аллерголог-иммунолог Татьяна Шарковская, — Вторая причина — в поствакцинальном периоде может произойти присоединение инфекции, которая задействует нижние дыхательные пути, в результате возникает кашель. Также кашель после прививки может быть проявлением легкого ОРВИ, когда в верхних дыхательных путях накапливается большое количество слизи и раздражается слизистая дыхательного горла.

Что делать, если после прививки появился кашель?

— Нужно обратиться к врачу, который послушает легкие, посмотрит горло и при наличии признаков какой-либо инфекции назначит лечение, — рекомендует иммунолог. — Если кашель не сопровождается признаками инфекции, можно сделать ингаляцию с физраствором или минеральной водой (заливают в небулайзер только после выпуска газов). Продолжительность ингаляции — 2-3 минуты. Если после этой процедуры кашель проходит, то он связан с сухостью слизистой верхних дыхательных путей, что можно расценивать как легкую аллергическую реакцию на компоненты вакцины.