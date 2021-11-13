Без сертификата о вакцинации вы сможете уехать в соседний город или страну только на своем автомобиле. И это, вероятно, ждет всех в недалеком будущем. В Госдуму уже внесли законопроект об обязательном использовании QR-кодов на некоторых видах транспорта. Пока это касается межрегиональных и международных авиа- и железнодорожных перевозок.

- Мы проанализировали результаты с августа 2020 года по август 2021-го, — заявил министр транспорта России Виталий Савельев. — 34 миллиона человек совершили 90 миллионов поездок на воздушном транспорте. На железнодорожном транспорте — 24 миллиона человек — 84 миллиона поездок.

То есть, всего за год в путешествия, командировки отправились 58 миллионов человек. Цифра внушительная. Поэтому и принято решение ввести ограничения. При покупке билетов и при посадке в самолет или железнодорожный вагон придется предъявлять помимо билетов еще и сертификат о вакцинации. Когда ограничения вступят в действие, пока неизвестно, но уже сейчас транспортники начинают готовиться к изменениям.