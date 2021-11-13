Без сертификата о вакцинации вы сможете уехать в соседний город или страну только на своем автомобиле. И это, вероятно, ждет всех в недалеком будущем. В Госдуму уже внесли законопроект об обязательном использовании QR-кодов на некоторых видах транспорта. Пока это касается межрегиональных и международных авиа- и железнодорожных перевозок.
- Мы проанализировали результаты с августа 2020 года по август 2021-го, — заявил министр транспорта России Виталий Савельев. — 34 миллиона человек совершили 90 миллионов поездок на воздушном транспорте. На железнодорожном транспорте — 24 миллиона человек — 84 миллиона поездок.
То есть, всего за год в путешествия, командировки отправились 58 миллионов человек. Цифра внушительная. Поэтому и принято решение ввести ограничения. При покупке билетов и при посадке в самолет или железнодорожный вагон придется предъявлять помимо билетов еще и сертификат о вакцинации. Когда ограничения вступят в действие, пока неизвестно, но уже сейчас транспортники начинают готовиться к изменениям.
- Мы уже начинаем отрабатывать технологию с железнодорожными и авиакомпаниями, — уточнил Виталий Савельев. — Прорабатываем варианты, как можно быстро, не сбивая ритма и логистики для пассажиров, проверять медицинскую документацию и не задерживать никого на посадке.
Оттока пассажиров не боятся, так как отрасли смогли восстановиться после начала пандемии. Что касается железнодорожников — полностью, авиация — почти полностью.
- Вероятно, потребуется каким-то образом синхронизировать системы бронирования, мы отрабатываем нюансы, — заявил министр транспорта.
Как это будет работать
Правила коснуться всех, кому уже исполнилось 18 лет.
Для поездки потребуется паспорт, билет и сертификат о вакцинации или сертификат о перенесенном COVID-19, или справка о медицинских противопоказаниях, которую можно будет получить в МФЦ.
При бронировании вам потребуется внести данные о сертификате в специальное поле.
Предъявить сертификат придется и при посадке в транспорт.
Для тех, у кого есть медотвод, потребуется предъявить результаты ПЦР-теста.
У иностранцев также спросят отрицательный ПЦР-тест.
Если пассажир не предъявит QR-код или ПЦР-тест, перевозчики будут обязаны расторгнуть договор на поездку.
Особое мнение
Александр Мясников
Медицина
Врач общей практики, кардиолог. Теле- и радиоведущий передач о здоровье, автор книг.www.instagram.com/drmyasnikov.ru/
«Те, кто сегодня вводит QR-коды, должны понимать, что это надолго. Скоро сегодняшняя волна пойдет вниз. И будет сильное давление: «ну вот, все же уже хорошо, давайте отменять! Но тогда не надо было и вводить! Это именно мера принуждения к вакцинации. К началу следующей волны в марте или конце февраля, мы должны вакцинировать минимум 60 процентов. Сила QR-кодов именно в создании максимальных неудобств непривитым даже в дни затишья».
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