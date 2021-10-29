В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября россияне смогут попасть в медицинские организации, только предъявив QR-код или отрицательный результат ПЦР-исследования. 22 октября такое
Граждане, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, должны будут иметь при себе документ от лечащего врача, заверенный руководителем медорганизации, а также отрицательный результата ПЦР-исследования, выполненного за сутки до посещения больницы.
Исключением станут пациенты, нуждающиеся в экстренной и неотложной медицинской помощи, а также заболевшие ковидом или с подозрением на него. При этом поступившим по экстренным и неотложным показаниям, в том числе доставленным бригадами скорой медицинской помощи, будут на месте проводить экспресс-тестирования с последующим подтверждением результата путем ПЦР-исследования.
Детям медицинскую помощь будут оказывать в прежнем порядке. Больницы, оказывающие специализированную медицинскую помощь, включая медицинскую помощь при коронавирусе, на время нерабочих дней сохранят круглосуточный режим работы.
Распоряжение Правительства РФ касается только федеральных медицинских учреждений, подведомственных Минздраву. В петербургских больницах, как пояснили «Доктору Питеру» в комздраве, плановую медпомощь во время «мини-локдауна» оказывают в прежнем режиме — без обязательного предъявления QR-кода.
Сергей Ануфриев
Медицина
Глава Петербургского медицинского форума, кандидат медицинских наук, доцент СЗГМУ им И.И.Мечникова
- По факту это грубейшее нарушение федерального закона (ФЗ № 323), конституции РФ, где нет ни слова об ограничениях, связанных с получением плановой медицинской помощи из-за наличия или отсутствия вакцинации или других причин, — считает глава Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев. — Что делать беременным женщинам, например, отменять обязательные визиты к врачам? Или родителям, которые сопровождают своих детей на консультацию? Или пожилым людям, нуждающимся в консультации перед операцией и отдающими свои последние гроши на ПЦР в частных лабораториях? И что делать врачам, которые уже по 2-3 раза переболели COVID-19 и прививка им противопоказана? Тоже сдавать за деньги ПЦР-тест каждый день? Здесь все больше вопросов возникает, относящих нас к необходимости соблюдения чиновниками законов Российской Федерации.
Тем временем
У пациентов женской консультации Клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета начали требовать QR-коды. В редакцию
«Уважаемые посетители! Информируем вас о том, что […] с 30.10.2021 года при посещении поликлиники необходимо предъявлять документ, подтверждающий факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции (QR-код) либо справку, подтверждающую медицинские противопоказания к вакцинации (из поликлиники по месту жительства)», — говорится в объявлении.
В самой клинике ЮУГМУ сообщили журналистам, что фильтровать пациентов на входе в поликлинику или женскую консультацию никто не будет, QR-код либо медотвод нужен для того, чтобы предъявить его врачу на приеме, чтобы специалист понимал, какие именно у человека есть проблемы со здоровьем.
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