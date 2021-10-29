В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября россияне смогут попасть в медицинские организации, только предъявив QR-код или отрицательный результат ПЦР-исследования. 22 октября такое решение принято на заседании правительства.

Граждане, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, должны будут иметь при себе документ от лечащего врача, заверенный руководителем медорганизации, а также отрицательный результата ПЦР-исследования, выполненного за сутки до посещения больницы.

Исключением станут пациенты, нуждающиеся в экстренной и неотложной медицинской помощи, а также заболевшие ковидом или с подозрением на него. При этом поступившим по экстренным и неотложным показаниям, в том числе доставленным бригадами скорой медицинской помощи, будут на месте проводить экспресс-тестирования с последующим подтверждением результата путем ПЦР-исследования.

Детям медицинскую помощь будут оказывать в прежнем порядке. Больницы, оказывающие специализированную медицинскую помощь, включая медицинскую помощь при коронавирусе, на время нерабочих дней сохранят круглосуточный режим работы.