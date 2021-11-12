- Еще существует большая группа вакцин: «ЭпиВакКорона», ФМБА делает сейчас что-то подобное, но опыт пока неудачный, в них содержится небольшая последовательность, которая может влиять на клеточный иммунитет, но плохо — на гуморальный , — рассказал иммунолог.

Вакцины на основе s-белка — «Спутник V», «Спутник лайт», «АстраЗенека», «Джонсон и Джонсон» в теории могут вызывать нежелательные последствия.

- Но не надо их сравнивать с самим вирусом, вирус размножается, а вектор — нет, белок «уходит» за довольно короткий промежуток, а иммунитет остается, белок же вируса появляется еще до клинических проявлений, пройдет минимум 3-4 недели при легком или среднем течение, пока он покинет ваш организм. А пока он присутствует — он будет стимулировать все негативные действия, которые возможны, — предупреждает Крючков.

По мнению шведских исследователей, альтернативой вакцине на основе спайкового белка SARS-CoV-2 может быть RBD вакцина. Сейчас сразу несколько подобных препаратов проходят клинические испытания в мире. В том числе и в России. Например, «Бетувакс КоВ-2». Иммунный ответ будет появляться в отношении маленького компонента RBD.