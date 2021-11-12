Сенсацией публикация исследования шведских ученых неожиданно не стала. Микробиологи искали причину тяжелого течения COVID-19, а заодно обнаружили и одно негативное последствие введения вакцины. Все дело в спайковом белке SARS-CoV-2, который умудряется значительно замедлить восстановление повреждений ДНК, если по-научному — «ингибирует репарацию». При этом спайковый белок есть не только, собственно, у самого вируса, но и в некоторых вакцинах. Получается, что при их введении восстановительные свойства нашего организма снижаются.
Исследование проводилось совместно департаментом молекулярных биологических наук Стокгольмского университета и кафедрой клинической микробиологии, вирусологии Университета Умео.
- Решающую роль в борьбе с инфекцией SARS-CoV-2 играет адаптивный иммунитет, он влияет на клинические исходы, однако у пациентов с тяжелой формой вируса замедленный и слабый адаптивный иммунный ответ, — уточнил один из авторов исследования Хуэй Цзян в научном журнале
Исследователи предположили, что вирус каким-то образом препятствует адаптивному иммунитету. Опыты проводили in vitro — вне живого организма.
- Мы обнаружили, что спайковый белок локализуется в ядре и ингибирует репарацию повреждений ДНК, препятствую привлечению ключевых белков репарации ДНК BRCA1 и 53BP1 к месту повреждения, — заявил еще один автор работы Я-Фанг Мэй.
Если говорить простым языком: этот белок не дает подходить к поврежденному участку белкам-спасателям. Это ослабляет наш адаптивный иммунитет, который направлен на внеклеточные антигены и необходим для защиты организма от бактериальных патогенов и токсинов.
- Наши результаты раскрывают потенциальный молекулярный механизм, с помощью которого спайковый белок может препятствовать адаптивному иммунитету, и подчеркивают потенциальные побочные эффекты полноразмерных спайковых вакцин, — уточнил Я-Фанг Мэй.
SARS-CoV-2 — это оболочечный вирус, который состоит из структурных и неструктурных белков. После того, как происходит заражение, белки захватывают и нарушают регуляцию клеточного аппарата хозяина (заболевшего человека). Делают они это для того, чтобы свободно размножаться и распространять свое «потомство».
Клинические исследования показали, что новая коронавирусная инфекция влияет на количество и функцию лимфоцитов. У тех, кто переносит COVID-19 тяжело, значительно снижается количество Т-лимфоцитов, хелперных Т-клеток и Т-супрессоров. А после появления симптомов задерживаются уровни IgG и IgM.
- Эти клинические наблюдения указывают на то, что вирус влияет на адаптивную иммунную систему, — пришли к выводам исследователи. — По новым данным, система репарации (восстановления) ДНК и иммунная система защищают организм от различных угроз, и они связаны между собой. Если повреждение ДНК невозможно исправить, это усиливает патологию, которую вызвал вирус.
Результаты свидетельствуют о том, что спайковый белок захватывает механизмы восстановления повреждений ДНК и механизмы адаптивного иммунитета in vitro.
Выводы шведских ученых не противоречат тому, что тяжелое течение ковида чаще характерно для пожилых людей, так как их система восстановления ДНК у них и так ослаблена из-за возраста и сопутствующих заболеваний.
- Наши данные указывают и на то, что вакцины на основе шипов полной длины могут замедлять восстановление ДНК, — уточнили ученые. — Результаты предполагают потенциальный побочный эффект из-за полноразмерных спайков.
Если выводы шведских микробиологов верны, то как понять, насколько длительным будут побочные эффекты после введения вакцины?
Николай Крючков
Медицина
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук
- Главная претензия к вакцинам на основе белка в том, что теоретически они могут стимулировать ряд патологических процессов, в основном речь шла о тромбоцитопении, тромбообразованиях, — объяснил иммунолог Николай Крючков. — Возможно, есть вероятность и нарушении репарации ДНК. Как и любые другие экзогенные (не стандартные для организма, внешние) белки, они могут мешать адекватной работе организма, это же касается и белков, возникающих при онкологии, которые влияют на регулирование процессов внутри клеток.
Это может в большей степени касаться инактивированных вакцин (в которых содержится «убитый» вирус):
«КовиВак»;
«Синофарм»;
«Синовак».
- При этом они показывают довольно низкую иммуногенность для «дельта» линии — всего до 65 процентов защиты, — уточнил Николай Крючков.
Вероятно, из-за процесса инактивации происходят какие-то изменения в вирусе.
- Еще существует большая группа вакцин: «ЭпиВакКорона», ФМБА делает сейчас что-то подобное, но опыт пока неудачный, в них содержится небольшая последовательность, которая может влиять на клеточный иммунитет, но плохо — на гуморальный, — рассказал иммунолог.
Вакцины на основе s-белка — «Спутник V», «Спутник лайт», «АстраЗенека», «Джонсон и Джонсон» в теории могут вызывать нежелательные последствия.
- Но не надо их сравнивать с самим вирусом, вирус размножается, а вектор — нет, белок «уходит» за довольно короткий промежуток, а иммунитет остается, белок же вируса появляется еще до клинических проявлений, пройдет минимум 3-4 недели при легком или среднем течение, пока он покинет ваш организм. А пока он присутствует — он будет стимулировать все негативные действия, которые возможны, — предупреждает Крючков.
По мнению шведских исследователей, альтернативой вакцине на основе спайкового белка SARS-CoV-2 может быть RBD вакцина. Сейчас сразу несколько подобных препаратов проходят клинические испытания в мире. В том числе и в России. Например, «Бетувакс КоВ-2». Иммунный ответ будет появляться в отношении маленького компонента RBD.
- В подобных вакцинах нет векторов, нет генетического материала вируса, есть только очень маленький компонент, — объяснил Николай Крючков. — Препараты пока не применяются, все они на стадии клинических исследований. Иммунный ответ будет узким, не против всех антигенов, а против наиболее важного участка — RBD. Он не обладает патологическими моментами, которые свойственны для s-белка.
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