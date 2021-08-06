Врачи постоянно призывают вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции даже тех, кто уже переболел. Однако объяснить, чем иммунитет от прививки будет лучше того, который получили люди во время болезни, получается не у всех. Постарался это сделать доходчиво в обществе «Знание» руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Александр Семенов. По мнению «Доктора Питера», у него получилось это лучше всех.
Александр Семенов
Вирусология, иммунология
Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор», доктор биологических наук, вирусолог, иммунолог
Технологии создания вакцин уже давно отработаны. Создать защиту против новых вирусов, этот как собрать кубики лего — подобрать необходимые. На такую работу уходит примерно 2-3 недели. А потом начинается самый тяжелый путь вакцины к пациенту: испытания, тесты, запуск в производство. Это отнимает колоссальное время, несоизмеримое с созданием вакцины. У нас нет принципиально новых платформ, на которых бы создавались вакцины. Векторные и классические исследованы уже несколько десятилетий. Вакцины проходят весь обязательный цикл испытаний, к ним самый строгий контроль, даже строже, чем к таблеткам и лекарствам. Ведь вакцина будет применяться на миллионах разных людей. Если говорить о том, что на регистрацию некоторых препаратов тратятся десятки лет — то причина этому — бюрократия. Процесс растягивается из-за бумажной волокиты. Сейчас ситуация пожарная, все документы рассматривали достаточно быстро. Все составы известны и опубликованы.
Какой иммунитет лучше?
Вакцина — это инструмент, который помогает организму человека подготовиться к встрече с вирусом. Мы показываем, как выглядит враг, и организм атакует его. У всех иммунитет очень разный, за его развитие отвечают порядка полутора тысяч генов. Проще найти людей с одинаковыми отпечатками пальцев, чем людей со схожим иммунитетом.
Классическая вакцина действует следующим образом: берется возбудитель, убивается, вводится в организм. Иммунная система запоминает его. Если он попадется еще раз, то клетки вирус распознают и убьют.
Векторная вакцина работает немного по другому принципу. Она содержит не целого возбудителя, а его кусочек — синтезированный или смоделированный.
Организм не запоминает его целиком, иммунная система запоминает самое уязвимое место и бьет по нему прицельно.
На этом примере можно объяснить, почему поствакцинальный иммунитет лучше, чем перенесенный. Приведу пример бокса. Необученный о правилах ведения боя человек колотит по сопернику руками и ногами, лупит по всем площадям. Знающий спортсмен будет метить в определенные места, чтобы повергнуть врага. Так и иммунитет, он определяет возбудителя, но бьет по всему. Если он знаком с уязвимой частью, то действует прицельно и быстрее наносит нужный удар, а не распаляется на бессмысленные действия. Такой иммунитет создают векторные, пептидные и мРНК вакцины — это разные платформы, но действие похожее.
Почему не надо бояться вакцинации?
Римская империя была первой высокоразвитой цивилизацией, которая дала нам дороги, законы и денежную систему. Средняя продолжительность жизни человека в Древнем Риме равнялась тридцати годам.
В конце 19 века у нас было электричество, самолеты, пароходы, железная дорога, появлялись телефоны. Продолжительность жизни была 32-33 года. За две тысячи лет эволюции люди прибавили всего два-три года к средней продолжительности жизни.
В 20 веке произошло два ключевых события: массовая вакцинация, когда резко снизилась детская смертность и смертность от инфекционных заболеваний. Они подарили нам плюс 25 лет к средней продолжительности жизни. И антибиотики, которые дали нам еще 15 лет жизни. В итоге, с 30 лет продолжительность увеличивается до 70 лет. Ничто так не изменило нашу жизнь как вакцинация и антибактериальная терапия.
Хотите жить в среднем тридцать лет? Не вакцинируйтесь!
То, что за сто лет количество людей на планете увеличилось с одного миллиарда до восьми, произошло не из-за увеличения производства, а от вакцинации и антибиотиков.
Что такое цитокиновый шторм?
Клетки организма, принадлежащих разным системам, живут рядом друг с другом. Они общаются между собой, обсуждают, кому надо спать, а кому активироваться, кого атаковать, кого сожрать. Общаются они при помощи молекул — цитокинов. Мы начали понимать язык клеток, как они разговаривают между собой.
Большинство цитокинов управляются иммунитетом. Если начинается атака на клетки, они сообщают, что появился враг и его надо атаковать. Обычно команды отдаются четко и правильно, иммунитет срабатывает в 99.9 процентах случаев.
Большую часть своей жизни мы не болеем, каждую секунду в нашем организме возникают раковые клетки, и они успешно атакуются.
Когда иммунная система срабатывает неправильно — мы заболеваем. Коронавирус вызывает в организме панику, в этот момент отдаются непонятные команды, клетки начинают атаковать все и вся. В этот момент надо притормозить иммунную систему, дать ей передышку, чтобы она могла успокоиться и бороться. К сожалению, коронавирус умеет провоцировать панику у иммунитета.
Почему происходит потеря вкуса и запаха?
Любой вирус напоминает квартирного воришку. Он подбирает отмычки, ими служат рецепторы. Разные вирусы используют свои рецепторы. Ковид прикрепляется к тем, которые находятся на клетках нервных тканей. Есть такое место — вырост обонятельного нерва, единственное место, где наш мозг выходит наружу. Вирус проходит через носовой ход и попадает на эти рецепторы, вызывает воспаление, убивает клетки, и вы теряете обоняние. Хотя у «дельта» потеря обоняния не настолько характерна. Он уже проникает в организм по-другому. Сейчас вирус проявляется болью в горле, истечением из носа, высокой температурой, у детей возможен кишечный синдром. Вирус идет по пути повышения заразности, быстрее развивается болезнь, быстрее опускается вниз. К сожалению, его становиться сложнее отличить от гриппа.
По сути, вирус сейчас идет по пути своих родственников, эволюционирует.
Паразиту важно, чтобы у него было больше хозяев, ему нет смысла убивать хозяина, он хочет жить с ним дольше и навещать чаще.
Это стратегия выживания коронавирусов. Все апокалиптические картины — не в его интересах. Изначально высокопатогенные вирусы пришедшие к атипичному хозяину ведут себя, как слон в посудной лавке. Но постепенно они приспосабливаются. Например, сифилис в первые годы убивал людей за неделю. Постепенно это гнусное, тяжелое заболевание протекает длительно. Вообще, идеал паразита, чтобы вирус был хроническим и передавался половым путем, чтобы оставаться в детях хозяев.
Как вернуть обоняние?
Увы, последствия могут быть очень длительным. Существуют естественные процессы регенерации: нервная ткань восстанавливается значительно медленнее, чем кожа и слизистые. Этот процесс может занять даже годы. Я сам переболел, не успел привиться. Потерял обоняние. Оно восстановилось месяцев через восемь, и я не уверен, что это произошло полностью. Надо ждать.
Снижается и уровень интеллекта. Но про не восстанавливается — откуда нам знать? Можно точно сказать, что не восстанавливается в короткие сроки. Мы не очень понимаем, что будет с переболевшими через 5-10 лет, у нас нет длительного срока наблюдения. Страдает оперативная память, скорость реакции, многозадачность.
Тупеешь в процессе заболевания прямо на глазах, а восстанавливаешься далеко не быстро. Голова остается тяжелой очень долго.
Сколько надо вакцинировать людей, чтобы побороть ковид?
Ничего нового я не скажу, не выну кролика из шляпы. Для того, чтобы вирус перестал активно передаваться от человека к человеку потребуется от 70 до 80 процентов. После этого заболеваемость из массовой станет вспышечной. И жизнь вернется в привычное русло. Идет гонка, вирус меняется. Люди, болевшие в прошлом году, вышли из моды. Они для вируса — новички, и к ним можно заглянуть в гости. Пока мы не достигнем необходимого уровня вакцинации — к прежней жизни не вернемся.
Почему становится меньше антител?
Мы обучаем организм продуцировать антитела. Есть клетки, которые запоминают врага. Иммунологическая память может сохраняться пожизненно. А может довольно быстро исчезнуть. Представьте, что клетка — открытая книжная полка. Чем вы старше, тем на этой полке меньше места, потому что вы уже туда поставили одну книгу, вторую, третью… Вы подставляете книжки, а они начинают выпадать. Шансов, что что-то потеряется, довольно много.
Откуда появился коронавирус?
Пока нет ни одного убедительного доказательства в пользу искусственного происхождения. Скорее всего, вирус попал в организм либо непосредственно от летучей мыши, или от зверюшки, которая эту мышь съела. Вообще, с коронавирусами мы все имели дело. Каждая пятая простуда в сезон — это коронавирусная инфекция. Есть четыре вируса, которые давным-давно с нами. В природе же их больше — десятки. Живут и в копытных, и в летучих мышах — это нормальный компонент природы. Коронавирусы постоянно пытаются прорваться в человека. Были случаи и на юге Китая, и на Ближнем Востоке — заражались люди, которые работали с верблюдами, смертность была 30 процентов. Но ни один из этих вирусов не прогремел так шумно и трагично на весь мир.
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