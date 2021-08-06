Какой иммунитет лучше?

Вакцина — это инструмент, который помогает организму человека подготовиться к встрече с вирусом. Мы показываем, как выглядит враг, и организм атакует его. У всех иммунитет очень разный, за его развитие отвечают порядка полутора тысяч генов. Проще найти людей с одинаковыми отпечатками пальцев, чем людей со схожим иммунитетом.

Классическая вакцина действует следующим образом: берется возбудитель, убивается, вводится в организм. Иммунная система запоминает его. Если он попадется еще раз, то клетки вирус распознают и убьют.

Векторная вакцина работает немного по другому принципу. Она содержит не целого возбудителя, а его кусочек — синтезированный или смоделированный.

Организм не запоминает его целиком, иммунная система запоминает самое уязвимое место и бьет по нему прицельно.

На этом примере можно объяснить, почему поствакцинальный иммунитет лучше, чем перенесенный. Приведу пример бокса. Необученный о правилах ведения боя человек колотит по сопернику руками и ногами, лупит по всем площадям. Знающий спортсмен будет метить в определенные места, чтобы повергнуть врага. Так и иммунитет, он определяет возбудителя, но бьет по всему. Если он знаком с уязвимой частью, то действует прицельно и быстрее наносит нужный удар, а не распаляется на бессмысленные действия. Такой иммунитет создают векторные, пептидные и мРНК вакцины — это разные платформы, но действие похожее.