С полной или частичной потерей обоняния — аносмией и гипосмией сталкиваются многие переболевшие COVID-19. Но что делать с этой проблемой, до сих пор толком неясно. Как рассказали в петербургском НИИ уха, горла, носа и речи, к врачам института обращается много таких «пострадавших», только вот утвержденных протоколов лечения нет.

- Тяжелую аносмию после ковида мы видим у единиц, у большинства же обоняние восстанавливается примерно через 3 месяца. Почему так происходит — непонятно. Взять тот же грипп, после которого тоже бывает аносмия — с тяжелыми последствиями, вплоть до проблем с психикой. В таких случаях человек может ее уже никогда не восстановить. А тут все наоборот — по нашим данным, аносмией страдают 60-70% переболевших, но она, как правило, обратима. Официальных схем лечения постковидной аносмии пока нет, все на уровне ноу-хау врачей, — рассказал заместитель директора лор-НИИ Сергей Рязанцев.

Некоторые считают, что с аносмией после ковида делать ничего не надо — мол, «само срастется». Сергей Рязанцев с этим не согласен: даже обычная рана будет заживать сама гораздо дольше, чем с помощью специальных средств. Кроме того, плохое обоняние чревато смертельно опасными ЧП (например, пожаром, если человек не чувствует запах газа и горелого), оно также может стать причиной проблем с пищеварением.

- Мало кто знает, что вкус наполовину зависит от обоняния. Нет обоняния — теряется 50% вкусовых ощущений. Между тем, именно вкус и запах еды дают сигнал организму готовиться к перевариванию пищи. Это значит, что при аносмии может нарушаться выработка желудочного сока, начинаются гастриты, проблемы с желчевыводящими путями. Так что обоняние очень тесно связано с работой ЖКТ, — говорит зам директора лор-НИИ.

По словам врача, чтобы быстрее вернуть запахи, нужна обонятельная тренировка.

- Такой метод научно не обоснован, но он показывает неплохой эффект у пациентов. Тренировка заключается в регулярном вдыхании носом пахучих веществ — например, ароматов цветов, специй и так далее. Вдыхать надо глубоко, чтобы запах достигал обонятельной щели в носу. Делать так желательно 2-3 раза в день. В итоге с каждым разом обоняние будет становиться все лучше и лучше — это все равно, как тренировать мышцы. Единственное, что для таких тренировок не подойдут средства, содержащие спирт — например, одеколон или нашатырь. Дело в том, что они воздействуют на организм не через обонятельный анализатор, а через тройничный нерв. То есть даже при аносмии люди могут чувствовать эффект нашатырного спирта и при этом думать, что к ним возвращается обоняние. А это ошибочное впечатление. К тому же глубокое вдыхание нашатыря опасно — можно вызвать серьезный ожог слизистой и другие серьезные последствия, — говорит Сергей Рязанцев.