Исследователи выяснили, что постковид преследовал даже тех людей, кто не заметил болезнь — болел бессимптомно. Так, к примеру, проблемы со здоровьем после перенесенной инфекции испытали 19% таких пациентов, 27% переболевших легко и в средней степени тяжести, а также почти половина тех, кто лечился от COVID-19 в больнице.

«Нас удивил большой процент бессимптомных пациентов, которые попали в категорию постковидников», — сказала Робин Гелбурд, президент некоммерческой организации, проводившей исследование на основе крупнейшей в стране базе данных по частному страхованию здоровья.

По словам госпожи Гелбурд, врачам и пациентам важно учитывать вероятность развития постковидных проблем со здоровьем даже у этой категории переболевших.