В США проанализировали записи почти 2 млн жителей страны, заразившихся коронавирусом в прошлом году и перенесших болезнь в разной степени тяжести, в том числе бес симптомов. Оказалось, что практически каждый четвертый (23%) спустя месяц и более после заражения обратился за медпомощью по поводу новых проблем со здоровьем. Причем, к врачам приходили пациенты разных возрастов, включая детей. Чаще всего переболевшие жаловались на боли, в том числе невралгию (более 5% переболевших), затрудненное дыхание (3,5%), высокий уровень холестерина (3%), недомогание и утомляемость, включая «мозговой туман» и истощение (почти 3%), а также высокое артериальное давление (2,4%). Другие проблемы включали кишечные расстройства, мигрень, заболевания кожи, аномалии в работе сердца, нарушения сна, а также повышенную тревожность и депрессию. Об этом
Исследователи выяснили, что постковид преследовал даже тех людей, кто не заметил болезнь — болел бессимптомно. Так, к примеру, проблемы со здоровьем после перенесенной инфекции испытали 19% таких пациентов, 27% переболевших легко и в средней степени тяжести, а также почти половина тех, кто лечился от COVID-19 в больнице.
«Нас удивил большой процент бессимптомных пациентов, которые попали в категорию постковидников», — сказала Робин Гелбурд, президент некоммерческой организации, проводившей исследование на основе крупнейшей в стране базе данных по частному страхованию здоровья.
По словам госпожи Гелбурд, врачам и пациентам важно учитывать вероятность развития постковидных проблем со здоровьем даже у этой категории переболевших.
Авторы отчета не исключают, что впервые диагностированная после ковида гипертония или высокий уровень холестерина на самом деле были у перенесших инфекцию и до болезни, просто они никогда не обращались за помощью. Также уточняется, что из отчета были исключены американцы с серьезными заболеваниями до ковида — раком, заболеваниями почек и печени, ВИЧ, перенесшие инсульт. По мнению авторов отчета, в этом случае было бы трудно отделить их предыдущее состояние здоровья от постковида.
Отмечается, что через месяц и более после инфицирования из общего числа включенных в отчет умерли 594 человека — большинство из них были госпитализированы по поводу ковида.
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