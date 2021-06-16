Коронавирус целится прямо в мозг

О том, что вирус кроме сердца, желудка и легких, поражает еще и мозг, написано немало научных статей. За полтора года эпидемии зафиксированы многочисленные нарушения мозговой микроциркуляции, микротромбозы и зоны ишемического микроповреждения структур мозга. Механизм этого воздействия долгое время оставался неизвестным. Но сегодня немецкие ученые показали роль иммунного воспаления в повреждении ствола мозга и обонятельных луковиц при COVID-19.

- Напомню, что головной мозг является забарьерным органом и клеткам иммунной системы там делать нечего, — рассказывает профессор Александр Кухарчук, работающий в медицинской центре в индийском городе Мумбаи. — Специальный гемато-энцефалический барьер (барьер на границе «кровь — ткань головного мозга») не пропускает в мозг моноциты, макрофаги и лимфоциты, оберегая тонкую организацию сети нейронов от повреждения. Это в норме. А вот у больных, умерших от COVID-19, коронавирус «пробивает» этот барьер.

Ученые обнаружили коронавирус как в клетках мозговых сосудов (капилляров), так и в паренхиме (ткани) мозга. Важный факт — моноциты/макрофаги располагались вокруг пораженного вирусом сосуда, причем, они находились в явно активном состоянии.

- То есть, моноциты/макрофаги вышли за пределы сосуда, чего в норме быть не должно, — комментирует исследование немецких ученых Александр Кухарчук. — Значит, гемато-энцефалический барьер разрушен, а сами активные макрофаги продолжают его «добивать», выделяя цитокины, активные формы кислорода, лизосомальные ферменты — все, как при цитокиновом шторме в легких, но в значительно меньшей степени. Однако этого хватает для того, чтобы в ткань мозга начали мигрировать лимфоциты. Четко показана инфильтрация CD8+ Т-лимфоцитами (цитотоксические, т.е., убивающие клетки лимфоциты) как обонятельной луковицы, так и ствола мозга. В ответ на повреждение нейронов Т-лимфоцитами начинает расти глия, которая, пытаясь «заделать пробоины» и изолировать Т-лимфоциты, образует глиальные узелки. В свою очередь, CD8+ Т-лимфоциты контактируют с глиальными клетками узелков, где они скапливаются, но при этом Т-лимфоциты видны и в окружающей ткани мозга. И это не что иное, как клеточное иммунное воспаление (не путать с аутоиммунным, хотя и до него тоже уже оставалось недалеко).