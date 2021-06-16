«Мозговой туман» — широкое понятие, которое подразумевает в первую очередь потерю способности ясно мыслить. Путаница в мыслях, забывчивость, рассеянность, невозможность сформулировать простое предложение — стали первыми и самыми частыми симптомами постковида.
Коронавирус целится прямо в мозг
О том, что вирус кроме сердца, желудка и легких, поражает еще и мозг, написано немало научных статей. За полтора года эпидемии зафиксированы многочисленные нарушения мозговой микроциркуляции, микротромбозы и зоны ишемического микроповреждения структур мозга. Механизм этого воздействия долгое время оставался неизвестным. Но сегодня немецкие ученые показали
- Напомню, что головной мозг является забарьерным органом и клеткам иммунной системы там делать нечего, —
Ученые обнаружили коронавирус как в клетках мозговых сосудов (капилляров), так и в паренхиме (ткани) мозга. Важный факт — моноциты/макрофаги располагались вокруг пораженного вирусом сосуда, причем, они находились в явно активном состоянии.
- То есть, моноциты/макрофаги вышли за пределы сосуда, чего в норме быть не должно, — комментирует исследование немецких ученых Александр Кухарчук. — Значит, гемато-энцефалический барьер разрушен, а сами активные макрофаги продолжают его «добивать», выделяя цитокины, активные формы кислорода, лизосомальные ферменты — все, как при цитокиновом шторме в легких, но в значительно меньшей степени. Однако этого хватает для того, чтобы в ткань мозга начали мигрировать лимфоциты. Четко показана инфильтрация CD8+ Т-лимфоцитами (цитотоксические, т.е., убивающие клетки лимфоциты) как обонятельной луковицы, так и ствола мозга. В ответ на повреждение нейронов Т-лимфоцитами начинает расти глия, которая, пытаясь «заделать пробоины» и изолировать Т-лимфоциты, образует глиальные узелки. В свою очередь, CD8+ Т-лимфоциты контактируют с глиальными клетками узелков, где они скапливаются, но при этом Т-лимфоциты видны и в окружающей ткани мозга. И это не что иное, как клеточное иммунное воспаление (не путать с аутоиммунным, хотя и до него тоже уже оставалось недалеко).
Потеря зрения, вкуса и слуха
В микроскопических зонах такого воспаления ученые обнаружили разрушение аксонов (отростки нейронов, обеспечивающие функциональные нервные связи). Следовательно, в этих зонах мозга передача информационного сигнала от нейрона к нейрону нарушена.
Если такое повреждение локализовано в обонятельной луковице, возникнет стойкая аносмия, то есть потеря ощущения запахов будет длительной, гораздо более длительной, чем при повреждении чувствительных нервных окончаний слизистой носа. Но восстановление потерянного обоняния, к счастью, возможно, так как именно в обонятельной луковице есть нейральные стволовые клетки, из которых со временем образуются новые нейроны.
Но что произойдет, если очаги иммунного воспаления будут локализованы в стволе мозга?
Функции ствола мозга реализуются специальными ядрами:
- двигательное ядро отвечает за работу мышц глаза и века, а также все рефлексы глаз;
- парасимпатическое ядро — зрачок и ресничная мышца;
- двигательное ядро контролирует жевательную мускулатуру;
- чувствительные ядра получают импульсы от лица, участвуют в рефлексах глотания и чиханья;
- чувствительное ядро одиночного пути отвечает за работу вкусовых рецепторов языка;
- верхнее слюноотделительное ядро — функция понятна из названия;
- вестибулярные ядра участвуют в поддержании равновесия организма;
- улитковые ядра — контроль слуховых рецепторов;
- двойное ядро — глотательный рефлекс;
- чувствительно ядро одиночного пути — пищеварительные рефлексы.
- Если совсем просто, то ствол мозга руководит деятельностью сердца, сосудов, пищеварительного тракта, легких и других органов с помощью вегетативных рефлексов, а также участвует в регуляции цикла «сон — бодрствование», эмоционального состояния, регулирует высшие психические процессы — память, внимание, мышление; управляет жевательными и мимическими мышцами лица и некоторыми другими, а также получает сигналы от рецепторов кожи лица, волосистой части головы, слизистой оболочки носа и рта, глаз, — рассказывает профессор Кухарчук. — Благодаря стволу мозга мы ходим, ощущаем запахи, вкус, слышим звуки, запоминаем информацию, видим предметы и чувствуем их на ощупь. Вот вам и вся клиника неврологических симптомов лонг-ковида.
По мнению профессора, пациентов с «мозговым туманом» надо направлять не к психиатру, а в реабилитационные центры для постковидников.
Ранее считалось, что в группе наиболее высокого риска — люди с онкологическими заболеваниями и нарушениями в работе нервной системы. Но по опыту врачей, когнитивными нарушениями страдает не менее 30-40% пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Врачи советуют при первых же симптомах «мозгового тумана» делать МРТ головного мозга и обращаться за медицинской помощью, промедление может быть чревато последующими осложнениями.
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