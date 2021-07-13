«Спутник V» — первая в мире вакцина от COVID-19. Ее зарегистрировали 11 августа 2020 года в России. С тех пор прошел почти год, но ее так и не смогли вывести на европейский рынок. Вакцину закупают в 60 странах, однако ее все еще не признало Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Всегда находится причина, почему вынесение решения откладывается — то те хватает данных по клиническим исследованиям, то недостает производственных данных. Почему же в Европе не доверяют российской вакцине?

По данным агентства Reuters , разработчики «Спутник V» не предоставляют данные, которые ЕМА считает стандартными и необходимыми, чтобы утвердить лекарство. Об этой причине говорят пять человек, знакомых с ситуацией. Якобы Агентство по лекарственным средствам не единожды запрашивало информацию, даже устанавливало крайний срок — 10 июня. Но так и не получило обратной связи.

«Был пропущен крайний срок для предоставления данных о клинических испытаниях вакцины, — уточняет Reuters, ссылаясь на свои источники в ЕМА. — Агентство практически не получало никаких производственных данных».