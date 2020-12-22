"Виновата халатность": Микробиолог считает, что вирус SARS-CoV-2 могли создать в лаборатории

Австрийский микробиолог Россана Сегрето предположила, что новый коронавирус SARS-CoV-2 могли создать в лаборатории. Это мог быть инцидент, виной которому - халатность. Вирус случайно проник из закрытой лаборатории в окружающую среду.

SARS-CoV-2 мог попасть в окружающую среду из закрытой лаборатории, этот возможный индидент стоит отнести к человеческой халатности, считает микробиолог Россана Сегрето. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Австрийское агентство печати. Ранее Сегрето опубликовала в научном журнале BioEssays исследование на эту тему.

Многочисленные доводы, что вирус создали ученые из Уханя в одном из институтов вирусологии, уже неоднократно опровергали исследователи из разных стран. Генетическая структура нового коронавируса говорит о том, что он появился в дикой природе, а только потом попал к человеку.

Научный журнал The Lancet публиковал открытое письмо ученых, которые опровергали искусственное происхождение вируса: "Мы осуждаем конспирологические теории о неестественном происхождении коронавируса нового типа. Эти теории только распространяют страх, слухи и предубеждения, которые угрожают глобальному сотрудничеству в борьбе с распространением вируса".

Россана Сегрето считает, что нельзя забывать о версии об искуственном происхождении нового коронавируса. Проанализировав все сведения о нем, ученая пришла к выводу, что скорее всего вирус "вышел" именно из лаборатории.

"Мне бы хотелось, чтобы я никогда не обнаружила эти взаимосвязи. <...> Поиск происхождения вируса является взрывоопасным с политической точки зрения. Как ученая, я не хочу играть на руку сторонникам теории заговора, – рассказала Сегрето. – До сих пор нет научно подтвержденных доказательств того, что возбудитель развился естественным путем, а не возник в лаборатории".

Исключать, что вирус был случайно выпущен из закрытой лаборатории - это халатность, считает микробиолог. Не стоит забывать про человеческий фактор и про опыт прошлых лет, когда в лабораториях мутировали или же создавали новые вирусы.

В уханьской лаборатории, в которой изучают вирусы, после первых зафиксированных вспышек "нетипичной пневмонии" все открытые данные о проводившихся там работах были уничтожены. Некоторые вирусы, которые находились в закрытых стенах, подвергались мутациям, но в любой работе могут происходить сбои, которые могут привести к страшным последствиям, заключила она.

Напомним, ранее, 14 января, СМИ сообщали о то, что группа экспертов ВОЗ прибыла в Ухань, чтобы установить причину появления нового коронавируса.